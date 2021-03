Québec: Tuổi thọ và tỷ lệ sinh giảm do Covid-19

In

Theo cơ quan thống kê của tỉnh bang, tuổi thọ của người Québec đã sụt giảm trong năm 2020 giữa lúc số ca thiệt mạng liên quan đến đại dịch tăng cao.

Cơ quan thống kê Québec (ISQ) tuần qua công bố các dữ kiện cho thấy tuổi thọ trung bình từ khi sinh ra đối với cả nam và nữ đều giảm.

Năm ngoái, tuổi thọ của đàn ông Québec ở mức 80,6 tuổi, giảm 5 tháng so với năm 2019. Trong khi đó, mức giảm thậm chí còn cao hơn ở phụ nữ với mức giảm 8 tháng ở trung bình 84 tuổi.

Theo cơ quan này, trong thập kỷ qua, tuổi thọ trung bình đã tăng lên trong tỉnh bang – nhưng sự suy giảm gần đây là một mức độ hiếm có.

ISQ cho biết: “Tuổi thọ suy giảm vào năm 2020 là hậu quả của việc gia tăng số người chết liên quan đến đại dịch Covid-19”.

Québec, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe, có số người chết do Covid-19 cao nhất trong cả nước.

Cho đến nay, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.480 người Québec (tính đến ngày 8/3), chiếm gần phân nửa số người chết liên quan đến Covid-19 trên toàn Canada (hơn 22.250 tính đến ngày 8/3).

Trên thực tế, cơ quan này đã báo cáo vào tháng 1 rằng số người chết ở tỉnh bang này đã tăng 10% vào năm 2020 do Covid-19. Báo cáo cho thấy 74.550 người đã chết (vì mọi lý do) trong năm ngoái ở Québec, nhiều hơn 6.750 người so với năm 2019.

ISQ cho biết sự gia tăng đáng kể số người chết bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái, khi tỉnh bang ghi nhận trường hợp thiệt mạng đầu tiên liên quan đến đại dịch.

Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết: “Mức tăng nhận thấy được đặc biệt mạnh vào tháng 4 và tháng 5, và ít rõ ràng hơn vào cuối năm”.

Đợt dịch đầu tiên đã hoành hành các nhà chăm sóc dài hạn của Québec, nơi phần lớn chịu gánh nặng của Covid-19 vào mùa xuân năm ngoái. Một báo cáo của thanh tra Québec cho biết phần lớn các trường hợp thiệt mạng do Covid-19 ở tỉnh này trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 là ở những cư dân trong các trung tâm chăm sóc dài hạn – tổng cộng là 3.890 người.

Mặt khác, thống kê cho thấy, chín tháng sau khi đại dịch Covid-19 đến Bắc Mỹ, số ca sinh ở Québec giảm nhiều so với mức bình thường.

Tại Québec, số ca sinh tháng 11 thấp hơn 11% so với mức trung bình của tháng đó kể từ năm 2010 và số ca sinh tháng 12 thấp hơn 8%. Tháng 11 năm 2020 có ít hơn khoảng 500 ca sinh so với tháng 11 năm 2019 và tháng 12 năm 2020 có ít hơn khoảng 400 ca sinh so với tháng 12 năm 2019

Thiên Kim

(Theo GlobalNews, CTV)