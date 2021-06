Những hiểu sai phổ biến về sức khỏe đôi mắt

Duy trì được thị giác tốt trong suốt cuộc đời sẽ là điều khả thi nếu bạn biết chăm sóc mắt đúng cách. Điều này bao gồm bảo vệ chúng khỏi bị hư hại, tránh những thói quen gây hại cho mắt và giữ sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, khi nói một cách đúng đắn về vấn đề duy trì thị lực, đôi lúc mọi thứ có thể trở nên khó hiểu. Ví dụ, nhiều người nghĩ rằng nheo mắt hoặc xem TV từ khoảng cách gần là có hại, hoặc dụi mắt và rửa mắt bằng nước là tốt. Tất cả 4 ví dụ này đều là những ngộ nhận phổ biến về sức khỏe của đôi mắt.

Dụi mắt không có hại, miễn sao không gây tổn thương



Nếu có thói quen dụi mắt khi thấy mỏi mắt, hoặc dụi mắt nhiều lần do dị ứng và nghĩ rằng nó vẫn ổn miễn là sau đó mắt không bị đỏ hoặc đau, hãy nghĩ lại điều này. Dụi mắt thường xuyên có thể làm mỏng giác mạc, do đó có thể dẫn đến một căn bệnh gọi là keratoconus, một nguyên nhân phổ biến của mất thị lực. Giác mạc ở những người bị bệnh này trở nên méo mó và phình ra theo hình nón, đó là nguyên nhân gây ra các triệu chứng ban đầu như mờ và nhìn một thành hai, nhạy cảm ánh sáng và cận thị.

Đọc trong ánh sáng mờ sẽ ảnh hưởng đến thị lực

Nhiều người nghĩ rằng đọc sách trong một căn phòng thiếu sáng có thể làm xấu đi thị lực, nhưng không có bằng chứng nào về điều đó. Các bác sĩ bảo đảm rằng triệu chứng duy nhất của việc đọc trong điều kiện ánh sáng yếu là mỏi mắt. Với tuổi tác, chúng ta thường có xu hướng cần nhiều ánh sáng hơn để đọc vì võng mạc của chúng ta trở nên yếu hơn, nhưng đó là những thay đổi liên quan đến tuổi tác và không phải là điều gây ra bởi một môi trường đọc tối hơn bình thường.

Ăn cà rốt để có thị lực tốt

Beta carotene là thành phần trong cà rốt giúp duy trì thị lực tốt vì nó được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể chúng ta, điều này rất quan trọng đối với thị lực. Thật thú vị, beta carotene cũng là hóa chất làm cho cà rốt có màu cam. Tuy nhiên, cho đến nay cà rốt vẫn chưa phải là loại rau củ duy nhất chứa nhiều chất chống oxy hóa rất hữu ích này: rau bina (còn gọi là rau chân vịt hay cải bó xôi), cải xoăn, đỏ, cam và vàng, và thậm chí cả khoai lang cũng chứa nhiều beta carotene.

Hơn nữa, bất kỳ thực phẩm nào khác chứa nhiều vitamin A, ngay cả những thực phẩm có nguồn gốc động vật như phô mai, sữa, lòng đỏ trứng và gan cũng sẽ có những lợi ích tương tự cho thị lực.

Rửa mắt bằng nước là cách tốt nhất để giảm khô mắt và ngứa

Nếu bị khô và ngứa mắt, có thể là do dị ứng, bị mỏi mắt hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, điều quan trọng là không dùng nước rửa mắt để làm dịu các triệu chứng khó chịu. Vấn đề là do nước máy chứa đầy vi khuẩn và các vi sinh vật có hại khác thường bị giết bởi nước dịch tiêu hóa khi bạn uống nước.

Đáng tiếc là đôi mắt không được trang bị để đối phó với những vi trùng này; vì vậy, bạn có nguy cơ bị nhiễm trùng mắt khi rửa mắt với nhiều nước. Thay vì vậy, các bác sĩ khuyên dùng nước mắt nhân tạo, đó là thuốc nhỏ mắt được sản xuất đặc biệt để bôi trơn mắt khô.

Xem sách nhìn gần dễ đọc hơn

Đưa một cuốn sách, máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh đến gần mắt hơn để nhìn rõ hơn và đọc dễ dàng hơn là một sai lầm nghiêm trọng. Trên thực tế, động tác này làm tăng khả năng bị cận thị, đặc biệt là ở trẻ em. Ngược lại, cận thị là một yếu tố nguy cơ được biết đến đối với nhiều bệnh mắt khác, chẳng hạn như bong võng mạc, tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể. Vì vậy, thay vì mang cuốn sách hoặc thiết bị đó lại gần, hãy làm ngược lại và để chúng càng xa mắt càng tốt.



Trang điểm mắt an toàn cho mắt

Các mỹ phẩm trang điểm mắt, chẳng hạn như mascara, kẻ viền mắt và phấn tô mắt, đều được sản xuất với mục đích giữ an toàn cho mắt, nhưng ngay cả sản phẩm trang điểm tốt nhất cũng nên được rửa sạch vào cuối ngày. Vấn đề chính với trang điểm mắt là, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng nó cũng sẽ bị rơi vào trong mắt bạn.

