Chiếc mũ fedora của ‘Indiana Jones’ bán đấu giá được 300.000 đô

Chiếc mũ phớt của Harrison Ford trong phim ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ năm 1984 vừa được bán đấu giá với giá hơn 300.000 Mỹ kim.

Chiếc mũ dự trù có giá từ 150.000 đến 250.000 Mỹ kim, nhưng người chiến thắng không được công bố tên đã mua nói với giá 300.000 Mỹ kim cộng thêm phí bảo hiểm 75.000 Mỹ kim – khiến tổng giá trị của chiếc mũ là 375.000 Mỹ kim.

Công ty Prop Store tổ chức bán đấu giá nhiều trang phục trong phim, trong đó có chiếc mũ fedora rất quen thuộc của nhân vật Indiana Jones.

Từ năm 1984 đến nay, chiếc mũ này được giữ rất kỹ, chỉ có một số chỗ phai màu vì thời gian, nhưng gần như hoàn toàn mới.

Nhà đấu giá Prop Store cho biết chiếc mũ này được thực hiện bởi Công ty Herbert Johnson, nơi cũng làm chiếc mũ trong phim ‘Raiders of the Lost Ark’ 1981.

Vào năm 2015, Prop Store cũng tổ chức một buổi bán đấu giá trang phục trong phim, và bán chiếc mũ fedora của Indiana Jones trong phần một “Raiders of the Lost Ark” với giá hơn 500.000 Mỹ kim.

Mới đây, báo chí bắt gặp tài tử Harrison Ford đi ngoài đường với một cánh tay nằm trong dây bang treo ngang cổ. Phát ngôn viên của Disney cho biết, khi đang tập cho cảnh đánh nhau trong phần phim ‘Indianna Jones 5’, Harrison Ford bị thương ở vai. Phim phải tạm ngừng quay các cảnh có Harrison Ford trong khi tài tử được điều trị.

“Indiana Jones 5” mới bắt đầu quay trong tháng 6 vừa qua, sau khi bị hoãn khoảng một năm vì đại dịch Covid-19.