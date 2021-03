Những câu chuyện trái ngược

In

Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chúng cư được cứu sống kỳ lạ

Một bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư (thật ra là tầng 13 nhưng gọi là tầng 12A để tránh số 13) trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội), đã được một anh thanh niên 31 tuổi tài xế xe tải cứu sống.

Thoát chết thần kỳ

Khoảng 17h30 ngày 28/2/2021, bé N.P.H (sinh năm 2018) trên tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, bất ngờ bò từ trong nhà ra ngoài hành lang trong khi cả bố lẫn mẹ bé đều tiễn khách đến thăm ra về, xuống bên dưới, quên không đóng cửa. Bé trèo lên thánh lan can rồi tuột ra phía ngoài. Chúng cư cao vòi vọi, bé sợ hãi khóc thét nhưng may mắn vẫn bám được một tay vào một trong các song sắt của lan can, thân hình lơ lửng trên tầng 12A (tức tầng 13). Lúc này, một số người ở tòa chúng cư đối diện trông thấy, hô hoán nhưng chúng cư quá cao, họ không biết làm thế nào.

Một anh tài xế lái xe tải nhẹ của gia đình mình, vẫn chở hàng thuê, đang đậu xe gần đấy để chờ chở hàng cho khách nghe hô hoán, thấy cháu bé đang lơ lửng, anh kinh hoảng mở cửa xe, lao ra tìm cách leo lên một mái tôn cao khoảng 3 mét phía trước chung cư là mái che của lối dẫn xuống tầng hầm bãi đậu xe bên dưới chúng cư. Anh vừa mới trèo lên, chưa kịp đứng vững thì có linh cảm cháu bé sắp rơi, bèn vội giơ hai tay ra với hy vọng sẽ nắm lại được cháu bé khi cháu rơi xuống. Tuy anh không đỡ được cháu bé hoàn toàn nhưng một tay anh tài xế chạm vào cháu. Điều này được nhận định là nhờ đó thay đổi gia tốc rơi, may mắn hơn là đỡ được hoàn toàn cháu bé. Từng có trường hợp người đỡ hoàn toàn cháu bé rơi từ nhà cao tầng, nhưng cả hai đều thiệt mạng.

Cháu bé chạm mái tôn, người nảy lên cao rồi rơi xuống. Anh tài xế lần này ôm được cháu, không thì cháu đã rơi xuống đất. Sức rơi của cháu rất mạnh, với chiều cao từ tầng 13 xuống đất khoảng 30 mét, trừ đi chiều cao của mái tôn che mưa nắng cho lối xuống tầng hầm khoảng 3 mét, còn lại khoảng 27 mét; cháu bé 3 tuổi chắc chỉ nặng khỏang gần 20 ký hoặc hơn nhưng sức rơi với chiều cao cỡ 27 mét quá lớn khiến toàn thân anh lao đao, ngã ngồi bệt xuống mái tôn song vẫn cố gắng giữ chặt lấy bé. Ở bên dưới, nhiều người kêu rú sợ anh sẽ đánh rơi cháu, sau đó vỗ tay, thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả là cháu bé chỉ bị trật khớp xương háng phía bên phải và chảy máu miệng, có lẽ do răng vập vào môi lúc ngã đụng phải vai chú. Cháu sợ quá đã hết khóc từ lâu, mắt cứ nhìn chầm chầm vào mặt chú hình như không hiểu việc gì đã xảy ra. Còn chú thì bị sái chỗ xương bả vai cũng phía bên phải.

Mọi người và mấy chú bảo vệ mừng rỡ chạy tới đỡ anh và cháu bé xuống khỏi mái tôn. Anh trao bé cho mấy chú bảo vệ để họ đưa bé đi bệnh viện. Chỗ xương bả vai vẫn còn hơi đau. Anh xin các chú ấy một điếu thưốc, ngồi hút cho tĩnh trí rồi trở lại xe của mình, tiếp tục đi làm.

Mọi chuyện từ lúc anh leo lên mái tôn cho đến khi đỡ được cháu bé chỉ xảy ra khoảng chừng trong vòng 1 phút nhưng những người nào đó đã đưa lên Internet và lên Facebook nên ngay buổi hôm ấy, câu chuyện anh cứu cháu bé đã được rất nhiều người biết.,,,

Hôm 1-3, ông Đinh Tuấn Thành, thượng tá, trưởng công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, thông báo chính thức về vụ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng quận Thanh Xuân chiều hôm trước.

