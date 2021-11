Những huyền thoại về nhà hàng Hy Vọng: một nhà hàng Việt ở Little Havana, Miami.

Miami: Khi nói đến thức ăn Việt ở thành phố Miami, tiểu bang Florida, thì các nhà phê bình ẩm thực đều công nhận là thức ăn ở nhà hàng Hy Vọng trong khu Little Havana là ngon nhất, tuy là nhà hàng này sau khi mở cửa trên 30 năm, đã đóng cửa không tiếp khách hàng từ năm 2016.

Chủ nhân của nhà hàng này là hai phụ nữ: chủ nhân kiêm đầu bếp chính là Tung Nguyễn năm nay 73 tuổi, và người chủ thứ nhì là bà Kathy Manning năm nay 76 tuổi.

Chủ nhân của nhà hàng Hy Vọng đóng cửa tiệm vào năm 2016 vì họ đã lớn tuổi, nhưng vẫn có nhiều khách hàng muốn thưởng thức những món ăn Việt do bà đầu bếp Tung Nguyễn nấu. Vì thế hai chủ nhân của nhà hàng Hy Vọng đã cho mở cửa lại mà khách hàng phải lái xe đến cửa nhà riêng và chờ mua thức ăn mang về nhà.

Hàng ngày trước khi cửa tiệm mở cửa cho khách hàng đến mua thức ăn mang về nhà, thì người ta đã thấy có hàng dài những chiếc xe đậu dọc theo con đường trước cửa nhà của hai chủ nhân này.

Nhiều khách hàng đã phải chờ cả nhiều tiếng đồng hồ trước khi mua được những món thức ăn do bà đầu bếp Tùng nấu.

Những món ăn của nhà hàng này là những món ăn thông dụng và nổi tiếng của Việt Nam như phở, gỏi cuốn..

Theo cô Lyn Nguyễn, con gái của bà đầu bếp Tung Nguyễn, thì hàng ngày cần có 5 người phụ giúp việc nấu nướng, nhận điện thoại và xếp đồ ăn cho trên 100 khách hàng trung bình trong 1 ngày.

Đặc biệt là lợi nhuận mà nhà hàng Hy Vọng thâu vào, đều được gửi cho các quan từ thiện bảo trợ những người tỵ nạn ở thành phố Miami, và mới đây nhất là dùng bảo trợ những người tỵ nạn đến từ Afghanistan.

Việc mở nhà hàng Hy Vọng có liên quan đến tình bạn giữa hai chủ nhân của tiệm này.

Trên 30 năm trước vào tháng 4 năm 1975, bà Tùng Nguyễn là một phụ nữ tỵ nạn đơn thân, đến thành phố Miami với một đứa con gái nhỏ.

Vào thời đó bà Kathie Manning qua trung gian của một nhà thờ ở thành phố Miami, đã bảo trợ bà Tùng và đứa con gái.

Cách nấu ăn của bà Tùng cũng đặc biệt là bà nấu ăn theo đúng kiểu Việt Nam, chứ không pha chế để cho hợp với khẩu vị của người Mỹ, mà vẫn đông khách.