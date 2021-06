Thị trường nóng bỏng về địa ốc tại Houston tạo nên kỷ lục mới về số nhà bán được

Kể từ nhiều tháng qua, thị trường địa ốc tại Houston cũng như nhiều thành phố lớn nhỏ khác tại Hoa Kỳ đã trở nên nóng bỏng với con số những người muốn mua nhà tranh nhau mua và giá nhà cũng tăng cao.

Thống kê mới nhất của Hiệp hội Địa ốc HAR tại địa phương lại tiếp tục xác nhận điều này khi cho biết số nhà bán được trong tháng 5 vừa qua đã tăng cao kỷ lục tại Houston: có tổng cộng 12,100 căn nhà đã được bán ra, tăng cao hơn 55.5% so với tháng 5/2020. Và tổng trị giá các căn nhà này cũng lên đến 4.4 tỷ Mỹ-kim, tăng vọt hơn 110% so với cùng thời kỳ năm ngoái.

Khi đi vào chi tiết, những căn nhà thuộc loại sang trọng có giá từ $750,000 trở lên thuộc loại gia tăng mạnh nhất, hơn 291% so với năm ngoái, vượt qua tất cả những kỷ lục từ trước tới nay. Kế đó là những căn nhà có giá từ $500,000 đến $749,999 cũng có số nhà bán được tăng hơn 166% so với năm ngoái, và những căn nhà từ $250,000 đến $499,999 có tỉ lệ nhà bán được tăng cao đến 82.8% so với năm ngoái.

Số lượng nhà bán được gia tăng kỷ lục cũng giúp cho giá nhà cũng tăng vọt theo. Giá nhà trung bình (average) của một căn nhà bán được trong tháng 5 vừa qua là $387,105, tăng cao hơn 29.7% so với năm trước. Giá nhà bình quân (median) của một căn nhà là $304,000 cũng tăng cao khoảng 21.7%. Giá bình quân là giá tiền mà số nhà bán với giá cao hơn ngang bằng với số nhà có giá thấp hơn nó.

Trong tháng 5 vừa qua, các căn nhà có thể bán được sau một thời gian treo bảng trên thị trường trung bình vào khoảng 34 ngày, tức là nhanh hơn năm ngoái với thời gian khoảng 58 ngày. Một vị đại diện của tổ chức HAR nói rằng hiện nay những người muốn bán nhà đang có lợi thế và những người muốn mua nhà sẵn sàng trả giá cao để có thể mua được những căn nhà ưng ý.