Trang phục biểu diễn của Elvis Presley bán hơn 1 triệu Mỹ kim

Theo tin Deadline, tại buổi đấu giá Artifacts of Hollywood & Music do công ty Kruse GWS Auctions tổ chức tuần qua, bộ jumpsuit (áo liền quần) kèm áo choàng màu trắng của ngôi sao quá cố Elvis Presley đã thu về số tiền hơn 1 triệu Mỹ kim.

Ban tổ chức cho biết mức giá trên đã ấn định “kỷ lục thế giới” nhưng không giải thích chi tiết. Brigitte Kruse – người đứng đầu Kruse GWS Auctions cho biết: “Bộ đồ biểu diễn của Elvis Presley không chỉ xác lập mức bán đấu giá kỷ lục thế giới, mà còn khẳng định sự tôn kính và tình yêu mọi người dành cho huyền thoại âm nhạc”. Trước khi lên sàn đấu giá, bộ trang phục nằm trong một sưu tập cá nhân hơn 30 năm.

Bộ jumpsuit kèm áo choàng do nhà thiết kế Bill Belew sáng tạo. Elvis Presley diện nó trong buổi diễn trực tiếp đầu tiên tại quảng trường Madison Square Garden, New York vào năm 1972. Thiết kế sau đó trở thành một trong những trang phục biểu diễn mang tính biểu tượng, được chụp ảnh nhiều nhất trong sự nghiệp ông hoàng rock&roll.

Nhiều kỷ vật khác cũng được rao bán thành công tại buổi đấu giá, bao gồm: lọ đựng những lọn tóc của Elvis Presley (bán được 72.500 Mỹ kim), mũ bảo hiểm đua xe được ca sĩ quá cố đội trong phim Viva Las Vegas (23.750 Mỹ kim), tuxedo kiểu đuôi tôm Elvis Presley mặc trong phim Frankie & Johnny (75.000 Mỹ kim), một đôi bốt biểu diễn (28.750 Mỹ kim), bản phổ ca khúc ”68 Comeback Special” (15.000 Mỹ kim), dao cạo điện hiệu Schick (3.000 Mỹ kim), thắt lưng hình đại bàng do Mike McGregor thiết kế (25.000 Mỹ kim).

Trong sự nghiệp huy hoàng của mình, Elvis Presley từng thực hiện 4 buổi hòa nhạc “hết vé” tại Madison Square Garden. Sau sự kiện, ông hoàng nhạc rock giới thiệu album trực tiếp ”Elvis: As Recorded at Madison Square Garden”. Tác phẩm xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng Top 200 US Billboard Top pop albums, đạt 3 chứng nhận bạch kim vào năm 1999, cán mốc doanh thu hơn 3 triệu bản. Đây được xem là một trong những album trực tiếp bán chạy nhất trong những năm 1970.