Thủ tướng Thụy Điển bị phế truất

Theo Reuters ngày 21/6, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven – người theo đường lối trung tả và là lãnh đạo của Đảng Dân chủ xã hội bị phế truất khiến chính phủ bị đổ vỡ.

Sau 7 năm nắm quyền, giờ đây Thủ tướng Stefan Lofven có thời gian một tuần để từ chức và trao cho chủ tịch Quốc hội nhiệm vụ tìm kiếm một chính phủ mới, hoặc kêu gọi bầu cử nhanh chóng.

Ông Lofven, 63 tuổi, là thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển bị phế truất trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do phe đối lập khởi xướng. Trước đó đã có 11 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm không thành công trong lịch sử Thụy Điển hiện đại, theo Hãng tin AFP.

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được tổ chức theo kiến nghị do Đảng cực hữu Dân chủ Thụy Điển (SD) đệ trình hôm 17/6. Trước đó, Đảng Cánh tả cho biết họ đã lên kế hoạch đề xuất một cuộc bỏ phiếu như vậy để phản đối kế hoạch của chính phủ về việc cải cách quản lý giá cho thuê nhà.

Chính kế hoạch trên của Đảng Dân chủ xã hội đã dẫn tới mâu thuẫn giữa các đảng. Kế hoạch cho phép các chủ nhà tự do đưa ra mức giá cho các căn hộ cho thuê mới. Phe phản đối cho rằng đề xuất này trái với mô hình xã hội Thụy Điển và đe dọa quyền lợi của người đi thuê nhà.