Sau hơn 1 năm bắt buộc phải dành dụm vì đại dịch, những người Canadians có hàng trăm tỷ dollars tiêu xài.

Calgary: Sau hơn 1 năm bị cách ly không được tiêu xài, ông Grayham Havens năm nay 40 tuổi, đã dành dụm đủ tiền đặt cọc và cùng bà vợ mua căn nhà đầu tiên trong tháng 5 vừa qua.

Đứng trước căn nhà loại 1 tầng bungalow ở khu đông nam thành phố Calgary, ông Havens nói với phóng viên đài CBC là gia đình ông ta thật là may mắn: bị phong tỏa nhưng nhờ thế mới dành dụm được tiền down mua nhà.

Ông Havens không phải là người Canadians duy nhất: Trong thời đại dịch những người Canadian bị phong tỏa, không tiêu xài phung phí mà còn được thêm tiền tài trợ của chính quyền, đã dành dụm được số tiền tổng cộng hàng trăm tỷ dollars.

Theo sở Thống Kê Canada thì trong năm 2020 những người Canadians đã dành dụm được 212 tỷ dollars so với con số 18 tỷ dollars trong năm 2019. Nếu tính theo đầu người thì trong năm 2020, trung bình một người Canadians dành dụm được $5,574 so với $479 trong năm 2019.

Cũng vì thế số người nợ thẻ tín dụng sút giảm, ít người bị khai phá sản cho phần đông những người không bị mất việc trong thời đại dịch và được hưởng trợ cấp của chính quyền và không phải chi tiêu nhiều.

Cũng vì thế mà hiện nay tuy nền kinh tế chưa được mở cửa hoàn toàn, nhưng những người Canadians đã tiêu tiền như điên.

Tại khu thương xá Heartland trong thành phố Mississauga, phóng viên Thời Báo đã trông thấy hàng dài người rồng rắn nối đuôi nhau, trước cả cửa tiệm nhất là những tiệm bán quần áo, giầy dép..

Nền kinh tế Canada sẽ phồn thịnh trở lại sau thời đại dịch.