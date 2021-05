Toronto: Xe hơi cũ, nhà, gỗ, xăng , tã cho trẻ em, ket chup , thịt gà cùng nhiều thứ hàng cần thiết khác đã tăng giá vù vù trong những tháng qua, và nguyên do vì đâu mà giá cả gia tăng kèm theo sự gia tăng của mức lạm phát?

Trong tháng tư vừa qua, tỷ lệ lạm phát ở Mỹ gia tăng 4.2 phần trăm trong vòng 1 năm, và là mức gia tăng lạm phát cao nhất ở Mỹ kễ từ tháng 9 năm 2008 cho đến nay.

Ở Canada mức lạm phát cũng gia tăng không kém. Thời của “gạo châu củi quế” lại trở lại.

Theo bản tin của đài CNN thì một trong những nguyên nhân khiến thịt gà khan hiếm và tăng giá là vì sự thay đổi mấy chàng gà trống của công ty sản xuất thực phẩm Tyson, công ty sản xuất thực phẩm lớn nhất Hoa Kỳ.

Các viên chức của công ty này mới đây, đã cho thay đổi những loại gà trống dùng để đạp mái sinh con bằng 1 loại gà khác mà họ nghĩ là sẽ giúp gà mái đẻ nhiều trứng hơn.

Ai dè ” thử kêu nhưng đốt tịt”, và bây giờ họ sẽ cho dùng lại những chàng gà trống cũ.

Ngay ở Canada người ta cũng thấy có sự thay đổi này, giá thịt gà ở các siêu thị đã tăng gấp hai lần giá cũ.

Ngoài thịt gà, xăng cũng lên giá trên 3 Mỹ kim một gallon ở Hoa Kỳ.

Nền kinh tế Bắc Mỹ đã mở cửa lại và người người bị tù túng trong nhà cả năm trời, đã tìm cách ra ngoài, đi chơi đây đó khiến nhu cầu cần xăng gia tăng.

Ngoài ra xăng cũng khan hiếm vì tin tặc đã tấn công đòi tiền chuộc công ty vận chuyển dầu khí Colonial Pipeline, khiến cho công ty này không đưa xăng dầu đến các cây xăng như lúc bình thường.

Thời đại dịch còn khiến giá cả gia tăng cho những thứ vật dụng đắt tiền như nhà cửa: Giá nhà ở Bắc Mỹ đã lên

Theo đài CNN thì trong 3 tháng đầu năm nay 2021, giá nhà trung bình ở Mỹ gia tăng 16 phần trăm so với giá trong 3 tháng đầu năm ngoái và ở mức $319,200.

Tại Canada, giá một căn nhà trung bình ở vùng đại thủ phủ Toronto trong tháng 4 là $1,090,992, gia tăng 33 phần trăm so với giá trung bình là $820,226 một căn của một năm trước đây.

Không những giá nhà gia tăng ở Bắc Mỹ, giá vật liệu làm nhà như gỗ cũng gia tăng: giá gỗ gia tăng 700 phần trăm trong vòng 1 năm, và cũng sẽ cộng thêm vào giá cả của những căn nhà đang và sắp xây cất.

Rồi đến giá xe cộ gồm cả xe cũ và xe mới.

Riêng trong tháng 4 giá xe hơi cũ và xe vận tải cũ gia tăng thêm 10 phần trăm. Hiển nhiên là số xe mới do các hãng làm xe tung ra không đủ cho nhu cầu, khiến người ta phải quay ra mua xe hơi cũ.

Trong vòng 1 năm qua, giá xe hơi cũ ở Bắc Mỹ gia tăng 21 phần trăm.

Giá nhà cửa, xăng nhớt, xe cộ, thực phẩm và các vật dụng như máy điện toán đều gia tăng.

Thời của “gạo châu củi quế”!