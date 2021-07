Nguy hiểm của việc mua nhà xây trên những bãi cát bồi!

Surfside, Florida: Một cao ốc chúng cư 12 tầng xây trên bãi biển của thành phố Surfside, tiểu bang Florida đã bất ngờ bị sụp đổ trong hôm 24 tháng 6. Tính cho đến nay ngày 30 tháng 6, các cơ quan cấp cứu đã tìm thấy xác của 16 người và 140 người khác vẫn ở trong tình trạng mất tích, tức là có thể bị chết hay bị kẹt trong đống gạch đổ.

Cuộc tìm kiếm những người mất tích đã gặp trở ngại vì những trận sóng nóng, những trận bão thổi vào bờ.

Cao ốc chúng cư bị sụp này, được xây cất cách đây 40 năm mà gần đây, qua các cuộc kiểm tra, các chuyên viên đã tìm thấy những vết nứt trong những bức tường, những hoen rỉ ở tầng hầm nơi làm chỗ đậu xe. Để tu sửa lại căn cao ốc này, người ta cần đến hàng chục triệu Mỹ kim, nhưng dường như chủ nhân của các căn chúng cư này không hưởng ứng trong việc chung tiền sửa chữa.

Cho đến nay người ta vẫn chưa biết rõ nguyên do gây ra vụ sụp đổ chết người này.

Tuy nhiên các nhà khoa học đã từng lên tiếng báo động về nguy cơ xây cất những cao ốc chúng cư nhiều tầng tại những bãi cát bồi ( barrier Island) ở cạnh bờ biển như là ở bãi biển Miami.

Thành phố Surfside cùng có chung bờ biển với thành phố Miami là một thành phố được xây cất trên 1 bãi cát bồi ( barrier island) là nơi giao tiếp giữa biển và đất liền.

Bãi cát bồi được thiết lập bởi cát và bùn, là nguồn chắn bảo vệ cho đất liền khỏi bị nước biển tàn phá.

Theo gíao sư Orrin Pilkey, giáo sư môn địa chất học của trường đại học Duke thì những bãi cát bồi có những tính năng động mà chúng ta không biết cho đến những năm 1970s. Theo giáo sư Pilkey thì những bãi cát bồi có tính năng là khi mực nước biển dâng lên, thì những bãi cát này di chuyển về hướng đất liền.

Tính năng động này đã là một nguy cơ cho những cao ốc chúng cư xây gần bờ biển, là nền móng của các cao ốc này không đứng yên một chỗ: nguy cơ của sự sụp đổ, của nạn lụt.Trong cuốn ” The Geography of Risk” cùa tác giả Gilbet Gaul, người từng đoạt giải Pulitzer thì số lượng nhà cửa xây cất trên những bãi cát bồi và dọc theo các bờ biển Hoa Kỳ trị giá lên đến 3 ngàn tỷ Mỹ kim.

Những nhà cửa này nếu đã xây cất được nhiều năm, cần được tu sửa lại kẻo có nguy cơ bị sụp đổ như trường hợp vừa xảy ra ở Surfside.

Trong số những chủ nhân của các căn chúng cư trong cao ốc vừa sụp đổ, cũng có nhiều người ngoại quốc và cả những người Canadians mua chúng cư để hưởng những ngày tươi đẹp có nắng ấm, gió biển và cát vàng…