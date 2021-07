Tình người trong bóng tối

CHƯƠNG 17

“Ừm, thế này chắc chắn là chịu đựng được”, một lúc sau Poria lẩm bẩm, rúc sâu hơn vào vòng tay của Julian và tựa má vào ngực anh. Ánh trăng trải trên giường, tắm cơ thể quấn quýt của họ trong màn sương bạc.

“Em có thể thấy em còn chịu đựng được nhiều hơn nếu em ngừng dụ dỗ anh cần em”. Cô nhận thấy vè càu cạu trong giọng anh khi anh dịu dàng vuốt ve vết đâm mới trên cổ họng cô, “Lần tới anh sẽ khoá em lại”.

“Em rùng mình khi nghĩ đến những điều xấu xa anh sẽ làm với em nếu anh giữ được em trong quyền định đoạt của mình”, cô nói, trong khi biết rằng anh đã có được điều đó.

“Ồ, em sẽ chỉ run bần bật lên thôi”, anh thề, tiếng cười khàn khàn của anh làm làn da trần của cô râm ran “suốt cả đêm”.

“Em không hiểu tại sao anh quá bận tâm như thế. Em thậm chí không cảm thấy yếu đi, chỉ hơi choáng váng một chút”.

“Đó là vì anh chỉ lấy đủ máu để duy trì cho đến khi chúng ta có thể trở lại Luân Đôn và anh có thể tìm thấy một cửa hàng thịt”. Anh dừng lại, “Hoặc một con chó nhỏ mập mạp xinh xắn”.

Cô chống một khuỷ tay nhổm dậy, há hốc miệng nhìn anh trong nỗi kinh hoàng.

“Anh chỉ đùa thôi mà! Anh chưa từng ăn một con chó con nào”. Anh đợi cô nép mình trở lại trong vòng tay anh rồi thêm vào, “Mèo con ngọt ngào và thơm ngon hơn nhiều”.

Cô tặng cho đám lông ở ngực anh một cái gật trừng phạt, “Anh biết không, anh thực sự không nên đổ lỗi cho chính mình vì đã ngã gục trước sự cám dỗ. Anh chưa từng nghe những truyền thuyết cổ xưa hay sao? Con người luôn có những sức mạnh siêu nhiên để sai khiến ma cà rồng”. Cô lắn lên ngực anh, chớp chớp hai hàng mi với anh, “Chỉ những ma cà rồng có ý chí yếu đuối, tất nhiên”.

***

Lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, Julian cho phép mình được mơ ước.

Anh đứng trong một nhà thờ, không còn bị xua đuổi bởi sự hiện diện của Chúa. Ánh mặt trởi tràn ngập qua những ô cửa kính nhiều màu, làm ấm khuôn mặt anh và những lọn tóc quăn mềm mượt lộng lẫy của Portia. Cô mỉm cười với anh, đôi mắt xanh lơ sáng ngời của cô toả sáng với tình yêu và sự ngọt ngào. Cô quấn một dải khăn trắng như tuyết quanh cổ và một vòng hoa kết bằng những nụ hồng trắng trên mái tóc, trông như một thiên thần.

Ánh mắt âu yếm của anh lướt xuống dưới, nấn ná ở vùng vụng hơi phồng lên của cô. Niềm vui sướng tràn ngập trái tim anh khi anh nhận ra cô đang mang thai một đứa trẻ – đứa trẻ anh đã trao cho cô.

Anh ngẩng đầu lên thấy Adrian cũng ở đó, cười rạng rỡ và đầy tự hào với anh. Caroline đứng bên cạnh chông cùng với Eloisa nhỏ bé đang nép vào cánh tay mẹ.

Khi Julian nháy mắt với cô bé, cô bé nằm hai bàn tay mũm mĩm vào nhau và bi bô, “Chú Jules! Chú Jules!”

Tiếng cười rộn ràng rui vẻ của Portia ngân lên như tiếng chuông trong linh hồn anh. Anh kéo cô vào vòng tay, đắm đuối trước vẻ đẹp rạng rỡ của cô dâu của anh trước khi chiếm hữu cô bằng một nụ hôn ngọt ngào.

***

Khi Portia chớp chớp mắt thức dậy, cô nghĩ cô đang nằm mơ. Chắc chắn buổi sáng này không khác với hàng nghìn buổi sáng khác khi cô tưởng tượng được thức dậy trên giường của Julian.

Anh nằm duỗi dài bên cạnh cô trên tấm đệm, mắt anh nhắm lại và một bên chân dài gác lên cô một cách sở hữu. Ánh sáng bình minh lóng lánh phủ lên cơ thể anh, trông anh như một tác phẩm của vẻ đẹp thuần khiết đầy nam tính – dài, gầy và rắn chắc đến hoàn hảo. Anh gồ ghề nơi cô mượt mà, anh cứng rắn nơi cô mềm mại. Cô lăn người nằm nghiêng và quan sát anh với niềm vui sướng mơ màng, mãn nguyện để giấc mơ này kéo dài chừng nào nó có thể.

Món tóc mái trẻ con thường thấy rớt xuống lông mày anh. Mặc dù những ngón tay cô nhức nhối muốn gạt nó ra sau, cô cố kìm lại, không muốn mạo hiểm đánh thức anh trong giây phút yên bình hiếm có này. Một nụ cười nhẹ cong trên đôi môi nét như điêu khắc của anh, tạo ra những nếp nhăn ở hai bên miệng với vẻ nhẹ nhõm ấn tượng. Ánh mắt cô lạc xuống dưới, ngây ngất trước vầng ngực rộng gợi cảm của anh, bờ hông hẹp và những làn khói bốc lên từ làn da anh.

Portia ngồi thẳng dậy trên giường, đột nhiên tỉnh giấc hoàn toàn. Ánh mắt sợ hãi của cô bay đến cửa sổ để phát giác ra rằng những tia nắng mặt trời đầu tiên đã lần mò đến chân giường.

Hành động hoàn toàn theo bản năng, cô xô mạnh Julian, đẩy anh lăn xuống khỏi giường.

Anh rơi xuống sàn với một tiếng bịch đau đớn, “Cái quái gì thế…?!”

Phái mất nhiều giây sau cô mới lập cập xác định được vị trí của chiếc chăn. Cuối cùng cô tìm thấy nó ở bậc để chân của chiếc giường cùng với chiếc váy lót tả tơi của cô. Cô bắn về phía cửa sổ một ánh mắt tuyệt vọng khác. Mặt trời đang mọc lên phía chân trời, những tia sáng của nó phủ lên bầu trời một màu đỏ ửng. Phớt lờ tiếng chửi thề lẩm bẩm của Julian, cô quăng chiếc chăn lên cho anh.

Anh ngồi dậy, nhưng trước khi anh có thể hất chiếc chăn ra và phơi mình dưới những tia sáng tàn nhẫn, cô quăng mình lên trên anh, xô anh trở lại sàn nhà.

Anh trở nên bất động hoàn toàn bên dưới cô. Đến lúc đó cô mới nhìn thấy một bàn chân gầy gò thò ra từ cuối tấm chăn cách mũi cô không đến một inch, cô nhận ra rằng mình đang dạng hai chân trên đầu anh.

“Em biết rõ rằng tư thế này sẽ hay hơn rất nhiều cho cả hai chúng ta khi không có tấm chăn mà”, cuối cùng anh nói, giọng anh nghèn nghẹn nhưng tỉnh bơ.

