Thủ tướng Trudeau: Vaccine AstraZeneca an toàn

Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Hai 15/3 nói rằng vaccine AstraZeneca là an toàn và người dân Canada không nên lo lắng về việc tiêm vaccine này.

Ông Trudeau nói: “Bộ Y tế Canada và các chuyên gia của chúng ta đã dành rất nhiều thời gian để bảo đảm rằng mọi loại vaccine được phê duyệt ở Canada đều an toàn và hiệu quả”.

Thủ tướng nói thêm: “Loại vaccine tốt nhất để bạn sử dụng là loại vaccine đầu tiên được cung cấp cho bạn. Đó là cách chúng ta vượt qua vấn đề này nhanh nhất và an toàn nhất có thể”.

Ông Trudeau cho biết các nhà quản lý đang “theo dõi những gì đang xảy ra với một đợt thuốc được sử dụng ở châu Âu”. Ông cho biết không có liều AstraZeneca nào được phân phối ở Canada đến từ đợt đó.

Tất cả nguồn cung cấp hiện tại ở Canada được sản xuất bởi Viện Huyết thanh của Ấn Độ, nơi đã bảo đảm các phê duyệt theo quy định riêng biệt từ Bộ Y tế Canada. Phiên bản đó, về mặt sinh học giống hệt với liều thuốc AstraZeneca nhưng được sản xuất trong các điều kiện khác nhau, đã được đặt nhãn hiệu “Covishield”.

Trong số khoảng 5 triệu cư dân châu Âu đã được tiêm vaccine AstraZeneca, khoảng 30 người đã bị cục máu đông hình thành trong các mạch máu, và một số lượng rất nhỏ trường hợp thiệt mạng đã được báo cáo.

Thủ hiến François Legault, cùng tham gia với ông Trudeau trong cuộc họp báo thông báo tài trợ cho một nhà máy sản xuất bình điện ở Montréal, cho biết các viên chức y tế tỉnh bang đã nói với ông rằng không có gì phải lo lắng.

Ông Legault nói: “Tuyệt đối không có rủi ro liên quan đến vaccine AstraZeneca. Nó thực sự an toàn. Họ bảo đảm với chúng tôi rằng không có rủi ro”.

Thủ tướng Trudeau cho biết ông sẽ không ngần ngại tiêm vaccine Covid-19 khi đến thời điểm: “Tôi sẽ đợi đến lượt mình”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 15/3 cho biết trong một thông cáo báo chí, ủy ban cố vấn toàn cầu về an toàn vaccine của tổ chức này đang “đánh giá cẩn thận các báo cáo hiện nay liên quan đến vaccine AstraZeneca”.

WHO cho biết: “Cho đến hôm nay, không có bằng chứng nào cho thấy sự việc xảy ra là do vaccine và điều quan trọng là các chiến dịch tiêm chủng vẫn tiếp tục để chúng ta có thể cứu sống và ngăn chặn bệnh nặng do virus gây ra. Vaccine AstraZeneca đã được sử dụng cho hơn 10 triệu người ở Vương quốc Anh mà không có bằng chứng về các tác dụng phụ nghiêm trọng liên hệ”.

Trong khi đó, AstraZeneca thông báo họ đã duyệt xét những trường hợp được tiêm vaccine và không tìm thấy bằng chứng nào về việc tăng nguy cơ đông máu. Duyệt xét bao gồm hơn 17 triệu người được tiêm chủng ở Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh.

LT (Theo CBC)