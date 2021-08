Những tiệm nails của người Việt phát triển mạnh thời hậu đại dịch

New Orleans, Louisiana: Bà Cindy Trần là chủ nhân của tiệm làm móng Cindy’s Nails and Spa ở thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana là người làm việc hết sức chăm chỉ, một năm bà Cindy Trần chỉ nghỉ không làm có 3 ngày.

Cửa tiệm của bà được mở cửa từ năm 2013 là một tiệm có đông khách hàng.

Đến tháng 3 năm 2020, tiệm nails của bà Cindy Trần bị buộc phải đóng cửa vì covid.

Tuy bị đóng cửa, nhưng bà Trần đã không bi quan yếm thế, mà nghĩ cho tương lai: trong lúc tiệm bị đóng cửa , bà đã cho sửa chữa lại tiệm, cho lắp thêm 8 ghế và bàn làm việc và nâng tổng số ghế và bàn làm việc cho nhân viên lên 24 ghế.

Bà Trần đã lạc quan là một khi chính quyền cho mở cửa lại thì số khách hàng sẽ trở lại tiệm của bà.

Bà Trần đến Mỹ năm 2004, do sự bảo trợ của ông chồng là một ngư phủ có tàu đánh cá ở tiểu bang Louisiana.

Bà Trần theo học ngành nails ở trường cao đẳng Mỹ Lệ’s Beauty ở Terrytown.

Bà đã hành nghề nails 9 năm trước khi mở tiệm nails cho riêng mình.

Trong 8 năm làm chủ tiệm nails số nhân viên của bà gia tăng từ con số 5 người lên trên 20 người.

Năm 2018, bà mở thêm một tiệm nails thứ nhì ở đường Magazine Street.

Hai tiệm nails làm ăn phát đạt đã khiến ông chồn phải bỏ nghề đánh tôm và trông coi một tiệm, cũng như hai đứa con gái của bà cũng ra phụ giúp.

Bà Trần cũng cho biết là với sự tân trang lại cửa tiệm, bà có thể phục vụ cho trên 100 khách hàng trong một ngày thứ bảy, ngày bận rộn nhất của tiệm trong tuần.

Tuy nhiên gần đây với số người lây nhiễm covid gia tăng, nhân viên và khách hàng của tiệm bà đã bắt đầu đeo khẩu trang trở lại.