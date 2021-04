Cảnh sát thành phố Toronto sẽ không chận xét xe cộ, người qua lại theo như lệnh của chính quyền tỉnh bang Ontario

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 16 tháng 4, chính quyền tỉnh bang Ontario đã ban hành lệnh phong tỏa toàn diện tỉnh bang, tất cả cư dân phải ở trong nhà, không được ra ngoài đường trừ những trường hợp cần thiết như đi mua thực phẩm, đi bác sĩ, đi nha sĩ..

Ngoài ra cũng trong cuộc họp báo diễn ra ở nghị viện tỉnh bang Ontario, bà bộ trưởng an ninh công cộng của tỉnh bang đã nói là các cơ quan cảnh sát sẽ có quyền chặn xe, chặn người đi bộ để hỏi lý do tại sao họ lại ra đường?

Nếu ra đường không có lý do chánh đáng, những người này có thể bị phạt đến $750.

Tuy nhiên trong hôm thứ bảy ngày 17 tháng 4, người phát ngôn viên của sở cảnh sát thành phố Toronto nói là cơ quan này sẽ không phái nhân viên đi chặn xe, chặn người đi bộ, để áp dụng luật cấm ra ngoài đường của chính quyền tỉnh bang.

Nhiều tổ chức bảo vệ quyền tự do cũng nhưng những tổ chức chống kỳ thị chủng tộc đã cho rằng việc chận xét như vậy sẽ gây những hiểu lầm cho là cảnh sát chặn xe , chặn người có liên quan đến việc kỳ thị chủng tộc.

Ông James Ramer, quyền cảnh sát trưởng thành phố Toronto đã cho biết là các nhân viên cảnh sát thành phố sẽ không chận xét xe hay người đi bộ một cách tình cờ.

Trong hôm thứ sáu các cơ quan cảnh sát thành phố Waterloo cũng như vùng Peel cũng lên tiếng cho biết là các cơ quan này sẽ không chận xét xe hay người theo như những ấn định của chính quyền tỉnh bang trong lần phong tỏa thứ ba này.