Thượng úy Công an tử vong một tuần sau tiêm vaccine COVID-19

Việt Nam vừa có thêm trường hợp thứ sáu tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca là một Thượng úy Công an ở tỉnh Trà Vinh.

Công an Trà Vinh hôm 26-6 cho biết, người tử vong là là một cán bộ công an, sinh năm 1983, tử vong hôm 25-6 tại nhà riêng sau khi tiêm vaccine một tuần lễ. Người công an này được tiêm vaccine của hãng AstraZeneca vào ngày 18-6, sau tiêm vẫn đi làm việc bình thường, chỉ bị đau cơ và sốt hai ngày sau tiêm.

“Kết quả xác định nguyên nhân chết là do nhồi máu cơ tim”, thông báo nêu rõ.

Năm trước hợp tử vong trước đó gồm: một nam giáo viên 26 tuổi ở Hà Nội, một nữ nhân viên y tế 35 tuổi ở An Giang, một công nhân 27 tuổi và một tài xế 46 tuổi ở Bắc Giang, cùng với một cán bộ tên P. – 55 tuổi ở Bình Thuận.

Chỉ có trường hợp nữ nhân viên y tế ở An Giang được xác định nguyên nhân tử vong là do sốc phản vệ trên cơ địa quá mẫn với non-steroid chỉ một ngày sau tiêm vaccine.

Những trường hợp còn lại được xác định tử vong không rõ nguyên nhân hoặc là do bệnh lý.

Việt Nam hiện đang cho lưu hành hai loại thuốc chủng ngừa COVID của hãng AstraZeneca và Sinopharm của Trung Quốc.