Theo ông Thành, lúc cháu bé trèo qua lan can và rơi xuống thì bố mẹ cháu có khách và khi khách ra về, cả hai người đã tiễn khách xuống dưới sảnh.

Ông Thành nói: “Bố mẹ cháu tiễn khách xuống xong, đang đi lên thì nghe mọi người hô hoán có cháu bé đu đưa sắp rơi từ trên lan can. Họ bèn xuống xem, không ngờ cháu bé đó lại chính là con của mình. Họ kinh hoảng, chết sững không biết làm thế nào. Nhưng may mắn cháu bé được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (thường trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) cứu được một cách một cách lạ lùng”.

“Gia đình cháu bé đã lắp tấm lưới bảo vệ (trong Nam thường gọi là loại lưới B40) cao khoảng 1,5m ở lan can, nhưng cháu bé đã bám vào lưới và trèo lên lan can, ngã ra bên ngoài và một tay vẫn bám vào được một song sắt của lan can”.

Đại diện Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé H. bị trật khớp háng phải, không gãy tay chân như nhiều báo đã đăng. Bệnh viện cũng không thấy cháu bị tổn thương các phần mềm như ở lồng ngực, ổ bụng…

Anh Mạnh kể lại giây phút cứu bé gái rơi từ tầng 12A

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh người đỡ được cháu bé cho biết, anh làm nghề tài xế lái xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói.

“Lúc xảy ra sự việc, tôi đang ngồi trong xe, đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện. Tôi thấy tiếng người hô hoán, kêu gọi cứu giúp. Tôi ló đầu ra cửa xe và ngẩng lên nhìn thì kinh hoảng nhận ra một cháu bé đang khóc và đu đưa bám một tay trên lan can. Ngay lập tức tôi lao ra khỏi xe, tìm cách trèo trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 3 mét là cái mái tôn che lối đi xuống tầng hầm. Tôi vừa trèo lên được, bèn giơ tay ra để mong đỡ được cháu bé… Cháu rơi cao quá nên sức rất mạnh, tôi ngã cái rầm lún cả mái tôn nhưng vẫn giữ chặt được cháu. Khi đã hoàn hồn vì không ngã xuống đất, tôi thấy miệng cháu chảy máu nhưng cũng ít thôi, không có gì quan trọng”.

Anh Mạnh kể thêm: “Cháu bé cũng khoảng 3 tuổi vừa bằng với con gái tôi. Cứu được cháu là tôi rất mừng chứ không suy nghĩ gỉ nhềệu. “Sáng hôm sau tức 1 tháng 3, tôi mắc chở đồ cho khách quen ở phố Nguyễn Khuyến, báo chí, Facebook và Internet đăng tin nên có rất nhiều người gọi điện thoại đến nhà để hỏi thăm và chuyện trò nhưng tôi vẫn xin phép đi làm, phải nhờ nhà tôi nói chuyện thay”.

Gia đình kể lại tình huống bé gái trèo qua lan can tầng 12A

Chiều 02/3, công an quận Thanh Xuân đã tổ chức cuộc gặp mặt giữa anh Nguyễn Ngọc Mạnh và gia đình cháu bé.

Ôm theo bó hoa để tặng ân nhân, anh Nguyễn Văn Hiệp (38 tuổi, bố của bé gái) chia sẻ rằng “đã thức trắng đêm qua nên tóc tai vẫn còn rối bời…”

Cúi đầu bày tỏ sự biết ơn, anh Hiệp nói: “nhờ có anh Mạnh mà con gái tôi được tái sinh, anh giúp vợ chồng tôi có cơ hội sửa chữa sai lầm. Nếu không có sự dũng cảm, nhanh trí của anh thì không biết chúng tôi sẽ sống tiếp như thế nào”.

Theo anh Hiệp, lan can cao hơn một mét, chấn song thưa nên lâu nay gia đình anh đã lắp lưới bảo vệ từ sàn ban công lên đến hết lan can. Nghĩ rằng con gái mình còn bé không thể trèo qua lan can được nên vợ chồng anh không lắp lưới bảo vệ lên cao hơn nữa.

