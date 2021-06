Nữ chúa cần sa người Việt bị bắt giam

Essex, Anh quốc: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 21 tháng 6, một phụ nữ Việt vừa bị bắt giữ tại nước Anh, vì bị tố cáo là kẻ cầm đầu trong việc đưa người Việt vào lậu nước Anh, làm việc trong các nông trại trồng cần sa bất hợp pháp.

Nghi can là bà Trần Yến năm nay 64 tuổi đã bị tù về những liên quan của bà này với các “nông trại cần sa” bất hợp pháp ở các thành phố Rayleigh, Wickford, Barking và Clacton trong vùng Essex.

Một nghi can khác tên là Lee Jacobs, 34 tuổi cũng bị buộc tội thiết lập hệ thống ăn cắp điện cho các nông trại cần sa này.

Cảnh sát đã khám phá 4 nông trại cần sa do bà Yến quản trị, tịch thu trên 2 ngàn cây cần sa mà trị giá lên đến trên 2 triệu Bảng ( 2.8 triệu Mỹ kim).

Tòa án đã tuyên phạt bà Yến bản án tù 3 năm và 8 tháng, nghi can Lee Jacobs 18 tháng tù treo và phải làm việc từ thiện 200 giờ.