Cô bò ra khỏi anh, quay đầu, và xuống bên dưới tấm chăn. Anh đang quan sát cô với vẻ đáng sợ, giống như một con mèo lớn, cáu bẳn đang bực bội vì bị đánh thức trong lúc chợp mắt.

“Chúng ta ngủ qua bình minh rồi! Mặt trời đang đến. Anh đang bắt đầu bốc khói rồi đấy!”

Lần này tiếng chửi thề của anh vừa báng bổ, vừa ngắn gọn hơn, Không hề báo trước, anh lăn khỏi cô, biến mất dưới chiếc giường và kéo theo tấm chăn.

Cô ngần ngừ trong một lúc, không biết tiếp tục làm thế nào, sau đó chầm chậm thò đầu ngó vào gầm giường, Julian vẫn nhìn cô chằm chằm, mái tóc rối bù của anh phủ đầy bụi. Thật may mắn, chiếc giường đủ cao để tạo ra một cái hang tối và ấm áp.

“Sẽ còn rất lâu trước khi mặt trời lặn và chúng ta có thể lên đường”, cô nói, cảm thấy đau khổ thay cho anh. “Em nên làm gì?”

Anh túm một cổ tay của cô và kéo, vẻ cau có của anh tan chảy thành một nụ cười lôi cuốn, “Ở bên anh”.

***

Portia ngồi trên cạnh giường để đi một chếc tất lụa dưới ánh sáng của mặt trăng đang lên, “Anh nên nói với em sớm hơn rằng những tấm hình xấu xa em tìm thấy là của anh, chứ không phải của Adrian”.

Julian nâng mái tóc cô lên và cúi xuống đặt một nụ hôn lến gáy cô, gây ra một cái rùng mình của ham muốn mới chạy dọc xương sống cô, “Tại sao anh phải kể với em khi đã thể hiện cho em thấy thú vị như thế? Anh mua chúng ở một cậu bạn lớp trên khi anh vừa đến Oxford. Một ngày anh đang nghiên cứu chúng, cố gắng tìm ra đầu nào ở trên, thì anh nghe thấy tiếng Adrian đang đi lên cầu thang. Anh nhét vội chúng vào giữa những trang giấy của cuốn sách đầu tiên anh chộp được và quên béng về chúng, cho đến khi em hào phóng nhắc anh nhớ về sự tồn tại của chúng”.

“Anh có thể quên mất anh giấu chúng ở đâu, những rõ ràng anh không quên những gì anh thấy. Hay đầu nào ở trên”. Cô đứng lên và xỏ đôi giày da dê xinh xắn trước khi quay vào vòng tay của anh, “Sao nhỉ? Em thậm chí còn không biết rằng…” Đỏ bừng mặt, cô nhón chân và thì thầm vào tai anh điều gì đó trước khi kết thúc với “…là con người có thể”.

Đưa tay lên vuốt ve gò má hồng của cô, anh cười toe toét với cô, “Anh không phải con người, nhớ không?”

Ở bên Julian, một ngày đã không dài như Portia sợ. Ngay khi quả cầu mặt trời cháy rực lặn xuống dưới đường chân trời, anh đã đi ra ngoài và mang về một ít gỗ để cô có thể nhóm một ngọn lửa trong lò sưởi bằng đá của phòng ngủ. Anh còn tìm được một vài củ khoai tây bị bỏ quên trong hầm để rau của ngôi nhà. Trong khi anh kéo nước sạch từ một cái giếng ở bên ngoài, cô nướng những củ khoai tây để làm dịu đi cái bụng đang sôi ùng ục của mình. Lạ lùng thay, ngồi khoanh chân trần trước lò sưởi, không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi của Julian trong khi anh bón cho cô từng miếng khoai tây ngọt ngào khiến cô có cảm giác mình được cưng chiều như một nữ hoàng. Cô cũng đun nước ấm cho một bồn tắm ngẫu hứng cho cả hai người.

Portia thở dài tiếc nuối và vuốt mấy sợi tóc bướng bỉnh mà cô thấy thật đáng yêu ra khỏi lông mày anh, miễn cưỡng chấp nhận rằng thời gian thơ mộng dưới ánh trăng của họ đang kết thúc. Cô đã mặc lại chiếc váy, vuốt những nếp nhăn để chúng thẳng nhất có thể. Nước thánh đã khô mà không để lại đến một chấm bẩn.

Julian quàng cà vạt của anh quanh cổ cô rồi dùng nó để kéo cô vào anh trong một nụ hôn nấn ná trước khi dịu dàng buộc nó thành một cái khăn tạm thời để che đi những dấu vết mới trên cổ cô, “Giờ này có thể Adrian và Caroline đã rối lên vì lo lắng. Nếu anh không mang em về nhà sớm, anh trai anh có thể thách anh đấu súng lúc bình minh. Và chúng ta đều biết việc đó thê thảm như thế nào”.

“Khi anh áy nhận ra chúng ta an toàn, anh ấy có thể sẽ chỉ yêu cầu được biết ý định của anh với em có nghiêm túc hay không thôi”. Mặc dù cố giữ giọng mình thật nhẹ để không bộc lộ đòi hỏi của mình trong câu hỏi, Portia không thể che giấu bóng dáng của sự nghi ngờ trong ánh mắt, “Chúng có nghiêm túc không?”

Vẻ mặt nghiêm trang của anh nhắc cô nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra giữa họ trong hầm mộ. Và trong đêm vừa rồi. Anh vuốt ve vai cô và nhìn thẳng vào mắt cô, “Khi chúng ta trở lại Luân Đôn, anh sẽ toàn tâm toàn ý nuốt lại lòng kiêu hãnh bướng bỉnh của mình để cầu xin anh trai anh giúp bắt được Valentine và lấy lại món quà duy nhất xứng đáng với một người như em”.

“Linh hồn của anh?” Cô thì thầm, khó khăn lắm mới dám nói ra thành lời những từ đó.

Anh lắc đầu, một nụ cười đáng thương cong trên môi anh, “Không phải linh hồn của anh, thiên thần ạ. Bởi vì ngay khi anh moi nó ra khỏi Valentine, anh sẽ giao cho em cất giữ, cùng với trái tim và những gì còn lại trong cuộc đời con người của anh”.

Mắt mờ đi bởi một dòng lệ ngọt ngào, Portia quàng cánh tay quanh cổ anh, “Đối với một người không có linh hồn như anh thì như vậy là khá lãng mạn đấy, Julian Kane ạ”.

Anh vùi mặt vào tóc cô và dịu dàng xoa lưng cô “Vậy anh đoán là em sẽ không phản đối nếu anh nhất quyết đặt tên con gái đầu lòng của chúng ta theo tên em nhỉ”.

“Anh muốn đặt tên con gái đầu lòng của chúng ta là Portia?”

Anh lùi lại, nháy mắt với cô với vẻ lúng túng giễu cợt, “Portia? Sao lại thế nhỉ, anh thề rằng tên em là Prunella mà?”

***

Portia vẫn còn càu nhàu anh vì đã trêu ghẹo cô khi họ đi qua những cánh đồng đóng băng về phía ánh sáng của ngôi nhà gần nhất. Mặc dù Julian đã khoác áo khoác của anh và khoác tay trên vai cô, Portia đã bắt đầu nhớ chiếc áo khoác viền lông và chiếc bao tay của mình vô cùng.

Khi anh biến mất vào chuồng ngựa nền đá của dinh thự, cô cúi mình sau một bụi cây, siết chặt hàm răng để chúng ngừng va lập cập vào nhau. Anh xuất hiện từ bên dưới máu chuồng lợp rạ ít phút sau đó, dẫn theo một con ngựa hồng nhỏ xinh xắn đóng cương và một cỗ xe nhỏ cũng xinh xắn như thế. Cỗ xe hai bánh sang trọng vừa đủ chỗ cho hai người.

