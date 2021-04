TỬ VI 2837

Đối với nữ giới : Gặp cơ may về mua sắm và bổng lộc, việc làm và việc học có kết quả hơn tuần trước. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu nên có áp lực chi tiêu. Di chuyển nên thận trọng và nên chừng mực khi giao tiếp bên ngoài.

Đối với nam giới: Tài chính so với tuần trước ổn định hơn vào giữa tuần, có thể được tăng lương hay được thưởng hoặc nhận tài trợ… Việc làm tạm thích nghi dù thành tựu thấp, thiếu hứng thú và tin tưởng nhưng tình trạng sáng dần cần kiên trì. Phòng ho cảm.

Vận trình của người tuổi Dần trong tuần đầu tháng ba âm lịch năm Tân Sửu gặp tháng trung bình nên cảm nhận có áp lực về công việc và tiền bạc. Cũng cần coi việc bảo trọng sức khỏe và an toàn làm ưu tiên hàng đầu.

Đối với giới cao niên : Chưa thể đổi chỗ ở hay đổi văn phòng mà nên thủ giữ cái cũ và an dưỡng tại nhà. Được chăm nom săn sóc…

Đối với nữ giới : Hy vọng việc làm thoải mái hơn tuần trước vì có cơ may gỡ rối một khó khăn. Coi chừng khẩu thiệt thị phi hay tranh cãi do bất đồng chính kiến hay liên quan đến hợp đồng hoặc nợ nần. Nên giải quyết ôn tồn và hợp lý, vì còn đầu năm nên nhớ: Hòa khí sinh tài.

Đối với nam giới : Tiền bạc tạm thời ổn định, việc làm, việc học có chút thử thách nhưng được sự trợ giúp của quý nhân hay cơ may nên cuối tuần gặt hái nhiều thành quả giúp tinh thần phấn chấn. Tránh dấn thân quá nhiều trong các cuộc hội họp, chung vui thực chất không cần thiết để bảo vệ an khang và tiết kiệm.

Đối với nữ giới : Cần phòng dịch bệnh và giữ gìn an toàn hơn nữa. Có thể nhức xương hay nhức răng. Tài chính kém hồng so với tuần trước và có thể hao thoát thêm vào cuối tuần. Tình cảm tạm êm, chưa nên vội vàng quyết định những vấn đề quan trọng từ hùn hạp tới chuyện tình cảm vì chưa tới lúc.

Tuổi Mùi:

Người tuổi Mùi trong tuần đầu tháng ba âm lịch năm Tân Sửu gặp tháng tốt nên trải qua một tuần làm nhiều hưởng hưởng nhiều nhưng tình cảm không mấy phấn khởi.

Đối với nam giới: Nhiều áp lực trong việc làm, việc học, gắng công nhiều và gặt hái được thành tựu khả quan. Tiền bạc giảm hao thoát dù phải chi cho sửa chữa, bảo trì, thuốc men, cho tặng… Bận tâm về sức khỏe bản thân, của người thân hoặc bè bạn thân thiết.

Đối với nữ giới: Công việc tương đối thuận buồm xuôi gió. Tình cảm có xáo trộn nhất là buồn bực do thân thích hiểu lầm, do tranh cãi hay do rắc rối tài chính gây ra… Trong tuần có dịp hòa giải mâu thuẫn và tạo sự thông cảm. Mọi rắc rối sẽ qua. Phòng ho cảm.

Đối với giới cao niên: Có tin vui về tài chính như có quà hay có một món tiền không mong đợi. Phòng rắc rối tiêu hóa hoặc bài tiết.