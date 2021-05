Một cách tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4, của một cựu thuyền nhân gốc Việt

Winnipeg, Manitoba: Theo những tin tức loan báo trong hôm chúa nhật ngày 2 tháng 5, thì một người Việt làm chủ một tiệm may âu phục ở thành phố Winnipeg, tỉnh bang Manitoba đã làm lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm nay, bằng cách làm 100 ổ bánh mì và đem trao tặng cho những người nghèo trong thành phố.

Ông Tâm Nguyễn hiện là chủ một tiệm may âu phục ở thành phố Winnipeg, mà trước đây từng là chủ nhân một nhà hàng nói là trong dịp làm lễ tưởng niệm 46 năm ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, ông đã làm những ổ bánh mì và đem trao tặng cho những người nghèo.

Theo ông Tâm thì những giúp đỡ lớn hay nhỏ không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta giúp đỡ lẫn nhau.

Ông Tâm cũng cho biết là ngày 4 tháng 5 năm nay 2021 cũng là ngày kỷ niệm 41 năm mà thuyền tỵ nạn chở ông Tâm đã cặp bến Pulau Bidong, Mã Lai Á.

Ông Tâm nói với các phóng viên báo chí là ông rất vui mừng và may mắn khi đến được bờ bến tự do.

Ông Tâm cũng nói thêm là sau một thời gian ở trại tỵ nạn, chính quyền Canada đã nhận ông và ông đến Canada khi ông 23 tuổi mà hành lý vỏn vẹn là bộ quần áo mặc trên người.

Ông Tâm Nguyễn có biệt danh là “Tâm the tailor” hiện làm chủ tiệm may âu phục Tam Custom Tailor trên đường Elice Avenue trong thành phố Winnipeg.

Trước đó ông làm chủ một tiệm phở có tên là Tam’s Phở trên đường Portage Avenue.