Khi anh đặt tay vào eo và nhấc bổng cô lên chiếc ghế bọc đệm, cô thì thầm, “Anh có thể để lại lời nhắn là chúng ta chỉ mượn con ngựa và cỗ xe rồi sẽ trả lại cho họ vào ngày mai không?”

Anh nhìn cô thật kỹ, “Vì sao anh lại cần linh hồn khi đã có em làm lương tâm của anh rồi nhỉ?”

“Chỉ vì em không thích nhìn thấy anh lấy lại linh hồn rồi lại bị treo cổ vì ăn cắp ngựa thôi. Wallingford sẽ mừng quýnh lên mất”.

“Bao giờ cũng thực tế, đúng không tình yêu của anh?” Anh trèo lên cỗ xe và ngồi xuống bên cạnh cô, “Ngay khi chúng ta về đến nhà Adrian, chúng ta sẽ khua một tay giữ ngựa của anh ấy ra khỏi cái giường ấm ấp của hắn và ra lênh cho gã tội nghiệp trả lại cả ngựa và cỗ xe cho ân nhân vô danh của chúng ta”.

Bất chấp sự cần thiết phải kín đáo và vội vàng, anh không chịu khởi hành ngay cho đến khi quấn rất nhiều chăn và vải mềm quanh cô, tạo thành một cái ổ ấm ấp. Anh cho con ngựa đi thong thả ra đến đường, sau đó quất nhẹ chiếc roi vào sườn ra lệnh cho nó chạy nước kiệu.

Portia bật cười thích thú khi những bông tuyết lạnh giá bắt đầu roi xuống từ bầu trời đêm sáng sủa. Julian vòng một cánh tay quanh cô, kéo cô lại gần. Cô tựa đầu vào vai anh, cảm thấy quá hạnh phúc và đầy ắp hy vọng về tương lai. Cô biết rằng còn nhiều nguy hiểm phía trước phải đối mặt, nhưng vào giây phút này cô cảm thấy hoàn toàn an bình trong vòng tay của người đàn ông cô yêu.

Mọi thứ đến nghe như tiếng nhạc trong tai cô – tiếng lọc cọc mạnh mẽ của vó ngựa, tiếng leng keng của chuông yên cương trong bầu không khí lạnh lẽo. Tiếng thì thầm của tuyết rơi. Một phần nào đó trong cô ước rằng họ sẽ không bao giờ đến được Luân Đôn, mà cứ tiếp tục rong ruổi trên con đương này mãi mãi.

Nhưng dù quyết tâm tận hưởng mọi giây phút êm đềm như thế này, guồng lắc lư đều đặn của xe ngựa và niềm vui sướng ngất ngây được nép mình trong vòng tay Julian đã nhanh chóng ru cơ thể mệt mỏi của cô vao một giấc ngủ chập chờn.

Khi Portia tỉnh dậy và mở mắt ra, Julian đang rẽ cỗ xe xuống một con đường trải đá cuội với những dãy nhà sang trọng xếp hàng hai bên.

Cô ngáp và vươn vai như một con mèo nhỏ mơ màng, “Em không cho rằng chúng ta sẽ thấy Adrian trong một tâm trạng dễ chịu cho lắm”.

Anh cho ngựa đi chậm lại, “Anh chỉ hy vọng anh ấy cho anh một cơ hội để giải thích trước khi rút phăng cái cung tên ghê gớm của anh ấy ra”.

“Đừng có ngốc”. Cô vỗ vào đầu gối anh động viên, “Anh ấy sẽ không dám bắn anh mà không hỏi em trước”.

Anh liếc xéo cô với vẻ hài hước, “Nhắc anh ở lại bên cạnh em nhé, cô nàng khát máu bé nhỏ”.

“Anh có thể bắt đầu từ bây giờ”, cô nói, ngẩng mặt để tiếp nhận một nụ hôn dài, nấn ná của anh.

Khi họ tách nhau ra, tuyết rơi thậm chí còn nặng hơn. Portia cau mày nhìn bầu trời. “Đó là những bông tuyết lớn nhất mà em từng nhìn thấy”.

Julian gạt một bông tuyết từ má cô, sau đó xoa những ngón tay vào nhau, tạo ra một vết bẩn mà đen đầy muội. Anh chầm chậm ngước mắt nhìn cô. “Đó không phải là tuyết mà là tro”.

Mặt anh trở nên ảm đạm, anh rút tay khỏi cô và giật dây cương trên lưng con ngựa để tăng nhịp bước của nó. Portia bám chặt vào thành xe khi họ chạy đua đến khu nhà cuối cùng hướng đến dinh thự của Adrian. Khi họ đến gần ngôi nhà, họ đều nhận ra có điều gì đó không đúng.

Rất sai.

Bởi vì không có ngôi nhà nào – chỉ có một hình khối to lớn đã cháy rụi sừng sững trong bầu trời đêm.

CHƯƠNG 18

Những đám tro xám và muội than trôi dạt trong không khí, nhuốm bẩn những hạt tuyết đang rơi. Mùi hôi khó chịu của gỗ cháy lơ lửng trên đống đổ nát bốc khói của dinh thự. Đây đó là những luồng khói vẫn bốc lên như bóng ma từ những thanh rầm đổ xuống và những bức tường đen sì. Một con ngựa gỗ đổ kềnh giữa đống gạch đá, lớp sơn màu rực rỡ của nó đã phồng rộp và tróc ra. Khi Portia đang quan sát trong nỗi kinh hoàng tê dại, toàn bộ cầu thang dẫn đến tầng hai đổ sụp xuống trong một cơn mưa tàn lửa, vùi chiếc đàn piano lớn bên dưới nó.

Những chiếc thùng gỗ đổ nhào nằm la liệt trên một góc sân cỏ đã cháy sém trước nhà. Một cỗ xe với một chiếc bơm tay bị bỏ rơi nằm lăn lóc ở gần góc đường, chiếc vòi cao su của nó cong lên như một con rắn bị khuất phục – một bằng chứng tệ hại cho thấy đội cứa hoả đã đến quá muộn hoặc đã từ bỏ quá sớm.

Những người hàng xóm của Adrian và hàng loạt người hầu đang tụ lại khóc lóc với nhau ở phía bên kia con phố, vài người vẫn còn mặc và đội mũ ngủ. Khi Portia trèo xuống từ cỗ xe, hành động của cô chậm chạp như đang ở trong màn sương mù của một cơn ác mộng, cô có thể cảm nhận được sự châm chích từ những ánh mắt thương hại của họ.

Cô lướt về phía ngôi nhà cùng với Julian chuyển động như một cái bóng sau lưng cô.

“Portia!”

Tiếng thét vui mừng làm cô giật bắn mình đến mức suýt nữa hét lên. Cô đứng đông cứng tại chỗ khi Vivienne chạy ào về phía cô. Cô đã chết lặng bởi hình ảnh của ngôi nhà vì vậy cô không nhìn thấy cỗ xe của Larkin đỗ bên dưới những cành cây xương xẩu của một cây sồi gần đó.

Ôm chầm lấy Portia, Vivianne khóc oà lên, “Ôi, Portia, chị mừng quá! Em vẫn khoẻ! Bọn chị lo cho em quá!”

“Bọn chị?” Portia thì thầm, khiếp sợ vì đã dành cho từ đó quá nhiều sức nặng.

