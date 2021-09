Số thu của phim võ thuật Shang Chi đứng hàng đầu năm nay 2021

New York: Trong thời đại dịch, số phim ảnh được tung ra thị trường ít ỏi, không nhiều như xưa.

Một trong những phim mới ra lò trong năm nay và đã có số thâu kỷ lục là phim “Sang Chi và huyền thoại 10 chiếc nhẫn”.

Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 27 tháng 9 thì cuốn phim “Sang Chi and the Legend of the Ten Rings” đã là cuốn phim ăn khách nhất trong 4 tuần liên tiếp qua.

Kể từa ngày 3 tháng 9 cho đến nay, số tiền thâu được từ cuốn phim Sang Chi của công ty điện ảnh Marvel, tại các rạp hát ở Hoa Kỳ và Canada, lên đến 196.5 triệu Mỹ kim, qua mặt số thâu từ cuốn phim F9 của hãng phim Universal và cuốn phim Black Widow của hãng phim Disney’s (Marvel)

Nếu tính trên toàn thế giới thì số tiền thu được từ các rạp hát chiếu phim Sang Chi lên đến 363.4 triệu Mỹ kim.

Tài tử chính của phim Sang Chi là Simu Liu, một tài tử võ thuật người Canadian, cư ngụ tại thành phố Mississauga và là một người quen biết với một số thanh niên Việt cùng tuổi cư ngụ trong thành phố này.

Tài tử Simu Liu cũng là tài tử đóng trong chương trình truyền hình The Kim’s Covenience trên đài truyền hình CBC.