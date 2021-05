Thêm những chi tiết về “hội chứng bệnh não bí ẩn” đã giết 6 người ở tỉnh bang New Brunswick.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 24 tháng 5, các khảo cứu gia y khoa đang nỗ lực tìm kiếm nguyên do của một hội chứng bệnh não bí ẩn đang diễn ra ở tỉnh bang New Brunswick.

Hội chứng bệnh não bí ẩn này đã khiến 48 người ở tỉnh bang New Brunswick bị mắc bệnh và trong đó có 6 người chết.

Bác sĩ Neil Cashman, giáo sư môn thần kinh học của trường đại học y khoa British Columbia cũng là một thành viên của toán khảo cứu nói là, không có những liên quan nào giữa bệnh thần kinh Creutzfeld-Jacob Disease (CJD) với hội chứng bệnh não bí ẩn đang có ở tỉnh bang New Brunswick.

Hội chứng thần kinh bí ẩn diễn ra ở khu vực thành phố Moncton và vùng bán đảo Acadian, khiến các khảo cứu gia cho là bệnh hội chứng bệnh não bí ẩn có liên quan đến những ảnh hưởng của môi trường.

Những liên quan đến môi trường có thễ là acid domoic, là thứ mà người ta thấy trên các loại só mussels ở tỉnh bang Prince Edward Island vào những năm 1980s mà đã gây bệnh thần kinh thoái hóa (neuro-degeneration),

Các bệnh thần kinh cũng có thể gây ra từ loại tảo xanh ( blue -green algae). Loại tảo xanh gây bệnh và làm chết những con chó cũng như gây ngứa ngáy cho người ta khi bơi gần loài rêu xanh này.

Các cuộc thử nghiệm tìm kiếm nguyên nhân gây ra hội chứng thần kinh bí ẩn vẫn tiếp tục, nhưng theo bác sĩ Cashman thì các khảo cứu gia vẫn chưa tìm thấy những chứng cớ cho thấy là hội chứng bệnh não này đến từ loài tảo xanh hay từ việc ăn những con sò mussels?

Phần lớn những triệu chứng của bệnh não bí ẩn tương tự như triệu chứng của những người bị bệnh Alzheimer’s, bệnh Parkinson, bệnh Creutzfeldt-Jacob hay bệnh ALS ( Lou Gehrig’s Disease)

Tuy nhiên sau khi khám nghiệm 48 bệnh nhân, các bác sĩ đã nói là bệnh não bí ẩn là một loại bệnh mới không có liên quan đến các bệnh vừa kể trên.

Bệnh não bí ẩn ( a mysterious brain disease) xảy ra ở tỉnh bang New Brunswick từ tháng giêng năm 2020 cho đến nay.

Các triệu chứng của bệnh não bí ẩn này gồm mất trí nhớ, bắp thịt co giật, khó khăn đi đứng, ảo giác ( hallucinations), giảm cân.

Người bị bệnh não này cứ nghĩ là những người thân xung quanh họ là những kẻ khác giả dạng.

Ông Luc LeBlanc năm nay 42 tuổi ở thành phố Moncton đã là một trong 48 người bị nhiễm bệnh não bí ẩn này đã nói với phóng viên đài CBC là bị bệnh này như là đeo bom vào người mà không biết lúc nào nó sẽ nổ?

Các bác sĩ cũng không biết rõ thì làm sao giúp chữa trị cho các bệnh nhân?

Ngoài ra vì không biết nguyên nhân gây bệnh này, cho nên nhiều người sống trong khu vực đang có lây nhiễm bệnh não bí ẩn này, đã tìm cách tạm sống ở các vùng khác.