Vivienne túm tay và cố gắng kéo Portia về phía cỗ xe nhưng bàn chân của cô vẫn bám chặt trên lối đi.

Không để ý đến vẻ đau đớn của cô, Vivienne tiếp tục nói luôn mồm, “Khi không biết tin tức gì từ em hay Julian trong ngày hôm nay, bọn chị đã lo sợ đến điều tệ hại nhất. Chị cố gắng nói với họ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách tốt nhất bởi vì chúng gần như luôn luôn thế, nhưng sau đó một người đầy tớ nhà Adrian đến đập cửa nhà chị không lâu trước lúc nửa đem để nói với bọn chị rằng ngôi nhà đang cháy. Chị phải thú nhận rằng khi bọn chị đến và chị nhận ra mọi thứ thảm khốc như thế nào, chị gần như đã mất hết niềm tin. Nhưng bây giờ em đang ở đây, chị biết rằng mọi chuyện sẽ…” Cô bỏ dở khi cuối cùng nhận ra rằng cô vẫn đang kéo nhưng Portia không hề nhúc nhích.

“Là Portia!”, cô gọi qua vai, “Con bé đã về nhà!”

Rất nhiều bóng người chầm chậm xuất hiện từ sau cỗ xe, khuôn mặt lốm đốm bởi những chiếc bóng hắt xuống từ những cành cây.

Đó là Larkin, mắt anh thậm chí còn đầy cảm xúc và lo lắng hơn bình thường. Wilbury với chiếc áo ngủ phất phoe quang cơ thể xương xẩu như một tấm vải liệm. Và cuối cùng là Adrian, đang giữ chặt lấy Caroline như thể anh không bao giờ có ý định để cô rời khỏi.

Portia cảm thấy nhẹ nhõm đến mức đầu gối cô chùng xuống, Julian kịp đỡ lấy cô trước khi cô có thể ngã. Anh giữ cô đứng thẳng cho đến khi cô có thể đứng vững trở lại.

Nhẹ nhàng tách ra khỏi cánh tay anh, cô di chuyển về phía gia đình mình, mắt cô mờ đi bởi những giọt nước mắt biết ơn. Cô đến gần họ trước khi nhận ra mặt ai nấy đầy ai oán khiến họ trông như những cái bóng của chính mình. Tưởng như một ngày và một đời người đã trôi qua kể từ khi cô nhìn thấy họ lần cuối.

Caroline mặc chiếc váy ngủ trắng mềm mại của cô với chiếc áo bành-tô của Larkin phủ trên vai trong khi Adrian chỉ mặc quần, đi bốt và một chiếc áo sơ-mi lấm bồ hóng phanh ra trên bộ ngực mạnh mẽ của anh. Khi Portia lại gần, không một ai bước về phía cô. Cô trao cho Larkin một cái nhìn bối rối, nhưng anh chỉ khoanh tay trước ngực và cúi mặt xuống, quan sát mũi giày trầy xước của mình.

Cô liếc nhìn Wilbury và thấy một hình anh thậm chí còn ớn lạnh hơn cả ngôi nhà đổ nát. Cằm người đàn ông già cả đang rung lên và những vệt nước mắt hằn trên gò má mỏng như tờ giấy của ông.

Bất chấp sự dịu dàng trong bàn tay Adrian khi anh vuốt ve mái tóc rối của vợ, có môt tia sáng hoang dại trong mắt anh mà Portia chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Khuôn mặt Caroline không có một biểu hiện nào. Nó đang trống rỗng như khuông mặt sơn màu của một trong những con búp bê của Eloisa.

Portia nhẹ nhàng chạm vào ống tay áo của chị cô, bàn tay cô đã bắt đầu run rẩy. “Ellie đâu, Caro? Con bé đang ngủ trong xe à?”

Caroline hít vào một hơi thở ngắt quãng trước khi ngước đôi mắt không có sức sống lên nhìn vào mắt Portia. “Nó đi rồi. Chúng mang Eloisa đi theo. Chúng cướp mất con bé của chị rồi”.

Đầu tiên Portia nghĩ âm thanh đau đớn và giận dữ không phải của con người đã thoát ra từ cổ họng cô, nhưng không phải, đó là Julian đang loạng choạng cách họ vài bước và nhìn trừng trừng vào ngôi nhà như thế nó là ngôi mộ của mọi giấc mơ của anh.

“Kế hoạch của em đã thành công ngoạn mục”, Adrian nói, giọng anh vẫn còn khàn khàn vì hít phải quá nhiều khói, “Rõ ràng em đã thành công trong việc đẩy Valentina vào cơn cuồng loạn giết người. Như em biết rõ, ma cà rồng ghét lửa nên anh sai những tên tay chân đến làm công việc bẩn thỉu này thay mình. Nếu Wilbury không ngửi thấy mùi khói và báo động, tất cả chúng ta đã bị thiêu chết trên giường. Lúc Caroline lao đến phòng trẻ thì đã quá muộn. Eloisa đã biến mất. Tên khốn đó đã cướp con bé đi”.

Julian lắc đầu, giọng nói anh gần như cũng khàn đi như giọng của Adrian. “Em chưa bao giờ nghĩ rằng cô ta sẽ bám theo anh. EM là người cô ta muốn. Em nên ở đây…để đợi cô ta. Hoặc tiêu diệt cô ta khi em có cơ hội”.

Vivienne nắm chặt cánh tay của Portia qua ống tay áo khoác của Julian. “Hai người đã ở đâu? Bọn chị đã sợ rằng Valentine đã bắt được cả hai người”.

Portia nhìn vào đôi mắt xanh ngây thơ của chị cô, không thể tìm ra lời nào để nói. Làm sao cô có thể giải thích được không phải Valentien mà là Julian đã bắt được cô? Và không phải là một lần, mà là vô số lần. Trong khi Eloisa nhỏ bé bị bắt đi bởi những kẻ xa lạ tàn ác, lúc ngôi nhà duy nhất cô bé từng biết sụp đổ trong những ngọn lửa, cô và Julian đã ôm nhau trong xe ngựa, vẫn còn ngất ngây trong niềm hoan lạc của những nụ hôn.

Cô đang luống cuống tìm một câu trả lời thì Adrian nhẹ nhàng đưa Caroline cho Wilbury và bước về phía cô. Trước khi cô nhận ra anh định làm gì, anh đã kéo đầu cà-vạt của Julian, gỡ nó ra khỏi cổ cô và để lộ ra những vết đâm mới cho tất cả mọi người thấy.

Larkin chửi thề và Vivienne há hốc miệng. Wilbury chỉ cúi đầu, đôi mắt long lanh nước của ông tràn ngập đau khổ. Caroline thậm chí không nháy mắt.

Có một thời khắc khi mà ngay cả tuyết dường như cũng ngừng rơi. Sau đó Adrian nhào tới Julian, khép lại khoảng cách giữa họ trong ba sải chân dài. Trước khi bất kỳ ai có thể phản ứng, nắm đấm mạnh mẽ của anh đã giáng vào cắm em trai mình.

Julian lảo đảo nhưng không ngã. Anh cũng không đánh lại. anh chỉ dang rộng tay như để biến mình thành một mục tiêu lớn hớn cho nỗi căm phẫn của anh trai mình. Portia ngờ rằng anh sẽ nhấc một bàn tay để tự vệ nếu Adrian túm lấy một mẩu gỗ cháy vương vãi khắp sân và đâm nó vào trái tim anh.

