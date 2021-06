Ricky Martin muốn bước sang điện ảnh

Nhận đề cử giải Emmy cho vai Antonio D’Amico trong “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, ngôi sao ca nhạc Ricky Martin kỳ vọng sẽ có nhiều vai diễn hơn.

Ricky Martin được cả thế giới biết đến với danh hiệu “Vua nhạc pop Latin”. Nam ca sĩ tài năng từng nhảy vào giữa “trái tim âm nhạc của nước Mỹ” vào năm 1999 với ca khúc “Livin La Vida Loca”. Tuy nhiên ít người biết rằng anh nổi tiếng từ năm 12 tuổi khi là thành viên của nhóm Menudo và trước đó bắt đầu đóng quảng cáo ở quê hương Puerto Rico năm 6 tuổi. Sau 5 năm hát với nhóm Menudo, anh phát hành một số album tiếng Tây Ban Nha và diễn trên sân khấu, truyền hình ở Mexico. Năm 1994, anh xuất hiện trong bộ phim truyền hình Mỹ “General Hospital” với vai một ca sĩ người Puerto Rico.

Đầu năm ١٩٩٩, Ricky Martin biểu diễn ca khúc “The Cup of Life” tại lễ trao giải Grammy lần thứ 41. Ca khúc này trở thành chất xúc tác đưa nhạc pop Latin lên ngôi vị đầu trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ. Sau thành công đó, Ricky Martin phát hành single “Livin La Vida Loca”, giúp anh đạt được thành công lớn trên toàn thế giới; bài hát được xem như một khởi đầu cho sự bùng nổ của nhạc pop Latin và giúp việc thâm nhập của các nghệ sĩ nói tiếng Tây Ban Nha khác vào thị trường nhạc tiếng Anh dễ dàng hơn như Shakira, Enrique Iglesias…

Giờ đây Ricky Martin (50 tuổi) suy nghĩ rất nhiều về sự nghiệp khác của mình, với tư cách là một diễn viên. Sau thời gian ngắn diễn trên sân khấu Broadway, tham gia vở “Les Misérables”, năm 2012, Ricky Maryin xuất hiện lại trên sân khấu Broadway, đóng vai chính trong vở Evita. Cùng năm đó anh vào vai David Martinez – một giáo viên tiếng Tây Ban Nha và hát bài La Isla Bonita của Madonna trong series phim Glee. Hợp đồng diễn xuất lớn tiếp theo của anh ký vào năm 2018, tham gia một tác phẩm truyền hình của Ryan Murphy – “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”. Nhờ vai diễn Antonio D’Amico trong phim này, anh nhận được đề cử giải Emmy.

Ricky Martin bày tỏ với tờ People: “Tôi thích diễn xuất và đang chờ những kịch bản hay. Tôi có thể đóng vai đồng tính hay “trai thẳng”. Tôi có thể đóng vai kẻ giết người hàng loạt, hay diễn bằng nhiều thứ tiếng. Tôi chỉ muốn khai thác bất cứ thứ gì liên quan đến diễn xuất. Tôi cũng yêu thích sân khấu. Tôi rất sẵn sàng. Chỉ cần ai đưa kịch bản cho tôi”.

Nam ca sĩ Ricky Martin sinh tại Puerto Rico, từng đoạt giải Grammy và Grammy Latin, được tạp chí People (Mỹ) bình chọn vào danh sách 25 người được công chúng quan tâm nhất năm 1999. Năm 2000, anh tiếp tục được tạp chí People chọn là 50 người đẹp nhất thế giới.

Tháng 8/2008, nam ca sĩ trở thành cha của hai con trai sinh đôi, Matteo và Valentino, nhờ phương pháp mang thai hộ. Ngày 29/3/2010, Ricky công bố mình là người đồng tính nam trong một bài viết đăng trên trang web chính thức của anh. Năm ٢٠١١, trong bài phát biểu khi nhận Giải thưởng truyền thông GLAAD lần thứ ٢٢, Ricky Martin công khai cảm ơn bạn trai của anh – nhà kinh tế học Carlos González Abella. Tuy nhiên mối quan hệ tình cảm của hai người kết thúc vào tháng ١/2014.

Ricky Martin bày tỏ sự ủng hộ hôn nhân đồng tính trong talkshow “Larry King Live”. Ngày 12/11/2012, ca sĩ phát biểu tại Hội nghị về đồng tính của Liên Hiệp Quốc. Từ tháng 4/2016, anh bắt đầu hẹn hò với bạn trai mới – Jwan Yosef, một họa sĩ người Thụy Điển. Hai người loan báo đính hôn vào ngày ١٦/11/2016 trong chương trình “Ellen DeGeneres Show”. Tháng 1/2018, Ricky thông báo rằng anh và Yosef đã kết hôn.