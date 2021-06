Mỹ bất ngờ không kích hàng loạt mục tiêu ở Iraq, Syria

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 27/6 thông báo rằng, các lực lượng của họ đã thực hiện các “cuộc không kích phòng thủ chính xác” nhằm vào các cơ sở nghi thuộc về các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở khu vực biên giới Iraq – Syria. Các vụ không kích được Tổng thống Mỹ Joe Biden “bật đèn xanh”.

“Cụ thể, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào kho vũ khí và các cơ sở tác chiến tại 2 địa điểm ở Syria và một địa điểm ở Iraq, đều nằm gần biên giới giữa 2 nước. Một số nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn gồm Kata’ib Hezbollah (KH) và Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS), đã sử dụng những cơ sở này”, Ngũ giác đài cho hay.

Trước đó, Mỹ chứng kiến hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng của nước này ở Iraq hoặc nơi có người Mỹ hiện diện. Hôm 26/6, lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, Iraq, xác nhận 3 UAV chứa chất nổ đã tấn công các địa điểm ở đông bắc thành phố. Trong khi đó, lực lượng dân quân PMU do Iran hậu thuẫn đã tổ chức một cuộc diễu hành quân sự gần Baghdad, Iraq. PMU là lực lượng phản đối mạnh mẽ sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Iraq.

Trong thời gian qua, Mỹ cảnh báo về sự gia tăng các cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang nghi được Iran tài trợ, huấn luyện, hậu thuẫn, cho rằng những diễn biến này cho thấy tầm ảnh hưởng vươn rộng của Tehran ở Trung Đông nhằm chống lại các đối thủ ở khu vực của Iran như Saudi Arabia hay Israel. Phía Israel gọi các nhóm dân quân thân Tehran là “mối đe dọa chính” với Nhà nước Do Thái.