Trước khi Adrian có thể làm như thế, cả cô và Larkin đã túm lấy anh, mỗi người một cánh tay. Anh có thể hất cô ra như thể cô không có gì phiền phức hơn một con muỗi, nhưng Portia biết anh không bao giờ chú tâm làm tổn thương cô.

“Đồ khốn!” Anh quát Julian trong khi giằng co với cái nắm giữ của họ. “Lẽ ra tao nên biết rằng mày không thể giữ cái răng nanh tham lam – hay bàn tay tham lam của mày-khỏi con bé!”

“Không, Adrian!” Portia kêu lên, vẫn điên cuồng níu lấy cánh tay anh. “Không phải như thế đâu! Anh ấy không muốn làm việc đó. Em là người kiên quyết bắt anh ấy uống từ em”.

Adrian quay sang cô, vùng thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của Larkin. “Tại sao hả Portia? Nó đang chết nữa hay sao? Hay chỉ đơn giản là nó đã hết số rượu mà nó nốc như là nước?” Anh quay ngoắt lại với Julian, lắc đầu với vẻ ghê tởm, “Mày chưa làm con bé tổn thương đủ trong hầm mộ đó hay sao? Mày phải biến con bé thành một nạn nhân của thói tham lam bị nguyền rủa của mày lần nữa hay sao? Tính tham lam, dâm dục và ích kỷ của mày không có giới hạn hay sao?”

Julian đơn giản chỉ nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt anh vô cảm gần như Caroline.

Mắt Adrian rúm ró. Nắm đấm của anh không còn siết chặt vì cơn thịnh nộ mà là vì bất lực. “Em là em trai anh, Jules. Anh yêu em kể từ khi em đủ lớn để trèo ra khỏi cũi và chập chững bám theo gót chân anh. Và anh đã làm mọi điều trong khả năng của mình để bảo vệ và cứu em. Nhưng với cái giá nào? Sự trong trắng của Portia? Mạng sống của con gái anh?”

“Đừng đổ lỗi cho mình, Adrian”, Julian lặng lẽ nói. “Nhân từ là tội lỗi duy nhất của anh và em chắc chắn rằng Chúa sẽ tha thứ cho anh vì điều đó”.

Portia quan sát với vẻ không tin khi anh quay người và bắt đầu bỏ đi.

“Đây không phải là lỗi của anh, Julian”, cô cuống cuồng nói, vội vã chạy theo anh. “Và Valentien sẽ không hại đến một sợi tóc trên đầu Eloisa cho đến khi cô ta tin rằng có một cơ hội anh sẽ quay lại với cô ta. Chúng ta sẽ tìm thấy con bé. Chúng ta cùng nhau sẽ mang con bé về nhà!” Sợ hãi tăng dần với mỗi bước đi. Cô túm được phía sau ống tay áo anh, cố gắng kéo anh dừng lại.

Anh xoay lại với cô, răng nanh anh đã dài hết rồi, mắt anh cháy lên như những viên than hồng trên chiếc mặt nạ dữ tợn. Cô giật lùi trước khi co thể ngăn mình lại.

“Em không thấy sao. Portia? Ardian đã đúng! Đây chính xác là điều anh đang cố gắng cảnh báo em. Đó là lý do vì sao anh tránh xa em trong tất cả những năm đó”.

Nước mắt nóng bỏng bắt đầu tràn xuống má cô. “Nhưng anh thừa nhận rằng trong tất cả thời gian đó anh chưa bao giờ ngừng yêu em!”

“Tình yêu của anh đầu độc mọi thứ anh chạm vào! Nếu anh để nó huỷ hoại em, anh thậm chí còn bị nguyền rủa hơn cả lúc này!” Bất chấp giọng nói dữ dội của mình, anh âu yếm gạt một giọt nước mắt trên má cô bằng ngón tay cái. “Lẽ ra em nên để anh chết trong hầm mộ đó”.

Khi anh quay mình để rời khỏi cô, Portia ngạc nhiên khi cảm thấy một cơn giận bỏng rát, “Anh biết không, anh hoàn toàn đúng. Em xin lỗi đã giữ anh sống sót. Và em xin lỗi vì em lại nhìn thấy anh lần nữa. Bởi vì kể từ đó chưa có một giây phút nào em được thoát khỏi gánh nặng của tình yêu với anh. Và em không hề thở được một hơi nào mà không bị đầu độc bởi tình yêu đó!”

Nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi.

“Nếu anh bước ra khỏi cuộc đời em lần này, Julian. Đừng mất công quay lại! Đừng bao giờ!”

Anh dừng lại trên dường đi, sau đó quay người và lao về chỗ cô. Vồ lấy vai cô, anh trao cho cô một nụ hôn dữ dội, vừa cay đắng vừa ngọt ngào, đan xen với một nỗi khao khát và một niềm nuối tiếc vô tận.

Sau đó anh sải bước ra khỏi cô lần nữa, không để lại gì cho cô ngoài mùi vị nụ hôn của anh trên môi và bóng ma của một đam mê cô có thể không bao giờ cảm thấy lần nữa.

Cô bước một bước loạng choạng theo anh, rồi dừng lại bởi tiếng thét kích động của Caroline. “Để cậu ta đi, Portia! Cậu ta không thể thay đổi thứ cậu ta đã trở thành và không mang lại cái gì ngoài sự đau đớn và thảm hoạ đến ngôi nhà này. Chỉ cầu Chúa rằng cậu ta không bao giờ quay về nhà!”. Giọng cô vỡ vụn trong một tiếng rên đau đớn, cô ngã gục xuống, tay ôm chặt lấy bụng.

“Gọi bác sĩ, Larkin!” Adrian hét lên, đổ người xuống bên cạnh vợ mình.

Portia đứng đông cứng trên lối đi, giằng xé giữa nỗi đau của chị và người đàn ông cô yêu. Nhìn lần cuối cùng vào lưng Julian đang xa dần, cô nhấc váy và chạy về với Caroline.

Quỳ xuống bên cạnh chị gái, cô nắm chạt bàn tay của chị mình áp lên ngực. “Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, Caro. Chúng ta sẽ tìm thấy Ellie và mang con bé về nhà. Em thề bằng mạng sống của mình”.

Khi cô liếc qua vai lần nữa, tuyết và tro tàn đang rơi trên lối đi vắng lặng, Julian đã biến mất.

CHƯƠNG 19

Cuthbert rúc sâu hơn vào trong giường và thở dài mãn nguyện. Với một viên gạch nóng gói trong vài flannel để làm ấm chân và chiếc bánh pudding mặn nóng ăn vào bữa tối vẫn còn ấm trong bụng, anh đang chờ đợi một giấc ngủ dài ấm áp trong đêm mùa đông lạnh lẽo này.

Anh gần như ngủ thiếp đi thì có thứ gì đó bắt đầu gõ vào cửa sổ phòng ngủ. Tuyết chắc phải chuyển thành mưa tuyết rồi, anh mơ màng nghĩ, cuộn người lại và kéo chăn lên tận cằm. Tiếng gõ tiếp tục, không những dai dẳng, mà còn theo một nhịp điệu là lạ.

Anh ngồi phắt dậy trên giường, quả núm tua rua của chiếc mũ ngủ rơi xuống che mất một bên mắt anh. Có lẽ sức nặng của mưa tuyết đã làm gãy một cành cây và khiến nó va mạnh vào cửa sổ. Biết rằng chỉ có một cách để tìm ra, anh tách màn ra và lưỡng lự trượt chân xuống sàn nhà gỗ lạnh giá.

