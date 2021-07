Cựu đại tướng Trần Thiện Khiêm qua đời

Irvine, California:Theo những tin tức vừa loan báo thì cựu đại tướng Trần Thiện Khiêm vừa qua đời ở một nhà dưỡng lão trong thành phố Irvine, tiểu bang California vào ngày 23 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi.

Theo cựu thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình thì ông Khiêm đã qua đời sau khi bị té và không phục hồi lại được.

Tướng Khiêm là một nhân vật chủ chốt trong những cuộc đảo chính trong thời đệ nhất VNCH, nhất là người chủ chốt lật đổ và gây ra cái chết của tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ là cố vấn Ngô Đình Nhu.

Theo báo New York Times thì ông Khiêm qua sự đồng ý của cố tổng thống John Kennedy và cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA, đã gây cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963.

Nhiều bình luận gia đã cho là nếu Hoa Kỳ không bật đèn xanh và nếu không có sự tham dự của ông Khiêm thì cuộc chính biến năm 1963 đã không thành công.

Cuộc đảo chánh năm 1963 đã dẫn đến sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam 20 năm sau.

Theo những tin tức loan báo trước đây thì sau khi nghe tin tổng thống Diệm bị bọn tướng tá khố xanh, khố đỏ bắn chết, ông Hồ Chí Minh đã vui mừng thốt lên ” thật là Trời giúp ta!”

Theo báo New York Times thì trong thời làm thủ tướng VNCH và là cánh tay mặt của cố tổng thống Thiệu, ông Khiêm ( và bà Khiêm ) cùng thân nhân đã bị tố cáo có liên quan đến những vụ buôn lậu, hối lộ.. ở tầm vóc quốc tế, khi những ma túy và đồ lậu thuế được chuyển thẳng đến phi trường Tân Sơn Nhất.

Cũng theo báo New York Times thì ông Khiêm là một trong những người di tản rời Việt Nam trong tháng 4 năm 1975 với số tài sản mà gia đình ông ta không cần phải làm việc nữa: có một ngôi nhà sang trọng ở tiểu bang Virginia và một ngôi nhà nghỉ mát ở Pháp.

Sau đó gia đình ông Khiêm đã di chuyển từ tiểu bang Virginia về định cư ở thành phố San Jose, tiểu bang California.

Ông Khiêm thành hôn với bà Đinh Thị Yến năm 1950 và họ có với nhau 1 đứa con gái Yến Khanh. Năm 2004 bà Yến từ trần và năm sau 2005, ông Khiêm thành hôn với bà Ann Chastain vào năm 2005 và ly dị vào năm 2012.

Ông Khiêm là người đạo Phật và vào năm 2018 đã rửa tội theo đạo Công giáo ở tiểu bang California.

Ông Khiêm cũng có một người con trai nuôi tên là Trần Khan và có 1 cháu ngoại.