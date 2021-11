“Thánh rắc hành” bị công an triệu tập vì bắt chước “thánh rắc muối”

Một người dân ở Đà Nẵng bị công an thành phố triệu tập ngay sau khi đăng tải một đoạn video tự quay mình phục vụ món bún bò theo phong cách bắt chước đầu bếp nổi danh người Thổ Nhĩ Kỳ, Nusret Gokce, từng phục vụ bò giát vàng cho một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản VN ở một nhà hàng tại London.

Anh Bùi Tuấn Lâm, một chủ quán bún ở thành phố Đà Nẵng, hôm 10/11 đăng tải một video clip trên trang Facebook cá nhân “Peter Lam Bui”, trong đó anh đeo kính đen khi phục vụ một bát bún bò với kiểu rắc hành bắt chước phong cách rắc muối của đầu bếp Gokce. Kèm theo video là lời giới thiệu “Thánh Rắc Hành, chỉ có ở Bún bò Ba Cô Gái…”

Sau đó 6 ngày, anh Lâm bị cơ quan an ninh thành phố Đà Nẵng đến nhà triệu tập lên đồn công an với những lý do mà anh cho là mơ hồ. Giấy triệu tập của Cơ quan An ninh Điều tra TP Đà Nẵng, mà VOA được xem, yêu cầu anh Lâm đến “làm việc để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra xử lý nguồn tin tội phạm theo quy định tại Điều 188 của BLHS 2015.”

Vụ triệu tập xảy ra không lâu sau khi những hình ảnh của Bộ trưởng Công an VN Tô Lâm được đầu bếp Gokce, nổi danh là “Thánh rắc muối”, đút cho ăn một miếng thịt bò dát vàng trong chuyến công du tới Anh họp Thượng đỉnh Khí hậu và thăm mộ Karl Marx, truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của cả truyền thông quốc tế. Đầu bếp Gokce đăng tải đoạn video dài khoảng 40 giây trên tài khoản Tik Tok cá nhân về việc phục vụ ông Lâm và các quan chức của đoàn Việt Nam khoanh thịt bò mà nhà hàng này bán với giá lên tới gần 2.000 USD.

Anh Lâm, một người thường lên tiếng phản biện trên mạng xã hội và từng tham gia cuộc biểu tình phản đối Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam năm 2015, cho biết anh đã từng bị công an mời lên phường làm việc trước đây với những lý do không rõ ràng và lần này anh cũng từ chối “lời triệu tập” của cơ quan an ninh.

Anh Lâm cho biết rằng video “Thánh rắc hành” mà anh làm không nhằm mục đích nhắm vào một cá nhân cụ thể nào.

Kể từ khi vụ việc Bộ trưởng Lâm được phục vụ bò giát vàng 24 karat ở Anh lộ ra cách đây gần 2 tuần, nhiều người dùng mạng xã hội đã đăng những hình ảnh bắt chước phong cách rắc muối của đầu bếp Gokce, dù trong bếp khi nấu ăn hay tại các bữa nhậu.