Hồi hộp, anh rón rén tiến về phía cửa sổ. Ánh sáng lò sưởi yếu ớt hắt lên tường những hình bóng kỳ lạ, khiến cho ngay cả hình ảnh quen thuộc của tủ quần áo và bệ để chậu nước trông cũng lạ lùng, gớm ghiếc. Sắp đến gần cửa sổ thì anh thoáng liếc thấy một cái bóng có cánh. Anh quay ngoắt lại, nhưng mọi thứ trong phòng trông vẫn nguyên vẹn như nó vốn thế.

Lắc đầu với trí tưởng tượng của chính mình, anh quay lưng lại với cửa sổ, Julian đang ngấp ghé ở rìa cửa hẹp bên ngoài, nhìn thẳng vào anh.

Thét lên một tiếng, Cuthbert loạng choạng lùi lại. Anh quờ quạng trong cổ áo viền đăng ten của chiếc áo ngủ, tay run rẩy ôm quanh món châu báu anh kiếm được chỉ để dùng trong những tình huống như thế này. Tuyệt vọng giật mạnh sợi dây, anh rút phắt ra một cây thập giá bằng bạc và đẩy mạnh nó về phía cửa sổ.

Julian lùi lại, rú lên một tiếng ghê tởm, “Ôi, vì Chúa, Cubby”, anh nói đủ to để Cuthbert có thể nghe thấy được qua cửa sổ, “hãy đặt thứ đó vào ngăn kéo và mở cái cửa sổ chết tiệt này. Mông của mình sắp đông cứng hết rồi”. Khi Cuthbert chỉ thêm vào một tràng khua khắng đầy kịch tính, anh thở dài và đảo mắt. “Cậu không cần cây thập giá đâu. Mình không thể vào trừ phi cậu mời mình”.

“Ồ”, Cuthbert nói, hơi thất vọng vì cứ chỉ kịch tính của mình và hai bảng tiêu tốn cho món đồ trang sức đã bị phí phạm.

Anh nghe lời bạn đi đến tủ quần áo và thả nó vào một ngăn kéo trước khi trở lại để mở cửa sổ “cạch” một cái. “Vậy tại sao cậu đến đây? Ông chủ cậu sai khiến à?”

Julian cau mày. “Ông chủ nào của mình?”

“Cậu biết mà – Hoàng tử Bóng tối. Lucifer Beelzebub”.

Julian nhìn chằm chằm vào anh, “Mặc dù mình cho rằng mình sẽ có một cuộc làm quen giữa các quý ông với ông ta sớm hơn mình muốn, thì ngay lúc này chúng mình đang ở trong tình trạng không thân thiết nhất”.

“Vậy tại sao cậu đến đây?”

“Nếu cậu mời mình vào, mình sẽ kể với cậu”.

Cuthbert nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ, “Làm thế nào mình biết được đây không phải là một mánh khóe để cạu có thể cắn răng nanh vào cổ họng mình và hút từng giọt máu từ cơ thể tội nghiệp, yếu đuối của mình?”

Julian thò tay qua khe mở hẹp và túm lấy cổ áo đăng ten của anh rồi kéo anh lại cửa sổ cho đến khi mặt họ đối diện với nhau. “Vì kéo cậu ra khỏi cửa sổ này và thả cậu từ ba tầng nhà xuống mặt đất bên dưới nhanh chóng hơn nhiều. Khi tất cả xương của cậu đã gãy vỡ, mình tin rằng cậu sẽ chẳng sẽ vật lộn được bao lâu khi mình hút hết sức sống của cậu”.

Khi Julian thả lỏng sức ép nghẹn thở trên áo ngủ của anh, Cuthbert nói với vẻ lịch sự tiều tụy, “Hay lắm. Xin mời vào”.

“Làm thế nào cậu lên được đây?” Anh hỏi, lùi lại khi Julian trèo qua cửa gờ cửa.

“Tin mình đi – cậu không biết thì hơn”, Julian trả lời, phủi những hạt tuyết trên vai áo sơ-mi của anh.

“Chuyện gì xảy ra với chiếc áo của cậu rồi?”

“Mình tặng nó cho một cô gái xinh đẹp. Cậu có mong đợi gì ít hơn ở mình không?”

“Mình cho là không”.

Cuthbert nghiêng qua cửa sổ và ngó nghiêng cả hai bên đường vắng vẻ trước khi kéo cánh cửa đóng lại, “May mắn vì không ai nhìn thấy cậu đến đây. Wallingford và những tay súng bắn thuê của hắn đã theo dõi mình mọi nơi trong mấy ngày qua”.

“Sao lại thế?”

“Từ những gì mình suy luận thì hắn hy vọng cậu sẽ quyến rũ mình trở lại với cái bẫy của cậu và hắn có thể bắt gặp chúng ta làm gì đó để đảm bảo một chuyến đi đến nhà tù hoặc giá treo cổ. Tin đồn nói rằng hắn đang giận dữ điên cuồng vì anh trai cậu đã trả hết nợ cờ bạc cho cậu. Hắn cũng bị ám ảnh với ý nghĩ rằng cậu đang đeo đuổi vài trò dâm đãng mới khi giờ cậu đang sống dưới một mái nhà cũng với quý cô Portia Cabot đáng yêu và trong trắng”.

Julian nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt xương xương của anh đầy vẻ u ám, “Ồ, hắn không phải lo lắng về điều đó thêm nữa”.

“Vì cô ấy không còn trong trắng hay hai người không còn sống dưới cùng mái nhà nữa?”

Thay vì trả lời, Julian chỉ búng cái măng-séc nhàu nát của anh.

“Ôi trời”, Cuthbert vừa nói vừa đổ sụp vào ngưỡng cửa sổ. “Cô ấy không còn trong trắng và đó là lý do hai người không sống chung dưới mái nhà nữa. Sao mình lại không chút ngạc nhiên thế này nhỉ?”

Vẫn tránh ánh mắt của bạn Julian bắt đầu bồn chồn đi quanh căn phòng. Khi gần đến giường, anh giật lùi lại, lỗ mũi anh phồng lên với vẻ ghê tởm, “Chúa ơi, Cubby, mùi hôi thối kinh tởm đó là gì thế?” Cuthbert không trả lời, anh liền kéo màn ra để lộ một dây tỏi treo lủng lẳng trên nóc màng.

Dưới ánh mắt trách móc của Julian, Cuthbert giật lấy chúng và quăng ra ngoài cửa sổ xuống lớp tuyết bên dưới.

Anh quay lại thấy Julian đang nhìn chằm chằm xuống một cốc nước trên bàn cạnh giường, “Làm ơn nói với mình rằng đó không phải là …”

“Ồ, không”, Cuthbert vội vã nói, “Đó chỉ là nước thôi. Thỉnh thoảng mình khát nước giữa đêm và mình ghét phải lóc cóc đi xuống bếp trong bộ đồ ngủ”.

“Cậu biết không, nếu mình định ăn cậu”, Julian hớn hở nói, “mình có thể đã làm điều đó lúc cậu uống quá nhiều rượu ở cái quán rượu nhỏ ở Florence và nằm vắt qua lòng của ả vũ công. Sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc quăng cậu lên vai và mang vác cậu suốt quãng đường trèo ngược lên đồi để về đến khách sạn của chúng ta”.

Cuthbert thở dài bẽn lẽn, “Nói thật nhé, Jules, mình nhớ cậu kinh khủng. Cha mình cứ kéo mình đến những buổi biểu diễn nhạc buổi chiều, uống trà và những bài thuyết giáo dài đến đau đớn về lợi ích thân thể và tinh thần của lối sống điều độ”.

