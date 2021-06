Những chuẩn bị cần thiết để ứng phó khi bão lụt đổ ập đến tại Houston

Đối với những ai đã từng sinh sống trong vùng Houston hơn một năm dài, mọi người đều được nghe lời nhắc nhở thường xuyên của chính quyền cũng như giới truyền thông vào đầu mùa hè mỗi năm, do bởi mùa bão lụt bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 và kéo dài đến cuối tháng 11, với nhiều cơn bão lớn nhỏ khác nhau có thể nổi lên bất cứ lúc nào và đổ ập đến vùng mình đang cư ngụ, dẫn đến những hậu quả xáo trộn đáng kể.

Do đó, mọi người cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý cũng như các phương tiện để đối phó phòng khi nó xảy đến, với câu hỏi đầu tiên quan trọng nhất là khi nào thì cần phải di tản đến nơi khác để tránh bão.

Tùy theo nơi cư ngụ của mỗi người, có nằm trong những vùng được coi là có rủi ro cao hay không trước tình trạng nước sóng dâng cao có thể xảy ra mỗi khi có những cơn bão lớn, và từ đó các viên chức chính quyền sẽ đưa ra lời khuyến cáo cần thiết, và trong một số trường hợp khẩn cấp, có thể đưa ra những quyết định bắt buộc mọi cư dân phải di tản trước đó để bảo toàn sinh mạng. Nói chung, những cư dân sống ở những vùng ven biển là dễ bị ảnh hưởng và cần phải di tản sớm nhất, và chính quyền kêu gọi những cư dân sống ở những vùng sâu trong đất liền hoặc ở phía bắc nên hoãn việc di tản quá sớm để tránh tình trạng có quá đông người cùng đồng loạt di tản, vô tình sẽ tạo nên một tình trạng kẹt xe không cần thiết và khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Ngoài ra, mọi người đều được khuyên là nên chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết để khi cần phải di tản thì đã có ngay thay vì phải chạy đi mua ở các cửa tiệm vào lúc đó: một bản đồ in sẵn tuyến đường di tản trong trường hợp ứng dụng GPS trên điện thoại không còn hoạt động; những thức ăn khô, nước uống và chăn mền; một cục pin xạc điện sẵn cho điện thoại di động; một cặp giây xạc bình điện cho xe-hơi; đổ đầy bình xăng cho xe hơi khi mới có dấu hiệu báo động; để sẵn những giấy tờ tùy thân cần thiết như thẻ căn cước, bảo hiểm, hồ sơ y tế và những thứ thuốc thường uống hàng ngày.