Lúc xảy ra sự việc, bé gái chơi trong nhà, bố mẹ có khách đến chơi và đang tiễn khách xuống nên cháu bé còn lại một mình. Một lúc sau, anh Hiệp cùng vợ đi từ sảnh chung cư lên nhà, nghe mọi người hô hoán có một em bé sắp rơi thì vội chạy xuống xem, không ngờ lại là con mình.

Thượng tá Đinh Tuấn Thành, trưởng công an quận Thanh Xuân nhận định: “Cháu bé đã bám vào lưới bảo vệ để leo lên thành lan can ra phía bên ngoài, sau đó kiệt sức nên rơi xuống. Cái này các gia đình có cháu nhỏ phải hết sức cẩn thận mới được”.

“Chúng tôi sẽ cố gắng nuôi dạy, chăm sóc con tốt hơn. Đây là bài học kinh nghiệm quý báu», anh Hiệp nói và cám ơn cộng đồng đã quan tâm đến cháu bé, đồng thời gửi lời xin lỗi vì sự việc khiến mọi người lo lắng.

Anh Mạnh cho biết, sau khi đỡ cháu bé rơi từ tầng 12A, anh bị sái tay nhưng không nghiêm trọng. “Tối qua lúc về nhà, tôi bôi dầu nóng và xoa bóp là hết ngay”.

Tiếp lời, anh Hiệp nói khi cháu bé bé hoàn toàn khỏe mạnh, vợ chồng anh sẽ xin phép anh chị Mạnh, đưa con đến nhà anh Mạnh để làm lễ nhận anh chị Mạnh làm bố mẹ nuôi. Anh Hiệp nói tiếp: “Anh chị Mạnh cũng có một con gái đầu lòng 3 tuổi bằng với con tôi. Hai đứa sẽ nhận nhau làm chị em kết nghĩa, cháu nào lớn hơn chút ít thì sẽ làm chị và sẽ yêu thương, giúp đỡ nhau như chị em ruột suốt đời”, mọi người vỗ tay hoan hô.

Báo chí nước ngoài viết về chuyện anh tài xế Việt cứu bé gái 3 tuổi

Ngày 2/3/2021, báo Singapore tường thuật việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái rơi từ trên cao, trong khi đó báo Anh đề cập đến sự ghi nhận của cộng đồng với hành động của anh.

“Sự việc xảy ra tại chung cư số 60B đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội, vào khoảng 17h30 ngày 28/2. Bé gái đã trèo qua ban công căn hộ trên tầng 12A của tòa chung cư, nhưng không rơi xuống ngay lập tức mà bám được vài chục giây trên song sắt lan can”, tờ Mothership của Singapore tường thuật.

Còn tờ Independent thì viết: “Những người chứng kiến và ghi lại hành động của anh tài xế đã ca ngợi anh. Mạnh trở thành người hùng tại đất nước Việt Nam không lâu sau khi hình ảnh của anh được lan truyền trên mạng. Anh cho hay điện thoại reo liên tục và trang mạng xã hội của anh bỗng nhiên có hàng nghìn người theo dõi”.

Tờ báo viết thêm: “Dù được cộng đồng mạng gọi là người hùng nhưng Mạnh không nghĩ bản thân mình như vậy, bởi vì ai cũng sẽ hành động giống anh khi rơi vào hoàn cảnh đó”.

Riêng trang Hype-my của Malaysia thì cho rằng với sự dũng cảm và nhanh trí cứu người của mình, anh Mạnh xứng đáng là một người hùng. Tờ báo viết: “Không phải anh hùng nào cũng mặc áo choàng và đôi khi có những anh hùng thầm lặng trong cuộc sống của chúng ta. Dù anh ấy có là người hùng hay không, chúng ta cũng biết ơn những người như Mạnh vì đã sẵn sàng xả thân cho người khác».

Khởi tố 8 kẻ trong đường dây thuê nhà nuôi trẻ sơ sinh để bán sang Trung Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam 8 bị can trong đường dây buôn bán trẻ sơ sinh để bán sang Trung Quốc.

Ngày 8/3, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 8 kẻ trong đường dây buôn bán trẻ em sang Trung Quốc vói tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

“Ngoài 8 bị can trên, chúng tôi cũng đưa 4 trường hợp đang mang thai và nuôi con nhỏ trong đường dây này vào trung tâm bảo trợ xã hội. 4 trường hợp đó đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, xử lý”, vị lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự thông tin.

