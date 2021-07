Nụ hôn đáng tiền

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 23 tháng 7, hai chủ nhân của một tiệm cắt tóc ở thành phố Montreal đã muốn tìm kiếm một cặp tình nhân trẻ, đã hôn nhau trong lúc đi trước cửa tiệm cắt tóc này, và vì say mê không biết trời trăng, đã ôm nhau đập vào cửa ra vào của tiệm và làm vỡ kính cửa.

Theo những video an ninh thì cặp tình nhân này sau khi té vào cửa và làm vỡ kính của tiệm, đã dẫn nhau đi.

Ông Mike Rose và Dave Lechasseur, chủ nhân của tiệm cắt tóc bị bể kính cửa, the Savvy Barbershop ở khu vực La Petite-Patrie nói với các phóng viên báo chí là họ muốn tim kiếm cặp tình nhân này, không phải vì muốn bắt bồi thường cửa kính, mà chỉ muốn là hai người này có thương tích gì không, cũng như muốn tặng cặp tình nhân này một đêm miễn phí tại một khách sạn trong thành phố.

Vụ hôn nhau làm bể cửa kính tiệm xảy ra lúc 6 giờ 30 sáng khi tiệm này chưa mở cửa.

Chủ nhân của tiệm cắt tóc nói là ông không phiền hà gì về vụ bể cửa kính này vì không phải là một vụ ăn trộm mà chỉ là một tai nạn không cố ý.