Thuốc chủng ngừa covid của Tàu không hiệu quả: đại dịch tiếp tục hoành hoành

New York: Báo New York Times mới đây có bản tin nói về hiệu quả của loại thuốc chủng ngừa covid của Trung quốc.

Vào những tháng trong năm 2020 khi đại dịch covid đang hoành hoành dữ dội trên thế giới, khi các nỗ lực chủng ngừa covid mới bắt đầu và thuốc chủng còn khan hiếm, thì có ba nước nhỏ đã được Trung quốc chiếu cố, cung cấp thuốc chủng đầy đủ và giúp ba quốc gia này là những quốc gia có số cư dân được chủng ngừa sớm nhất và đông đảo nhất, so với các quốc gia khác trên thế giới. Ba quốc gia này là Mông Cổ, Bahrain và Seychelle là một quần đảo nằm trên Ấn Độ Dương.

Hai loại thuốc chủng ngừa covid của Trung quốc mà ba quốc gia này dùng là Sinopharm and Sinovac Biotech.

Cũng vì tin vào những quảng cáo của các công ty sản xuất thuốc chủng ngừa covid của Trung quốc, chính quyền Mông Cổ hứa hẹn với cư dân là mùa hè năm nay 2021 là một mùa hè không còn covid . Chính quyền xứ Bahrain dự định là cuộc sống của cư dân sẽ trở lại bình thường và chính quyền đảo Seychelle cho bắt đầu mở cửa lại guồng máy kinh tế.

Tuy nhiện những quảng cáo nói về những loại thuốc chủng Tàu xem ra chỉ là những “fake” news: nói vậy nhưng hổng phải vậy!

Số người được chủng ngừa covid ở ba quốc gia Seychelles, Bahrain và Mông Cổ lên đến gần 68 phần trăm dân số, vượt qua Hoa Kỳ về tỷ lệ số người được chủng ngừa, nhưng cả ba quốc gia này hiện là trong số 10 quốc gia hàng đầu thế giới đang bị làn sóng covid hoành hoành.

Theo nhận định của giáo sư Jin Dongyan, một chuyên gia về vi rút của trường đại học Hồng Kông thì nếu hai loại vắc xin của Trung quốc hiệu nghiệm thì sự bùng phát của đại dịch đã không diễn ra ở ba quốc gia này, khi số người được chủng ngừa ở mức gần 70 phần trăm dân số.

Tại Hoa Kỳ số người được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc ở mức 55 phần trăm, nhưng số người lây nhiễm và chết vì covid giảm 94 phần trăm.

Tại các cầu trường thể thao ở Mỹ, người ta thấy khán giả ngồi xúm xít và chẳng ai đeo khẩu trang cả. Cuộc sống của cư dân ở Mỹ hầu như trở lại bình thường.

Trong khi đó làn sóng đại dịch vẫn còn tiếp diễn ở ba quốc gia kể trên dùng vắc xin của Tàu.

Theo báo New York Times thì thuốc chủng Pfizer và Moderna hữu hiệu trên 90 phần trăm, thuốc chủng của công ty Johnson & Johnson và Astra Zeneca hữu hiệu khoảng 70 phần trăm trong khi thuốc chủng Sinopham hữu hiệu 51 phần trăm.