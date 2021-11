Thế giới trong cơn sốt chuẩn bị đối phó với loài covid biến thể Omicron

Tel Aviv, Do Thái: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 28 tháng 11, chính quyền Do Thái đã cấm không cho những du khách đến xứ này kể từ ngày thứ bảy 27 tháng 11, vì những lo sợ về những lây truyền của loại covid biến thể Omicron.

Cũng theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 28 tháng 11, thì người ta đã phát hiện những trường hợp bị nhiễm covid với biến thể Omicron ở các nước Đức, Ý Đại Lợi và Anh.

Trong hôm thứ bảy ngày 27 tháng 11, tổng thống Biden đã loan báo việc tạm cấm những du khách đến Mỹ từ các nước Nam Phi và 7 quốc gia khác ở Phi Châu, vì lo ngại những lan truyền của loài vi rút biến thể Omicron.

Những du khách từ các quốc gia bị cấm đến Hoa Kỳ trong vòng 14 ngày sắp tới, thì ngoài Nam Phi còn có Botswana, Zimbabwe, Bamibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique và Malawi.

Do Thái cũng tạm ngưng nhận tất cả các du khách ngoại quốc trong vòng 14 ngày kể từ ngày chúa nhật 28 tháng 11.