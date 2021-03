Thêm những chi tiết về kẻ giết người hàng loạt ở thành phố Vancouver

Vancouver: Nghi can dùng dao đâm người ở khu vực thư viện thành phố Vancouver trong hôm thứ bảy ngày 27 tháng 3 là Yannick Bandaogo năm nay 28 tuổi.

Nghi can này từng sống một thời gian dài ở thành phố Montreal trước khi di chuyển đến thành phố Vancouver.

Sau khi đâm chết 1 phụ nữ 29 tuổi và đâm bị thương 6 người khác, hung thủ Bandaogo đã dùng dao tự tử nhưng không chết và được đưa đến bệnh viện cứu cấp.

Trong thời gian sinh sống ở Quebec, nghi can Bandaogo đã có những án tích:

-Bạo hành trong gia đình diễn ra ở thành phố Longueuil vào tháng 9 năm 2019.

– Bị án tù 1 tháng về tội hành hung cảnh sát vào tháng 10 năm 2018.

– Bị án tù 4 tháng và 3 tháng, cho hai vụ hành hung khác cũng diễn ra ở tỉnh bang Quebec.

Nghi can Bandaogo là người hâm mộ môn quyền anh và từng tập tại hội the Techno-Boxe boxing club ở thành phố Longueuil.