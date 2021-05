“Careless Whisper” vẫn là ca khúc được yêu thích nhất sau 4 thập kỷ

Ca khúc “Careless Whisper” của George Michael tiếp tục là ca khúc được yêu thích nhất trong năm thứ 3 liên tiếp.

Ca khúc “Careless Whisper” do nghệ sĩ người Anh George Michael (1963 – 2016) đồng sáng tác và thể hiện đã vừa được bình chọn là ca khúc được thính giả đài phát thanh của Anh yêu thích nhất. “Careless Whisper” vừa đứng đầu top 500 ca khúc được thính giả của hệ thống đài phát thanh Smooth Radio yêu thích nhất trong năm 2021.

Đáng kể, đây đã là năm thứ 3 liên tiếp, ca khúc này đứng đầu bảng xếp hạng top 500 ca khúc được người nghe đài yêu thích nhất năm. Khảo sát được thực hiện bởi hệ thống đài phát thanh Smooth Radio của Anh.

Ca khúc “Careless Whisper” lần đầu ra mắt hồi năm 1984, do George Michael và thành viên còn lại trong nhóm nhạc Wham! – Andrew Ridgeley – đồng sáng tác. George Michael và Andrew Ridgeley đã cùng gắn bó và làm nên nhóm nhạc Wham! Nổi tiếng trong quãng thời gian từ năm 1981-1986.

Người chị gái của nam danh ca quá cố – bà Yioda Panayiotou đã thay mặt gia đình chia sẻ về thông tin mới nhất này: “Chúng tôi một lần nữa rất cảm động khi được biết đã 3 năm liên tiếp ca khúc “Careless Whisper” được bình chọn đứng đầu top 500 ca khúc khiến thính giả yêu thích nhất năm, theo khảo sát của đài phát thanh Smooth Radio. Được biết rằng âm nhạc của George vẫn tiếp tục tìm thấy sự đồng cảm nơi người nghe nhạc, được tiếp tục yêu thích bởi công chúng quốc tế, đó là điều rất ý nghĩa đối với chúng tôi, cũng như đối với George”.

Nam ca sĩ George Michael qua đời năm 2016, ông có tổng cộng 17 ca khúc xuất hiện trong danh sách top 500 ca khúc vừa được đài phát thanh Smooth Radio công bố. Trong đó, ca khúc “A Different Corner” đứng vị trí thứ 4, “Don”t Let the Sun Go Down on Me” song ca với Elton John đứng ở vị trí thứ 15.

Danh ca Elton John cũng có 16 ca khúc xuất hiện trong bảng xếp hạng. Nữ danh ca quá cố Whitney Houston là giọng ca nữ có nhiều ca khúc xuất hiện trong danh sách nhất, với tổng cộng 13 ca khúc. Madonna có 8 ca khúc.

Nhóm nhạc ABBA là nhóm nhạc được yêu thích nhất với tổng cộng 12 ca khúc xuất hiện trong danh sách. Nhóm Bee Gees có 10 ca khúc.

Đại diện phía đài phát thanh Smooth Radio – người dẫn chương trình Jenni Falconer chia sẻ: “Danh sách này cho chúng ta một góc nhìn cận cảnh vào những ca khúc yêu thích nhất của người dân Anh, đó là những ca khúc đã gắn bó với cuộc sống của nhiều người trong suốt một năm qua”.