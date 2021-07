Những thành phố Canada đứng đầu Bắc Mỹ về giá nhà cao mà cư dân không có khả năng mua.

Toronto: Người ta vẫn nghĩ là giá nhà ở Hoa Kỳ cao hơn giá nhà ở Canada. Điều này đã đúng từ những thập niên trước nhưng có thể không đúng vào thời điểm hiện tại?

Mới đây các kinh tế gia Anh của trường đại học Oxford có liệt kê ba thành phố có giá nhà đắt nhất Bắc Mỹ hay nói khác hơn là 3 thành phố có giá nhà quá cao mà cư dân trong những thành phố này không có tiền mua, so với số lương mà họ có.

Và ba thành phố đó đều ở Canada: Toronto, Vancouver và Hamilton.

Giá nhà ở thành phố Hamilton đã qua mặt những thành phố lớn ở Mỹ khác như New York, Los Angeles.. để trở thành thành phố đứng hàng thứ ba ở Bắc Mỹ trên phương diện là cư dân trong thành phố này không có khả năng mua nhà vì giá quá cao, theo như bản nghiên cứu của các kinh tế gia của trường đại học Oxford, Anh quốc.

Những lý do khiến giá nhà ở thành phố Hamilton tăng vọt là vì có nhiều người không mua nhà nổi với giá quá cao ở thành phố Toronto, đã quay ra những vùng ngoại ô như thành phố Hamilton, tìm mua nhà với giá rẻ hơn so với Toronto.

Ngoài ra với số lượng di dân ào ạt xin vào Canada, trong những năm qua: thời gian mà cựu tổng thống Trump đã ngăn cản không cho di dân đến Mỹ, khiến cho giá nhà ở toàn Canada cũng như ở thành phố Hamilton gia tăng.

Theo bản nghiên cứu của tổ chức the Smart Prosperity Institute thì trong thời gian 5 năm từ 2015 cho đến 2020, số di dân đến định cư ở tỉnh bang Ontario gia tăng thêm 80 phần trăm, so với số di dân đến tỉnh bang này trong 5 năm trước, từ năm 2010 cho đến 2015.

Trong khi đó số nhà xây cất thêm ở thành phố Hamilton lại sút giảm.

Không những thế, giá nhà ở thành phố Hamilton c có thể còn tăng cao hơn nữa: Theo ông Mike Collins Williams, chủ tịch điều hành của hiệp hội những nhà xây cất vùng Tây thủ phủ Toronto, thì trong những thập kỷ tới, dân số của thành phố Hamilton ước tính sẽ gia tăng thêm 40 phần trăm từ con số 584 ngàn dân như hiện nay lên đến 820 ngàn dân.

Việc gia tăng giá cả và dân số ở thành phố Hamilton là điều cũng dễ hiểu thôi, khi thành phố Toronto, vùng Peel đã không còn đất đai để bành trướng thêm nữa.