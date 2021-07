Tìm thấy hơn 160 mộ phần không đánh dấu tại một trường nội trú khác ở BC

Bộ lạc Penelakut đã xác nhận hơn 160 ngôi mộ không đánh dấu, không có hồ sơ, tại địa điểm của một trường nội trú cũ trên lãnh thổ Da Đỏ gần Đảo Vancouver.

Trường Nội trú dành cho người da đỏ Đảo Kuper (The Kuper Island Indian Residential School) nằm ngoài khơi bờ biển Cheamainus thuộc Southern Gulf Islands, hoạt động từ năm 1889 đến năm 1975 và được điều hành bởi chính phủ liên bang và Giáo hội Công giáo La Mã. Tòa nhà đã bị phá bỏ vào những năm 1980 và Đảo Kuper được đổi tên thành Penelakut vào năm 2010.

Trường học nội trú này được biết đến với cái tên “Alcatraz của Canada” vì vị trí xa xôi của nó và vì các trường hợp trẻ em đã chết khi cố gắng trốn thoát được ghi nhận. Điều này xảy ra sau những khám phá tương tự tại các địa điểm khác ở BC và Saskatchewan.

Vào Tháng 5, bằng cách sử dụng radar xuyên đất, hài cốt của 215 trẻ em – một số trẻ khoảng ba tuổi – đã được tìm thấy ở nơi trước đây là Trường Nội trú Da Đỏ Kamloops. Việc tìm kiếm địa điểm của Trường Nội trú Da Đỏ Kamloops trước đây, từng là trường lớn nhất trong hệ thống trường nội trú của Canada, đã tiếp tục kêu gọi tất cả các địa điểm cũ phải được tìm kiếm trên khắp đất nước.

Chưa đầy một tháng sau, Cowessess First Nation xác nhận 751 ngôi mộ không đánh dấu đã được phát giác trong khuôn viên của Trường nội trú Da Đỏ Marieval cũ ở Saskatchewan. Cuối Tháng 6, Lower Kootenay Band cho biết một cuộc tìm kiếm bằng cách sử dụng radar xuyên đất đã tìm thấy 182 hài cốt trong những nấm mộ không đánh dấu gần Cranbrook, gần với vị trí cũ của Trường Nội trú Da Đỏ Kootenay.

Sau khi những ngôi mộ không đánh dấu được định vị – điều mà các nhà lãnh đạo của First Nation nhấn mạnh không phải là một khám phá mà là một sự xác nhận về những gì mà các cộng đồng người bản địa đã biết từ lâu.

Cơ quan Liên Hiệp Quốc là một trong những tổ chức kêu gọi Canada nên thực hiện một cuộc điều tra đầy đủ vào việc tìm kiếm hài cốt của các em học sinh nội trú trên toàn quốc. Ngày 2 Tháng 6, chính phủ liên bang công bố cung cấp cho các cộng đồng First Nations kinh phí để tiến hành việc tìm kiếm như vậy tại các địa điểm trường cũ.