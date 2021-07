Tổng thống Biden ký sắc lệnh thúc đẩy cạnh tranh khắp nền kinh tế

Cuối tuần qua, Tổng thống Joe Biden ký ban hành một sắc lệnh hành pháp sâu rộng nhằm thúc đẩy cạnh tranh hơn nữa trong nền kinh tế Mỹ, kêu gọi các cơ quan chính phủ trấn áp các hành vi chống cạnh tranh trong các lĩnh vực từ nông nghiệp đến dược phẩm và lao động.

Nếu được thực thi đầy đủ, nỗ lực này sẽ giúp giảm chi phí internet của người dân, cho phép hành khách đi báy may được hoàn lại phí hành lý đối với hành lý bị gửi chậm, cùng những bước khác.

Sắc lệnh này chỉ thị cho các cơ quan chống độc quyền tập trung vào các lĩnh vực lao động, y tế, công nghệ và nông nghiệp trong khi họ giải quyết một loạt các vấn đề đã khiến người tiêu dùng khó chịu, và riêng trong lĩnh vực giá cả thuốc men, đã làm tiêu tán tài sản của một số người.

“Không còn chấp nhận những hành động lạm dụng của các công ty độc quyền. Không còn những vụ sáp nhập tệ hại dẫn đến sa thải hàng loạt, giá cả cao hơn và ít lựa chọn hơn cho người lao động cũng như người tiêu dùng,” ông Biden phát biểu tại lễ kí ban hành sắc lệnh tại Nhà Trắng.

Tổng thống lưu ý những lĩnh vực mà những người vận động sắc lệnhh cảm thấy rằng giá cả quá cao, lương bị giảm hoặc các doanh nghiệp mới bị loại khỏi cạnh tranh. “Để tôi nói rất rõ ràng, chủ nghĩa tư bản không có cạnh tranh không phải là chủ nghĩa tư bản, mà là sự bóc lột,” ông nói.

Hành động của ông Biden nhắm vào các công ty độc quyền trong một loạt các ngành công nghiệp, và bao gồm 72 sáng kiến mà ông muốn hơn một chục cơ quan liên bang thực thi.

Mức lương thấp hơn do sự thiếu cạnh tranh ước tính đã khiến các gia đình trung bình tiêu tốn 5.000 đôla mỗi năm, theo một tờ thông tin của Bạch ốc dẫn ra nghiên cứu từ Dự án Các Quyền tự do Kinh tế Mỹ – một nhóm chống độc quyền có ảnh hưởng tại Washington.