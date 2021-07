Nhiều người bất bình khi Bill Cosby được trả tự do sau án tấn công tình dục

Bill Cosby được ra tù sau khi Tòa án tối cao Pennsylvania lật lại bản án tấn công tình dục của ông. Các nạn nhân cùng hàng loạt nghệ sĩ đã công khai bày tỏ nỗi bất bình, phẫn nộ trước quyết định này.

Bill Cosby được thả tự do vào hôm 30/6 sau khi Tòa án tối cao tại Pennsylvania lật lại bản án của nam danh hài và cho rằng có sai sót trong quá trình tố tụng. Theo People, quyết định có lợi cho Bill Cosby được đưa ra dựa trên thỏa thuận mà ông đã thực hiện với một công tố viên ở Pennsylvania vào năm 2005.

Luật sư Jennifer Bonjean, đại diện pháp lý của danh hài 84 tuổi cho biết: “Ông ấy rất hạnh phúc khi được về nhà. Đây là ba năm khó khăn đối với ông ấy và gia đình. Quyết định này là một điều may mắn cho ông”. Cosby cũng đăng một bức ảnh lên Twitter và cảm ơn những người đã ủng hộ mình.

Năm 2005, cô Andrea Constand tố cáo với công tố viên Bruce Castor rằng Bill Cosby đã chuốc thuốc mê và tấn công tình dục cô trong biệt thự của ông. Thời điểm đó, Castor từ chối truy tố nam danh hài với lý do không đủ bằng chứng để kết tội. Castor đề nghị nạn nhân theo đuổi một vụ kiện dân sự chống lại ngôi sao quyền lực. Bruce Castor đã đi đến một thỏa thuận với Bill Cosby rằng nếu ông khai nhận hành vi của mình trong vụ án dân sự, ông sẽ được miễn truy tố hình sự. Diễn viên gạo cội này cuối cùng đã giải quyết vụ kiện với nạn nhân bằng số tiền 3,38 triệu Mỹ kim.

Tuy nhiên, công tố viên thay thế Bruce Castor là Kevin Steele sau đó đã quyết tâm theo đuổi vụ án hình sự chống lại Bill Cosby vào năm 2015 vì thỏa thuận giữa danh hài với Castor không được lập thành văn bản. Ông bị bắt giữ vì cáo buộc tấn công tình dục Andrea Constand đồng thời hàng chục phụ nữ tố hành vi sai trái tình dục của ông. Trong các phiên xét xử, phía công tố viên đã đề cập đến những lời khai cũ của Cosby trong vụ án dân sự trước đó, đặc biệt là lời thú nhận của ông về việc chuốc thuốc những phụ nữ mà ông muốn quan hệ.

Trong vụ xét xử, Constand và 5 phụ nữ khác đã làm chứng chống lại Bill Cosby. Người bào chữa cho nam danh hài đã phủ nhận những cáo buộc chính cùng hàng loạt cáo buộc tương tự của hơn 60 phụ nữ tố cáo nam danh hài. Tháng 9/2018, Cosby bị kết án từ 3 đến 10 năm tù vì tội ác của mình và đã chấp hành bản án đó được hơn 2 năm.

Người tố cáo Victoria Valentino cho biết: “Tôi bị xúc phạm. Bị xúc phạm! Bị choáng váng! Bụng tôi thắt lại. Nỗ lực mà chúng tôi đã thực hiện để nâng đỡ những phụ nữ cùng cảnh ngộ đã bị đảo lộn bởi một kẽ hở pháp lý”. Gloria Allred, đại diện của những người tố cáo khác, nói rằng việc lật ngược bản án về bản chất không giúp minh oan cho Cosby hay rửa sạch những tội lỗi của ông. Vị này tuyên bố đứng về phía những phụ nữ đã dũng cảm ra làm chứng trong hai vụ án hình sự của Cosby.

Kevin Steele, người đã truy tố Bill Cosby, cũng nhấn mạnh việc nam diễn viên này được tự do chỉ là vấn đề thủ tục, không liên quan đến các tình tiết phạm tội.

Trong khi đó, Andrea Constand và các luật sư của cô cho biết họ thất vọng trước việc tòa trả tự do cho Bill Cosby.