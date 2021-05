TỬ VI 2847

Tuổi Sửu:

Tuần đầu tháng tư âm lịch năm Tân Sửu người tuổi Sửu bình ổn tạm thời về sự nghiệp, và tài chính nhưng nên bồi bổ sức khỏe, hạn chế giải trí vì hao tài và phòng dịch.

Đối với nam giới: Tiền bạc tuy có nguồn phụ nhưng không tiết kiệm được nên khó tránh có áp lực trong chi tiêu. Nên hạn chế việc đỏ đen, cũng như hạn chế việc ra ngoài để duy trì an khang và tình cảm gia đình cho êm đẹp.

Đối với nữ giới: Sống cho thực thảnh thơi và tìm nguồn vui trong việc “tề gia nội trợ” hơn là bôn ba bên ngoài vừa cực thân vừa khó phòng bệnh. Tuy có hao tài nhưng có tin mừng về tài chính về một thương lượng có kết quả kể cả việc mua bán, trao đổi, trung gian hay hợp tác sinh lời.

Đối với giới cao niên: Nên thận trọng trong việc ăn uống và nghỉ ngơi nhiều. Giao tiếp xã hội nên chừng mực và nên tích cực trong việc phòng bệnh.

Tuổi Dần:

Tuần đầu tháng tư âm lịch năm Tân Sửu dù người tuổi dần cảm nhận có nhiều bế tắc trong sinh hoạt như chưa có nhiều cơ hội thăng tiến về tài chính và sự nghiệp.

Đối với nam giới: Biển cố bất ngờ tạo rắc rối về sức khỏe, gây ảnh hưởng về tình cảm và sự nghiệp. Tin vui về của hoạnh tài nghĩa là tiền do may mắn chưa đến mà có thể tin hao thoát tới sớm. Nên hạn chế trò đỏ đen, tiêu pha quá tay hay đầu tư nhiều may rủi. Nên biết ngừng đúng lúc trong các cuộc tranh cãi để thân tâm yên ổn.

Đối với nữ giới: Tình cảm và sức khỏe đều chưa tươi thắm như ý. Những ngày đầu tháng đã cảm thấy không ít khó khăn và trở ngại trong sinh hoạt, cần bình tĩnh và kiên nhẫn xử trí hơn là vội vàng xông xáo. Hãy tin áp lực chỉ là tạm thời. Tránh thị phi khẩu thiệt bên ngoài.

Đối với giới cao niên: Có tài lộc nhưng có khoản chi tiêu bất ngờ. Đừng quên “sức khỏe là vàng” nên trân trọng.