Julian rùng mình, “Mình ngạc nhiên khi cậu chưa cầu nguyện cho một cái chết nhanh chóng dưới răng nanh của một ma cà rồng gần nhất”.

“Mình đã đọc thư của cậu, cậu biết đấy. Về việc cậu trở thành ma cà rồng như thế nào và những gì mà cái gã kinh khủng Duvalierr đã làm với cậu”.

Julian bối rối cau mày với anh, “Làm sao cậu có thể đã đọc nó? Nó đã được trả lại cho mình với dấu niêm phong còn nguyên”.

“Mình không muốn cậu biết rằng mình đã đọc nó nên mình đốt cháy một cây nến và niêm nó lại”. Anh kéo chiếc mũ ngủ ra và bắt đầu nghịch quả núm tua rua của nó, trong khi lần tránh ánh mắt của bạn anh, “Nếu cậu biết, mình chỉ đang giận dỗi vì cảm xúc mình bị tổn thương khi anh trai và bạn cậu gọi mình là ‘nô lệ’ của cậu”.

“Đừng có lố bịch! Cậu không phải là một nô lệ! Một nô lệ là người sẵn sàng phục vụ một ma cà rồng bằng cách chạy việc thay chúng trong ánh sáng ban ngày. Hắn làm những việc vặt và cung cấp cho ma cà rồng tiền bạc khi chúng không có…”, Julian bỏ dỡ khi Cuthbert nhướng một bên lông mày màu hung với anh, “Đừng để ý”.

Anh bước vài bước ra xa, sau đó quay lại, đôi mắt đen đầy ắp cảm xúc của anh thành thật và tuyệt vọng đúng nhưu Cuthbert đã từng nhìn thấy. “Tối nay mình không đến đây vì cần tiền của câu, Cubby. Mình đến vì cần cậu giúp đỡ. Mạng sống của một bé gái và toàn bộ tương lại của mình có thể đang rất nguy cấp”.

“Có khả năng nào việc giúp đỡ cậu sẽ đặt mình vào nguy hiểm chết người không?”

Julian nghiêm trang gật đầu, “Theo cách tồi tệ nhất”.

“Mình sẽ phải mạo hiểm cả cuộc sống, chân tay và có thể cả linh hồn bất tử của mình?”

“Mình e là thế. Chúng ta thậm chí có thể đối mặt với một cái chết tàn nhẫn và đau đớn dưới bàn tay kẻ thù của mình”.

Cuthbert nhún vai, “À, được rồi. Hơn là chết vì bệnh gút hoặc tuổi già trong chiếc giường ấm cúng của mình. Hay tham gia một bài học về lối sống điều độ nữa của cha mình”. Anh đội chiếc mũ ngủ vào, điều chỉnh nó nghiêng một góc vênh váo, “Vậy khi nào chúng ta đi?”

***

Không lâu sau bình minh khi bác sĩ cuối cùng cũng xuất hiện ở phòng ngủ của nhà Larkin và Vivienne, nơi Adrian đã mang Caroline đến chỉ vài giờ đông hồ ngắn trước đó.

Adrian đẩy mình ra khỏi bức tường anh đã ngã sụp vào, ánh mắt anh bùng cháy hy vọng, bất chấp cái cằm chưa cạo râu và khuôn mặt phờ phạc. Larkin vong một cánh tay vững chắc quanh Vivience, người vừa trở lại từ trong vô số lần đến phòng trẻ để đảm bảo rằng cặp sinh đôi vẫn nằm an toàn trong giường. Portia quay lại từ cửa sổ ở cuối hành lang. Cô đang quan sát mặt trời bắt dầu chầm chầm mọc lên ở chân trời và lo lắng liệu Julian có an toàn tránh khỏi những tia sáng chết người đó hay không.

Adrian vẫn mặc chiếc áo sơ-mi vằn vện bồ hóng và đôi giày phủ tro, “Cô ấy có khỏe không, bác sĩ?”

Bác sỹ McKinley là một người đàn ông thấp, mập mạp với chiếc mũi tẹt và hếch, đôi mắt hiền hậu rất có thể sẽ lấp lánh trong nhưng tình huống ít đau thương hơn, “Tôi e rằng vợ ngài đã chịu đựng một cơn sốc nặng, Nhưng tôi có lý do để tin là đứa bé cô ấy đang mang vẫn ổn”.

“Tạ ơn Chúa!” Adrian ngã sụp vào tường trong khi thốt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm run rẩy. Anh luồn một bàn tay vào mái tóc rối bù. “Xin hãy nói xem tôi có thể làm gì cho cô ấy”.

“Tôi tin rằng đứa bé sẽ an toàn… ít nhất là bây giờ. Nhưng tôi sợ điều có thể xảy ra nếu ngài không tìm thấy kẻ hung ác đã bắt cóc cô con gái nhỏ của ngài”.

“Ồ, chúng tôi sẽ tìm thấy chúng”, Adrian thề, biểu hiện trong mắt anh khiến vị bác sỹ lùi lại một bước không thoải mái.

“Ngài đã báo cáo với nhà chức trách chưa?”, vị bác sĩ hỏi.

Trao đổi một cái nhìn với Adrian, Larkin hắng giọng. “Tôi cũng đã từng là một cảnh sát, bác sĩ McKinley. Tôi có thể đảm bào với ông rằng tất cả những gì nhà chức trách cần thiết đã được thông báo và mọi việc trong khả năng của con người sẽ được thực hiên để đưa cháu gái tôi trở lại vòng tay của mẹ trước khi mặt trời lặn ngày hôm nay”.

“Tôi có thể vào với cô ấy không?” Adrian hỏi, đã bắt đầu tiến về phía trước.

Vị bác sĩ đưa một tay cản lại, một hành vi cũng khá dũng cảm nếu xét đến dáng vẻ oai vệ của Adrian. “Chưa được”. Ông liếc từng người trong bọn họ qua đôi kính gọng sắt, ánh mắt ông cuối cùng dừng lại ở Portia. “Cô là Portia?”

Cô bước về phía trước. “Tôi đây”.

“Chị cô muốn gặp cô trước”.

“Tôi? Chị ấy muốn gặp tôi?” Portia không che giấu được sự ngạc nhiên của mình. Cô đã cho rằng Caroline sẽ đổ lỗi cho cô về những chuyện đã xảy ra. Chị gái cô đã tha thứ cho cô rất nhiều lỗi lầm và nhược điểm trong suốt cuộc đời của họ. Nhưng chắc lần này ngay cả lòng khoan dung của Caroline cũng không thể tha thứ cho tội lỗi đáng nguyền rủa này của cô.

Cô nhìn Adrian sửng sốt, nhưng anh chỉ trao cho cô một cái gật đầu yếu ớt, khuyến khích cô tôn trọng mong muốn của vợ mình.

Gom góp lòng can đảm, cô lách qua vị bác sĩ và bước vào phòng ngủ, khẽ kéo cánh cửa đóng lại.

Caroline đang nằm tựa vào một chồng gối trên giường trong một chiếc váy ngủ màu tím hoa oải hương của Vivience. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô hướng về phía cửa sổ như thể tất cả hy vọng của cô phụ thuộc vào sự xuất hiện của bình minh.

Nhìn thấy Portia cô nói luôn. “Chị sợ là chúng giữ con bé ở đâu đó trong bóng tối. Con bé không thích bóng tối, em biết mà. Chị luôn nói với nó là đừng sợ, rằng quái vật không sống trong bóng tối”. Cô chuyển ánh mắt từ cửa sổ đến Portia, đôi mắt cô trong vắt và ảm đạm như bầu trời lúc bình minh. “Chị không nên nói dối con bé, đúng không? Chị thật sai lầm”.

