Tỷ phú Hong Kong Lê Trí Anh chấp nhận bản án dành cho mình. Trùm báo chí Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) cho biết ông tự hào khi bị kết án cùng với 7 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ khác, vì đã tham gia vào cuộc biểu tình tưởng niệm cuộc đàn áp trên quảng trường Thiên An Môn vào năm 2020. Ông Lê Trí Anh, bị kết án 13 tháng tù, năm nay 74 tuổi, là người đứng đầu Apple Daily, một tờ báo ủng hộ nền dân chủ nay đã bị đóng cửa.

Nam Hàn không tẩy chay ngoại giao Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Tổng thống Moon Jae In hôm 13/12 khẳng định Seoul không nhận được từ bất kỳ quốc gia nào đề nghị tham gia phong trào tẩy chay ngoại giao Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh 2022, kể cả từ Mỹ. Ông Moon Jae In cũng nhấn mạnh Nam Hàn cần tiếp tục hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở, Seoul cũng cần Bắc Kinh để tìm cách lập lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ủy Ban Châu Âu cấp thêm 30 triệu euro cho xã hội dân sự Belarus. Số tiền trên sẽ được dành cho thanh niên, các phương tiện truyền thông độc lập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa hiện phải sống lưu vong. Thông báo được chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra ngày 12/12. Liên Âu cũng sẽ cấp học bổng cho những sinh viên và lao động trẻ chịu tác động từ cuộc khủng hoảng chính trị Belarus.

Pháp mở 400 cuộc điều tra về các mạng lưới làm giả chứng nhận Covid-19. Bộ trưởng Nội Vụ Pháp Gérard Darmanin ngày 12/12 thông báo lực lượng an ninh đã phát giác hàng chục ngàn trường hợp dùng chứng nhận y tế giả. Nhiều cuộc thẩm vấn đã được tiến hành. Theo luật định, án phạt rất nặng, có thể lên đến 5 năm tù giam. Điều đáng tiếc là trong số đó có nhiều trường hợp có sự can dự của các nhân viên y tế. Vừa cắt đứt quan hệ với Đài Loan, Nicaragua nhận được hàng trăm ngàn liều vaccine Trung Quốc. Ngày 12/12, phái đoàn Nicaragua, dẫn đầu là Rafael và Laureano Ortega, hai con trai tổng thống Daniel Ortega, đã đến Trung Quốc để chính thức thiết lập quan hệ với Bắc Kinh, thảo luận về các dự án hợp tác. Trở về Managua trên chuyến bay của Air China, họ cho biết có thêm 800.000 liều vaccine của Sinopharm sẽ được chuyển đến Nicaragua trong những ngày tới đây.