Thảm sát tại 3 tiệm spa, 8 người thiệt mạng

In

Những vụ nổ súng thảm sát tại 3 tiệm spa của người gốc Á làm chủ nổ ra vào chiều thứ Ba đã gây chấn động không những tại vùng Atlanta mà dư âm và ảnh hưởng đã lan truyền nhanh chóng khắp nơi do bởi những tội phạm nhắm vào các nạn nhân vô tội là thường dân gốc Á đã gia tăng đáng kể trong thời gian qua.

Thông tin của Ty Cảnh Sát Cherokee County cho biết sự việc bắt đầu khi Robert Aaron Long, 21 tuổi, cư dân tại Woodstock, thị xã ngoại ô cách Atlanta 30 dặm về phía bắc, đã lái xe đến tiệm Young’s Asian Massage vào khoảng 4 giờ chiều tại đại lộ 92 thuộc Acworth, một thị xã kế cận. Hung thủ ngồi chờ trong chiếc xe của hắn ta khoảng 45 phút trước khi bước vào tiệm và nổ súng gây thiệt mạng cho 4 người gồm có bà Xiaojie Tan, 49 tuổi, chủ nhân tiệm người gốc Trung Hoa; cô Daoyou Feng, 44 tuổi, một nhân viên làm việc tại đây; ông Paul Andre Michels, 54 tuổi, một cựu quân nhân chủ nhân một dịch vụ gắn hệ thống máy kiểm tra an ninh và là người quen của chủ tiệm; và cô Delaina Ashley Yaun, 33 tuổi, đang cùng chồng đến tiệm này để được phục vụ đấm bóp nhưng không may đã bị bắn chết. Một người khác là Elcias Hernandez Ortiz đi ngang đó cũng bị bắn trọng thương.

Sau đó, hung thủ đã leo lên xe chạy về phía nam để đến một tiệm massage khác là Gold Spa trên đường Piedmont tại Atlanta và cũng xông vào tiệm nổ súng liên hồi khiến cho 3 nạn nhân khác bị tử thương gồm có Soon Chung Park, 74 tuổi; Sun Cha Kim, 69 tuổi và Hyun JungGrant, 51 tuổi, là người gốc Nam Hàn.

Khi cảnh sát Atlanta gửi người đến hiện trường để can thiệp không lâu thì cũng nhận được cú điện thoại báo cáo một vụ nổ súng thứ ba tại tiệm Aromatherapy với thêm một nạn nhân tử vong là Young Ae Yue, 63 tuổi.

Nhờ những thông tin thu thập được từ một số nhân chứng, cảnh sát đã nhanh chóng bắn ra những tin tức và hình ảnh của nghi can cùng với chiếc xe SUV của hắn ta cho quần chúng biết. Sau đó không lâu chính cha mẹ của Long đã gọi báo cho cảnh sát biết đó chính là con trai của mình. Ty Cảnh Sát Cherokee County đã thông báo cho Ty Cảnh Sát Crisp County về số xe của nghi can bị tình nghi là chạy theo hướng nam về tiểu bang Florida. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau đó, khi thấy chiếc xe của nghi can trên đại lộ Ga.401/I-75, các nhân viên công lộ của Georgia đã chặn được chiếc xe này và bắt giữ hung thủ ngay lúc đó và tống giam vào bót.