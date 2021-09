“The Bodyguard” được làm lại

Phim “The Bodyguard” – Whitney Houston đóng chính – được Warner Bros. lên kế hoạch làm lại sau ba thập niên.

Theo Variety, Warner Bros thuê Matthew López viết kịch bản, lấy cảm hứng từ bản gốc. Lawrence Kasdan – biên kịch và sản xuất dự án năm 1992 – chịu trách nhiệm dự án mới cùng Dan Lin và Jonathan Eirich. Hiện chưa có thông tin về đạo diễn lẫn dàn diễn viên. Một số cặp nghệ sĩ từng được đồn trong tầm ngắm của nhà sản xuất như Chris Hemsworth và Tessa Thompson, Channing Tatum và Cardi B.

Phát hành năm 1992, ‘The Bodyguard’ thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, do Mick Jackson đạo diễn. Tác phẩm đánh dấu lần đầu danh ca da màu Whitney Houston đóng chính trên màn ảnh rộng. Chuyện phim kể về nữ ca sĩ nổi tiếng Rachel Marron (Whitney Houston) thường xuyên nhận được những lá thư đe dọa, ảnh hưởng cuộc sống. Marron thuê Frank Farmer (Kevin Costner) làm vệ sĩ bí mật, nhưng dần nảy sinh tình cảm với anh.

Phim không được giới phê bình đánh giá cao khi ra mắt, nhận bảy đề cử Mâm xôi vàng 1993 bao gồm ‘Phim tệ nhất’, ‘Nam chính tệ nhất’ và ‘Nữ chính tệ nhất’. Tuy nhiên, tác phẩm lại được khán giả đón nhận, thành công phòng vé với hơn 410 triệu Mỹ kim toàn cầu so với kinh phí 25 triệu Mỹ kim. Nhạc phim cũng gây tiếng vang, thắng giải ‘Album của năm’ tại Grammy, bán chạy nhất mọi thời với hơn 45 triệu bản.

Tháng 12/2012, phim được chuyển thể thành nhạc kịch sau khi Whitney Houston qua đời. Vở kịch có sự tham gia của Heather Headley và Lloyd Owen trong vai chính, công diễn trên sân khấu rạp hát Adelphi ở London, Anh. Trong nhạc kịch, các bài hát gốc của Whitney Houston được dùng như One Moment in Time, I Wanna Dance with Somebody và I Will Always Love You.