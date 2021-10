Tìm được một trong hai tử thi người Việt bị giết ở Vaughan và cảnh sát bắt giữ 1 nghi can

Toronto: Những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 1 tháng 10, cảnh sát vùng York trong thành phố Toronto, đã tìm được một trong hai tử thi của hai người Việt bị giết và bắt giữ 1 nghi can.

Phát ngôn viên của sở cảnh sát vùng York , nữ cảnh sát viên Maniva Armstrong cho biết là họ bắt giữ ông Recaldo Liburd, 36 tuổi về tội hỗ trợ cho việc giết hai người Việt trong tháng 9 vừa qua.

Tuy người phát ngôn viên cảnh sát không nói rõ, nhưng người ta có thể hiểu là nghi can Liburd này cung cấp những phương tiện cho thủ phạm giết 2 người Việt? Nghi can Liburd sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 14 tháng 10 sắp đến.

Cũng có tin nghi can Liburd là kẻ lái xe đưa xác hai nạn nhân đến vứt ở bãi rác này và đã giúp nghi can Nguyễn Tấn Phương tẩu thoát?

Cảnh sát vẫn tiếp tục truy tầm nghi can chính là ông Nguyễn Tấn Phương mà theo những nguồn tin thân cận, có thể ông này đã trốn sang một tỉnh bang khác, không còn ở trong tỉnh bang Ontario?

Cảnh sát đã tìm thấy một tử thi là một trong hai nạn nhân đã bị giết, và xác đã được vứt trong bãi rác Twin Creeks ở thị trấn Watford, gần thành phố Sarnia, cách thành phố Toronto khoảng 130 cây số về hướng tây.

Phát ngôn viên của cảnh sát, nữ cảnh sát viên Armstrong không cho biết rõ người ta đã tìm ra xác chết của ai, nhưng họ tin là tử thi của cả hai nạn nhân đều bị kẻ giết người vứt trong bãi rác này, và vì thế các cơ quan an ninh vẫn tiếp tục tìm kiếm ở bãi rác này.

Như những tin tức đã loan báo trước đây là ông Trần Quốc 37 tuổi và bà Kristy Nguyễn 25 tuổi, đã bị mất tích từ ngày 18 tháng 9, mà theo cuộc điều tra thì cả hai người có thể đã bị giết vào cùng ngày 18 ở một khu thương mại tại số 111 Zenway Boulevard, trong thành phố Vaughan.

Ông Trần là chủ nhân của một cơ sở cung cấp phụ tùng và phân bón cho việc trồng cây,kể cả cho việc trồng cần sa trong khu vực.

Người phát ngôn viên cảnh sát cũng nói là chỉ có một nghi can hiện đang bị truy tầm là ông Nguyễn Tấn Phương, và họ nghĩ là không còn thêm nghi can nào khác.