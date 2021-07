Ontario và New Brunswick tiếp ứng B.C. đối phó cháy rừng

Các đội cứu hỏa từ Ontario và New Brunswick đã đến British Columbia để giúp dập tắt các đám cháy rừng kinh hoàng đang hoành hành tại tỉnh bang miền tây.

Dịch vụ chữa cháy rừng của BC cho biết gần 100 thành viên ngoài tỉnh bang phải vượt qua kiểm tra an toàn Covid-19 trước khi được đưa vào hiện trường.

Trong một cuộc họp báo cuối tuần qua, Tổng trưởng An toàn Công cộng Canada loan báo Ottawa hiện đang phối hợp với chính phủ tỉnh bang B.C. để huy động sự yểm trợ của quân đội giúp đỡ nơi nào cần thiết.

Bộ trưởng Quốc phòng Harjit Sajjan cho biết một căn cứ sẽ được thiết lập ở Edmonton để cung cấp các nguồn lực hàng không và có đến 350 nhân viên quân sự để giúp chữa cháy. Ông nói: “Nếu cần, nó có thể được sử dụng để giúp các cuộc di tản, giúp nhân viên cứu hỏa và cư dân từ các cộng đồng”. Ông cũng cho biết các nguồn lực quân sự sẽ hữu ích trong việc yểm trợ khi tỉnh bang tiếp tục ứng phó với nhiều đám cháy hơn trong suốt mùa hè.

Dịch vụ chữa cháy rừng cho biết 196 đám cháy rừng hiện đang bùng phát ở B.C., với ít nhất 40 đám cháy bùng lên hồi cuối tuần qua.

Các lệnh di tản được đưa ra đối với 5 đám cháy rừng, bao gồm một vụ cháy gần làng Lytton, nơi thời tiết từng lên đến hơn 49 độ và hỏa hoạn đã thiêu rụi phần lớn ngôi làng vào tuần trước.

Các đám cháy riêng lẻ ở phía bắc Kamloops và phía đông của 100 Mile House cũng đã buộc hàng trăm người phải rời khỏi nhà và khiến hàng trăm người khác trong tình trạng báo động di tản. Đám cháy lớn nhất đã cháy xém 363 cây số vuông và vẫn chưa được ngăn chặn.

Phía bắc Lillooet, dịch vụ chữa cháy rừng cho biết các toán nhân viên đã hoàn thành một số bảo vệ dọc theo mép đám cháy rộng 260 cây số vuông nhưng nó vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát và ngày càng trầm trọng hơn bởi những cơn gió gần đây.

Hôm chủ nhật, Trung tâm Phòng cháy Chữa cháy Rừng Liên ngành Canada cho biết “dự đoán nhiều đám cháy sẽ bắt đầu mỗi ngày trong ba ngày tới”.

Theo Cơ quan Môi trường, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 35 độ C và mức thấp nhất vào ban đêm khoảng 20 độ C làm tăng nguy cơ cháy rừng do tình trạng hạn hán.

LT

(Theo The Canadian Press)