Đêm 25/2, các trinh sát thuộc Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Cao Bằng, kiểm tra một số địa điểm, phát giác nhiều trẻ sơ sinh cùng phụ nữ mang thai đang được chăm sóc trước khi chúng đưa sang Trung Quốc.

Ngoài việc xác định 4 phụ nữ có hành vi bán con, cảnh sát còn phát hiện 1 phụ nữ mang bầu tháng thứ 8 và 2 người khác sắp sinh con đang được chúng đưa sang Trung Quốc.

Lực lượng chức năng giải cứu kịp thời 3 trẻ sơ sinh đang trên đường bị bán sang Trung Quốc, đồng thời tạm giữ Mai Minh Chung (36 tuổi), Đặng Trương Đào Nguyên Anh (25 tuổi) và Ninh Thị Hải Yến (33 tuổi, tất cả cùng cư ngụ tại Hà Nội) để điều tra đường dây mua bán trẻ sơ sinh từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Theo lời khai của Mai Minh Chung, tháng 4/2019, Chung đi làm ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và làm quen với Tính (chưa rõ lai lịch). Khi trò chuyện, Chung biết người này thường xuyên môi giới đưa người Việt sang Trung Quốc làm thuê, trong đó có cả việc mua bán trẻ em.

Tháng 10/2020, Tính đồng ý để Chung tham gia đường dây mua bán người. Chung có nhiệm vụ tìm phụ nữ mang thai hoặc đã sinh con nhưng muốn bán, cho làm con nuôi để đưa sang Trung Quốc bán cho Tính.

Khi đang ở Trung Quốc, Chung sử dụng mạng xã hội TikTok câu kết với một số người mua bán trẻ. Mỗi cháu bé đưa trót lọt qua đường tiểu ngạch ở Cao Bằng, Chung sẽ được trả công 30 triệu đồng, còn người mẹ được 80 triệu đồng.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021, Chung cùng nhóm 3 người Việt Nam (chưa rõ lai lịch) tìm được 7 phụ nữ mang thai có nhu cầu bán con. Trong đó, một người đã sang Trung Quốc để sinh con bán cho Tính, 6 người còn lại xuất cảnh không thành.

Cuối tháng 1/2021, Chung về Việt Nam, thuê nhà trọ ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì rồi tiếp tục cùng Ninh Thị Hải Yến gặp nhóm bốn người phụ nữ để thỏa thuận mua bán trẻ sơ sinh.

Trong đường dây này, Đặng Trương Đào Nguyên Anh là bạn gái của Chung, có nhiệm vụ dẫn những phụ nữ mang thai về nhà trọ để chăm sóc, chờ đưa ra nước ngoài.

Cảnh sát xác định, Chung và 2 nghi phạm đã đưa 3 phụ nữ sang Trung Quốc để sinh con, bán cho Tính. Những người khác đang ở nhà trọ chờ ngày vượt biên.

Vượt gần 2.000 cây số tới Cao Bằng để bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc

Tại cơ quan công an, Lâm Tố Quyên khai nhận đưa cháu bé sơ sinh từ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long lên TP Cao Bằng để bán lấy số tiền 15 triệu đồng (bằng khoảng 650 đô la Mỹ, vì 1000 đô la Mỹ = hơn 23 triệu đồng VN theo giá hiện nay.- ĐD).

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô lớn, có sự câu kết của nhiều nghi phạm trong và ngoài nước.

Khoảng 1h30 sáng ngày 26/2/2021, dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng kiểm tra nhà nghỉ tại tổ 10, phường Đề Thám, TP Cao Bằng thì phát hiện trong phòng nghỉ có 2 người lớn và 1 trẻ sơ sinh có biểu hiện nghi vấn nên lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Lâm Tố Quyên (sinh năm 1991, ngụ tại thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) khai nhận, Quyên đưa cháu bé từ huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long lên Cao Bằng để bán lấy số tiền 15 triệu đồng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Cao Bằng đã giao cháu bé sơ sinh cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng thuộc Hội Phụ nữ tỉnh nuôi dưỡng, chăm sóc.

Đoàn Dự ghi chép