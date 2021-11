Những điều cần biết về loài covid biến thể Omicron

New York: Trong khi thế giới đang nỗ lực những biện pháp ngăn chận sự lan truyền của loài covid bằng những cách như chủng ngừa, phong tỏa, giới hạn việc giao thiệp và sau gần 2 năm, người ta tưởng là chúng ta đã chế ngự được sự bành trướng của loài vi rút corona cho đến mới đây khi bộ y tế Nam Phi loan báo là họ vừa tìm ra một loài vi rút corona biến thể mới, được đặt tên là Omicron, thì mới thấy rằng trận đại dịch covid sẽ còn dai dẳng?

Loại biến thể mới có tên hiệu là B.1.1.529 và được tổ chức y tế thế giới, WHO, gọi là Omicron.

Theo các chuyên gia y tế thì loại biến thể Omicron là một loại covid mạnh nhất và lan truyền mau nhất so với các loại biến thể trước.

Theo bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của tòa Bạch Ốc và là giám đốc của viện bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia, thì chúng ta cũng không nên quá lo lắng như một số người đã nghĩ như thế.

Bác sĩ Fauci cũng khuyến cáo mọi người nên tìm cách phòng ngừa trước loại vi rút biến thể này bằng những cách như đi chủng ngừa, đeo khẩu trang..

Tuy nhiên phải cần nhiều tuần lễ nữa thì các chuyên gia y tế mới biết rõ về loại biến thể Omicron.

Theo bác sĩ Saju Mathew, một chuyên gia y tế công cộng đã nói trên đài truyền hình CNN hôm chúa nhật ngày 28 tháng 11, thì chúng ta không nên hoảng hốt quá sớm, vì loại vi rút hay lây chưa chắc nó đã là một loại nguy hiểm và các chuyên gia cần thời gian thẩm định về sự nguy hiểm của loài vi rút Omicron.

Bác sĩ Mathew cũng nói là thay vì cứ lo lắng về loài vi rút biến thể, thì những ai chưa chủng ngừa covid nên đi chủng ngừa ngay lập tức và chủng ngừa là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất ngăn chận sự lan tràn của loài covid.

Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 28 tháng 11, thì cho tới nay chỉ có 196 triệu người Mỹ đã chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi, hay 59 phần trăm dân số Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có 37.5 triệu người Mỹ đã chủng ngừa mũi bổ sung.

Khoa học gia Maria Van Kerkhove của tổ chức y tế thế giới WHO cũng khuyến cáo là trong khi chờ đợi kết quả của các cuộc nghiên cứu về loại vi rút biến thể Omicron, những biện pháp phòng ngừa công cộng cần được duy trì như đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng và nhất là phải đi chủng ngừa.

Bác sĩ Amesh Adaljia của trường đại học y khoa Johns Hopkins đã nói là những loài vi rút có những biến thể theo thời gian, và sẽ không bao giờ có việc không còn vi rút corona trên thế giới.