Đôi khi, cặn trang điểm có thể tích tụ trong mắt và làm tắc nghẽn các tuyến nhử mắt (meibomian glands) trong mắt; đó là các tuyến dầu nhỏ giúp giữ ẩm cho mắt, biểu hiện là mắt bị đỏ và khô. Vì vậy, luôn luôn rửa sạch trang điểm mắt càng sớm càng tốt và thỉnh thoảng hãy bỏ trang điểm mắt.

Phẫu thuật laser có thể giải quyết mọi vấn đề về mắt

Phẫu thuật mắt bằng laser là một phương pháp rất phổ biến và hiệu quả để điều chỉnh thị lực của một người, nhưng một số người không biết rằng không phải ai cũng đủ điều kiện để thực hiện thủ thuật này. Phẫu thuật Lasik có thể điều chỉnh các bệnh như cận thị, viễn thị và loạn thị, nhưng những bệnh nhân bị giác mạc hình chóp (keratoconus), đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp và thoái hóa điểm vàng đều không phù hợp với phẫu thuật.

Các kính mát sẽ bảo vệ thị lực khỏi tác hại của tia cực tím

Tiếp xúc với tia cực tím cũng nguy hiểm cho mắt hơn là với làn da. Các tia của Mặt trời ảnh hưởng đến hoàng điểm, giác mạc và thấu kính. Những tổn thương do ánh nắng mặt trời có thể dẫn đến:

Thoái hóa điểm vàng, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực.

Đục thủy tinh thể

Pterygium (mộng thịt mắt), sự tăng trưởng của mô thịt trên kết mạc, che phủ nhãn cầu, có thể làm cản trở tầm nhìn.

Ung thư da quanh mắt

Viêm giác mạc, cháy nắng giác mạc gây đau nhức, dẫn đến mất thị lực tạm thời.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, không phải tất cả kính râm với tròng kính màu tối đều có thể bảo vệ bạn khỏi tác hại của tia cực tím vì đây là lớp phủ đặc biệt che chắn mắt bạn khỏi bị hư hại và cũng không phải vì tròng kính tối. Ngay cả đối với nhiều loại kính có bộ lọc tia cực tím UV, trong khi nhiều kính râm thì không. Cách an toàn nhất để bảo vệ đôi mắt của bạn là mua kính lọc tia cực tím UV đã được chứng nhận, vì chúng đã được thử nghiệm lâm sàng và chắc chắn sẽ có hiệu quả.

Kiểm tra mắt không cần thiết nếu không có vấn đề

Cho đến nay mất thị lực không phải là tình trạng có thể chẩn đoán duy nhất mà bác sĩ mắt của bạn có thể phát hiện ra. Khi khám mắt toàn diện, bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe mắt tổng thể của bạn. Vì với hầu hết các chứng bệnh, chẩn đoán sớm thường là chìa khóa giúp phục hồi nhanh. Ngoài ra, đôi khi đôi mắt là cơ quan đầu tiên báo hiệu các chứng bệnh nghiêm trọng, chẳng hạn như tăng huyết áp và bệnh tiểu đường. Vì vậy, tốt nhất là hãy đăng ký kiểm tra hàng năm.

Đeo kính hoặc gặp phải toa thuốc sai không phải là vấn đề lớn

Bạn đã bao giờ đeo kính mắt của người khác và đột nhiên, đầu bạn bắt đầu nhức hoặc bắt đầu bị chóng mặt? Những cảm giác tương tự, mặc dù có thể ít dữ dội hơn, có thể xảy ra nếu bạn đeo kính hoặc kính áp tròng không thích hợp. Các triệu chứng chính của việc mang kính theo toa hoặc mang kính áp tròng sai là tăng mỏi mắt, nhức đầu, chóng mặt và buồn nôn.

Nheo mắt thường xuyên ảnh hưởng đến thị lực



Bây giờ, điều này là không đúng sự thật. Mặc dù nheo mắt thường xuyên để nhìn rõ hơn có thể là triệu chứng của viễn thị hoặc bệnh mắt khác, nhưng thói quen này không hề ảnh hưởng đến thị lực của bạn. Trên thực tế, điều tồi tệ nhất nheo mắt có thể mang lại là vết chân chim, những nếp nhăn nhỏ quanh mắt.

Xem TV nhìn gần sẽ hại mắt

Xem TV nhiều, thậm chí nhìn gần, không được coi là có hại cho thị lực và cũng không thể gây tổn thương mắt vĩnh viễn. Giống như làm việc trên máy tính, thời gian xem màn hình TV kéo dài có thể làm khô giác mạc nếu bạn quên chớp mắt và gây mỏi mắt, vì vậy hãy tập thói quen nghỉ ngơi khi nhìn vào bất kỳ loại màn hình nào.

Hương Thu/DN Plus