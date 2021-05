Những hy vọng cuộc sống bình thường trở lại khi những chiếc tàu du lịch đại dương về lại bến.

Galveston, Texas: Theo những tin tức vừa được cục an ninh giao thông vận tải Hoa Kỳ phổ biến trong hôm thứ hai ngày 3 tháng 5, thì trong ngày chúa nhật 2 tháng 5, có 1.67 triệu người Mỹ đã sử dụng đường hàng không nội địa Hoa Kỳ.

Đây là con số người du lịch cao kỷ lục ở Mỹ trong 1 ngày, kể từ tháng 3 năm ngoái 2020 cho đến nay.

Các giới chức thẩm quyền hàng không Hoa Kỳ đã thận trọng lạc quan là với số người Mỹ được chủng ngừa covid gia tăng, thì sẽ giúp làm gia tăng theo số người du lịch trong mùa hè năm nay.

Trong ngày chúa nhật 2 tháng 5, có hai chiếc tàu du lịch đại dương đã trở lại hải cảng Galveston, tiểu bang Texas.

Những cư dân của thành phố Galveston da94 không thấy bóng dáng của những chiếc tàu du lịch đại dương hơn 1 năm qua.

Việc những chiếc tàu du lịch trở lại bến, đã giúp cư dân trong thành phố Galveston hy vọng là du khách sẽ trở lại bến cảng này trong những tháng sắp tới.

Hai chiếc tàu du lịch đại dương có tên là the Carnival Breeze và the Carnival Vista đã cập bến vào trưa hôm chúa nhật.

Các giới chức điều hành của hệ thống tàu du lịch đại dương này, đã mở cửa hai chiếc tàu, mời mọi người xuống thăm.

Bà Heather Luckey, một đại lý du lịch ở thành phố Galveston đã nghẹn ngào khi nhìn thấy bóng dáng của hai chiếc tàu du lịch. Bà Luckey nói là hình bóng của hai chiếc tàu du lịch là biểu hiệu cho thấy là nền kỹ nghệ du lịch tại Mỹ đã trở lại.

Bà Luckey cũng tiên đoán là nền kỹ nghệ du lịch Mỹ sẽ phát triển mạnh mẽ trong những ngày sắp tới và bà sẽ là một trong số những người tham gia vào sự phát triển này.

Hai chiếc tàu du lịch này rời bỏ bến cảng Galveston vào tháng 4 năm 2020 và sau hơn 1 năm, mới quay trở lại.

Ông Rodger Rees, chủ tịch điều hành của hệ thống hải cảng Galveston nói là trong năm qua, nền kinh tế của thành phố đã bị mất đi gần 1.2 tỷ Mỹ kim vì sự đóng cửa của nền kỹ nghệ du lịch đại dương.

Theo những nguồn tin thân cận thì nền kỹ nghệ du lịch đại dương ở Hoa Kỳ sẽ có thể được bắt đầu trở lại vào tháng 7 năm nay?