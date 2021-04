Số người nhiễm covid ở Hoa Kỳ không sút giảm

New York: Theo những loan báo hôm thứ bảy ngày 17 tháng 4, các chuyên gia y tế Hoa Kỳ đã bày tỏ những loa ngại là số người Mỹ bị nhiễm covid tiếp tục gia tăng, không sút giảm khi số người được chủng ngừa gia tăng theo như những ước tính của các chuyên gia.

Theo bản ước tính của the Institute for Health Metrics and Evaluation của trường đại học y khoa Washington thì cho đến ngày 1 tháng 8, sẽ có thêm khoảng 58 ngàn người Mỹ chết vì covid.

Hoa Kỳ đang có những nỗ lực chủng ngừa cho cư dân.

Tính đến ngày thứ sáu 16 tháng 4, có trên 202 triệu liều thuốc chủng ngừa covid được dùng ở Mỹ và có 39 phần trăm những người Mỹ trưởng thành được chủng ngừa ít nhất là 1 mũi.

Tuy nhiên theo các chuyên gia y tế thì có nhiều người Mỹ không chịu chủng ngừa cũng như có nhiều người Mỹ không chịu giữ những ngăn ngừa như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội, khiến cho cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và loài vi rút corona không mấy khả quan.

Theo nhận định của bác sĩ Carlos del Rio, phó khoa trưởng điều hành của trường đại học y khoa Emory thì tuy số người Mỹ bị nhiễm covid gia tăng, số người chết vì covid sút giảm là vì có nhiều người đã được chủng ngừa.

Tính tới ngày 16 tháng 4, đã có trên 3 triệu người trên thế giới chết vì covid và trong số này có 566 ngàn người Mỹ.