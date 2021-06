Vancouver: Từ thành phố Abbotsford cho đến công viên quốc gia Yoho, trận sóng nóng bao phủ tỉnh bang British Columbia và khiến nhiệt độ gia tăng lên đến những kỷ lục mới tại tỉnh bang này, trong ngày thứ bảy 26 tháng 6 vừa qua.

Các chuyên gia khí tượng tiên đoán là trận sóng nóng này sẽ tiếp tục bao phủ tỉnh bang B.C. cho đến ngày thứ hai đầu tuần với những kỷ lục mới về nhiệt độ.

Khu làng Lytton trong tỉnh bang B.C. có nhiệt độ lên đến 43.2 độ C, nhiệt độ cao nhất trên toàn Canada trong ngày thứ bảy.

Nhiệt độ ở vùng thung lũng Fraser và ở hồ Cultus lên tới 40 độ C., cộng thêm sức nóng của độ ẩm đã khiến cho cư dân trong vùng này phải chịu nhiệt độ lên đến 50 độ C.

Theo khí tượng gia Johanna Wagstaffe thì nhiệt độ trong trận sóng nóng này ở tỉnh bang B.C. sẽ còn lên cao nữa trong hai ngày chúa nhật và thứ hai.

Và sóng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở tỉnh bang này cho đến ít nhất là ngày 6 tháng 7.

Chính quyền thành phố Vancouver đã thiết lập những trung tâm chống nóng trong thành phố và kêu gọi những cư dân mà nhà không có hệ thống máy lạnh, nên đến tạm nghỉ trong các trung tâm chống nóng này.

Những người lớn tuổi, trẻ con và những người có bện nan y là những người dễ bị chết vì các biến chứng của trận sóng nóng.

Các khoa học gia cũng đã lên tiếng báo động từ nhiều năm qua là những trận sóng nóng khủng khiếp như trận sóng nóng đang diễn ra ở tỉnh bang B.C. là hậu quả của những biến đổi môi trường, vì những ô nhiễm môi trường do người tạo ra.

Sóng nóng, cuồng phong, bão tố, lụt lội, hạn hán.. là những hậu quả của sự ô nhiễm môi trường đang diễn ra ở Canada, Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới.