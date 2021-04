Philippines và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng ngoại giao. Vụ 220 chiếc tầu Trung Quốc neo đậu tại bãi Đá Ba Đầu (Whitsun) tiếp tục làm cho quan hệ Bắc Kinh – Manila căng thẳng. Salvador Panelo, cố vấn cao cấp cho tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ngày 05/04/2021 cảnh báo “ các cuộc xâm phạm lãnh thổ hiện nay của Trung Quốc đang tạo ra vết nhơ không mong đợi trong mối quan hệ của đôi bên và có thể gây ra những hành động thù địch không mong muốn mà cả hai nước không muốn theo đuổi”.

Lũ lụt và lở đất tại đảo Florès, Indonesia và Đông Timor, gần 90 người thiệt mạng. Chính quyền những địa phương bị thiên tai hôm 05/04/2021 cho biết hiện giờ vẫn còn nhiều người mất tích, nhiều làng xóm đã bị mưa lũ cuốn trôi, phá hủy, hàng chục ngàn dân phải đi lánh nạn. Mưa lũ và sạt lở đất thường xảy ra trong mùa mưa ở Indonesia, nhưng các chuyên gia môi trường cho biết tình hình ngày càng nghiêm trọng do nạn phá rừng. Một nửa dân số nước này hiện sống trong các vùng có nguy cơ sạt lở đất.

Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh truy nã 10 đô đốc đã về hưu. Lệnh truy nã do tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ ban hành ngày 05/04/2021 và cả mười vị đô đốc về hưu này hiện đã bị câu lưu. Tội của mười vị đô đốc này là đã gởi một thư ngỏ, được khoảng 100 cựu sĩ quan cùng ký tên, chỉ trích dự án Kênh đào Istanbul, do tổng thống Erdogan làm chủ. Bốn cựu sĩ quan khác không bị bắt do tuổi tác, nhưng đã nhận được lệnh phải trình diện cảnh sát Ankara trong ba ngày sắp tới.

Vệ tinh phát giác Nga tăng cường đáng kể tiềm lực quân sự tại Bắc Cực. Nhờ được băng tan mở đường Moscow đang tích lũy một lượng vũ khí chưa từng thấy và thử nghiệm các loại vũ khí mới nhất của mình ở khu vực. Các chuyên gia về vũ khí và các giới chức phương Tây đã bày tỏ quan ngại đặc biệt về một loại ‘siêu vũ khí’ của Nga, ngư lôi tàng hình Poseidon 2M39, chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Vaccine với ARNm giảm đáng kể nguy cơ nhiễm Covid-19. Đây là hai loại vaccine Pfizer và Moderna. Theo một nghiên cứu của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ, được công bố vào ngày 29/03/2021, số ca nhiễm virus trên 1.000 người giảm đáng kể ở những người được tiêm chủng, dù chỉ sau một liều. Các thử nghiệm lâm sàng từng chứng minh khả năng các loại vaccine này ngăn ngừa các dạng Covid-19 có triệu chứng, nhưng vẫn chưa kiểm tra tác dụng đối với các dạng không có triệu chứng và nguy cơ nhiễm trùng.