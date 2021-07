Hỏa hoạn bùng phát dữ dội ở nhiều nơi

Các bang miền Tây đang trải qua một đợt nắng nóng nghiêm trọng và kéo dài, gây ra hàng loạt vụ cháy rừng và áp lực căng thẳng lên lưới điện quốc gia.

Tại bang Arizona, 2 nhân viên cứu hỏa đã thiệt mạng trong ngày 10/7, sau khi chiếc máy bay của họ bị rơi do sét đánh trong một cuộc khảo sát về đám cháy rừng nhỏ ở quận Mohave.

Hai nhân viên cứu hỏa là Jeff Piechura, người đang làm việc cho Sở Lâm nghiệp và một người khác hiện chưa được công bố danh tính được xác nhận đã thiệt mạng. Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải quốc gia đang điều tra vụ tai nạn.

Tại California, một trận cháy rừng lớn ở miền Nam Oregon đã đánh sập các đường dây điện giữa hai tiểu bang, ngăn dòng điện lên tới 5.500 megawatt chảy về phía Nam của bang California.

Nhà điều hành lưới điện bang California cho biết các đám cháy đã làm mất ba đường dây tải điện, làm căng thẳng nguồn cung cấp điện trong bang khi nhiệt độ trong khu vực tăng cao đột ngột.

Những bức ảnh do Craig Philpott, một phóng viên đang làm việc ở Bắc California đăng tải, cho thấy nhiều công trình kiến trúc đang bốc cháy trong thị trấn nhỏ ở Doyle, California.

Các cư dân ở Doyle đã nhận được lệnh sơ tán của chính quyền, nhiều người đã rời khỏi nhà với lo ngại những điều tồi tệ đã xảy ra vào tháng 11 năm ngoái sẽ tái diễn. Năm ngoái, trận hỏa hoạn Laura 2 đã phá hủy hơn 40 ngôi nhà và công trình trong thị trấn.

Trong một cuộc họp trực tuyến vào tối 10/7, người chỉ huy giải quyết sự cố cháy rừng lớn ở miền Nam Oregon, Rocky Opliger, nói rằng nhiệt độ cực kỳ khô và nóng, gió Tây nam thổi qua khu vực đã ảnh hưởng đến nỗ lực của 1.800 lính cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa hung hãn.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia cảnh báo các điều kiện nguy hiểm có thể gây ra các bệnh liên quan đến nắng nóng. Trong ngày 10/7, thành phố Palm Springs, California ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục 49 độ C, trong khi Las Vegas đạt kỷ lục mứcc nhiệt cao nhất mọi thời đại ở địa phương này là 47 độ C.

NV Energy, nhà cung cấp điện lớn nhất bang Nevada, cũng kêu gọi khách hàng tiết kiệm điện vì đợt nắng nóng và cháy rừng ảnh hưởng đến đường dây truyền tải trong toàn khu vực.

Tại Idaho, Thống đốc Brad Little đã huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang để giúp dập tắt các đám cháy bùng phát sau khi các cơn bão sét quét qua khu vực bị khô hạn.