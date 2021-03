Một bác sĩ giải phẩu ở tỉnh bang Ontario bị buộc tội giết bệnh nhân.

Hawkesbury, Ontario: Những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 27 tháng 3 cho biết là một bác sĩ làm việc ở bệnh viện thành phố Hawkesbury, tỉnh bang Ontario đã bị bắt giữ về tội giết người ở cấp độ 1, mà nạn nhân ( hay nhiều nạn nhân) chính là những bệnh nhân của người bác sĩ này.

Nghi can là bác sĩ Brian Nadler, năm nay 35 tuổi, là bác sĩ nội khoa của bệnh viện thành phố Hawkesbury nhưng lại sống ở thị trấn Dollard-des-Ormeaux , một thị trấn ở tỉnh bang Quebec và nằm gần biên giới tỉnh bang Ontario.

Các cơ quan an ninh đã buộc nghi can Nadler vào 1 tội danh giết người và đang mở những cuộc điều tra về những cái chết trước đây của các bệnh nhân do ông bác sĩ này chăm sóc.

Nghi can Nadler tốt nghiệp bác sĩ ở trường đại học McGill năm 2010 và theo học chuyên khoa nội khoa ở trường đại học y khoa Alberta, trước khi về làm việc ở tỉnh bang Ontario vào năm 2020.

Trong ngày thứ hai 29 tháng 3, giới chức an ninh đã công bố danh tánh của nạn nhân của nghi can Nadler: đó là cụ ông Albert Poidinger, năm nay 89 tuổi. Cụ ông này sống trong một nhà dưỡng lão ở trong thành phố Montreal và đã chết ở bệnh viện thành phố Hawkesbury trong hôm thứ năm tuần trước.