Portia đi đến giường và ngồi xuống bên cạnh chị mình. “Chị thường nói với em như thế khi em còn nhỏ. Nhưng em chưa bao giờ tin chị”.

“Đó là bởi vì em muốn tin rằng tất cả các loại quái vật đang núp bên dưới giường em – thần tiên, ma quỷ và yêu tinh, tất cả đều mong đợi một cô bé thích hợp phá vỡ lời nguyền đen tối và giải thoát cho chúng”.

“Vâng, em rõ ràng không phải là cô bé thích hợp”. Portia cúi đầu, hy vọng giấu được những giọt nước mắt đang che mờ mắt cô.

Caroline làm rối những lọn tóc không chải của cô, nhắc cả hai người họ nhớ đến khoảng thời gian mà họ chỉ có nhau để bám víu, “Chị không nên nói những điều tồi tệ đó về Julian. Cậu ấy có thể là một quái vật nhưng cậu ấy là quái vật của em, và chị thật không công bằng”.

Portia nắm lấy tay chị gái, cô nuốt một cục nghẹn trong cổ họng, “Em cần nói với chị chuyện xảy ra trong hầm mộ”.

Caroline lắc đầu, một bóng ma của nụ cười quen thuộc cong trên môi cô, “Không, em không cần phải thế. Có những bí mật chỉ nên được chia sẻ giữa người phụ nữ và đàn ông cô ấy yêu. Đối với chị, em chỉ cần làm một điều duy nhất”.

Portia siết mạnh tay Caroline, “Bất cứ điều gì. Chị biết em sẽ làm bất cứ điều gì cho chị”.

Caroline ôm lấy má Portia trong bàn tay kia, phát âm từng từ một cứ như đó là những từ cuối cùng, “Hãy đưa con gái chị về nhà”.

***

Adrian và Larkin đang ngồi trên lưng ngụa trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ nhìn xuống Trang viên Chillingsworth khi Portia chạy nước kiệu đến chỗ họ trên con ngựa cái non đốm Adrian tặng cô trong dịp sinh nhật lần thứ hai mươi mốt. Cô mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu xanh sẫm bằng vải merino in hoa và một đôi bốt cứng dài đến bắp chân. Cô đã tết tóc ra sau gáy thành một đuôi sam gọn gàng và quàng một chiếc khăn lụa quanh cổ để che đi những vết bầm mới.

Đứng như cô dự đoán, Adrian không cố gắng giáo huấn hay khuyên can cô. Anh biết quá rõ là cô đã bám theo sau họ kể từ khi họ rời khỏi vùng ngoại ô của Luân Đôn. Nếu anh muốn ngăn cô đi theo họ trong nhiệm vụ này, anh đã làm việc đó trước lúc này lâu rồi.

Thay vào đó, anh chỉ nhìn cô thật lâu, “Em biết, tại sao chúng ta lại ở đây, đúng không? Nếu chúng ra tiêu diệt Valentine …”

Anh không phải nói hết. Nếu họ tiêu diệt Valentine, thì linh hồn Julian sẽ quay ngược trở về với ma cà rồng đã ăn cắp linh hồn cô ta hai trăm năm trước đây, Ngay cả nếu Julian có thể tìm được sinh vật như thế, tên ma cà rồng đó có thể quá mạnh mẽ mà anh – hoặc cô – gần như không thể đánh bại.

Portia nhìn thẳng về trước, tư thế quyết tân của cô không hề kém họ, “Julian đã quyết định đưa ra sự lựa chọn khi anh ấy rời bỏ…”, cô nuốt nghẹn, nhắm mắt lại một lát, “… khỏi tất cả chúng ta. Tất cả vấn đề bây giờ là tìm Eloisa và mang con bé về nhà”.

Adrian gật đầu đồng ý trước khi cởi dây một cung tên nhỏ nhưng nguy hiểm và một bó tên gỡ từ yên ngựa của anh và đưa cho cô. Anh và Larkin đã dành gần hết cả ngày để rong ruổi đến xưởng đúc vũ khí, lò rèn và xưởng đóng tàu chỉ để thay thế những vũ khí cũ mà họ đã bị mất trong đam cháy.

Portia khoác sợi dây của chiếc cung qua vai và buộc bó tên vào thắt lưng bộ đồ cưỡi ngựa, hành động cô đã luyện tập rất nhiều lần trong căn phòng khiêu vũ vắng vẻ của dinh thự đến mức nó trở thành tự nhiên đối với cô như là hơi thở.

Trang viên bên dưới tắm trong sắc của ánh mặt trời chiều muộn trông còn có vẻ chết chóc và tang thương hơn. Ánh mặt trời chiếu sang lớp tuyết mỏng phủ trên mái nhà xiêu vẹo với những ống khói đổ nát, nhưng vẫn không thể chiếu sáng đến những khoảng tối ảm đạm bao trùm lên nơi đó.

Trước khi họ có thể đánh ngựa xuống đồi, làn gió mùa đông khắc nghiệt mang theo âm thanh của tiếng vó ngựa văng vẳng đến tai họ. Họ quay lại và thấy một kỵ sĩ khác đang trèo lên ngọn đồi sau lưng.

Trong một phút khắc khoải, Portia gần như không thở được. Sau đó cô nhìn thấy một mái tóc trắng đến giật mình trên đầu của kỵ sĩ đang đến.

Larkin lắc đầu với vẻ không tin, “Chắc chắn là đùa đây”.

Adrian bắn cho Portia một cái nhìn buộc tội, nhưng cô chỉ có thể nhún vai. “Em không biết là ông ấy đi theo em”.

Wilbury cưỡi đến trên một trong nhưng con ngựa đực mạnh mẽ – và đắt nhất của Adrian. Người quản gia gồ mình trên yên ngựa, cơ thể xương xẩu của ông gần như gập đôi lại bên dưới sức nặng của vô số vũ khí, bao gồm một cái cung và một bó tên, một cái túi da chứa vô số cọc gỗ với đủ mọi chiều dài, và một lưỡi dao giống con dao lạng thịt trong nhà bếp một cách đáng ngờ. Ông thậm chí còn nhét một khẩu súng kíp cổ lỗ sĩ vào thắt lưng của chiếc quấn bó gối lỗi mốt. Bất chấp nỗ lực tỏ ra hiên ngang, ông vẫn mang vẻ như là ông sẽ được thoải mái hơn khi cưỡi phía sau một chiếc xe tang.

Ông điều khiển con ngựa đến bên cạnh Portia, vui vẻ ngâm nga, “Ngài cho gọi?”

“Không, tôi tất nhiên là không gọi ông”, Adrian quát lên. “Ông đã mất trí rồi à, lão già? Ông nên ở nhà đánh bóng đồ bạc, không phải mạo hiểm bộ xương già cõi yếu ớt sắp gãy của ông trên lưng một con ngựa qua hết miền quê này”.

“Có lẽ ngài đã quên, tôi không có đồ bạc nào để đánh bóng. Cũng không có ngôi nhà nào để dọn dẹp. Đó là lý do tôi đến để dành cho ngài sự hỗ trợ của mình. Tôi đã sống một cuộc đời dài và đầy đủ, thưa ngài. Còn điều tệ hại nào có thể xảy ra với tôi nữa?”

Nhìn thân hình như xác chết của ông già, Larkin nuốt lại một nụ cười khoái trá, “Chúng có thể nhầm ông là một trong những bọn chúng và cố gắng tôn ông lên làm vua chăng?”

Wilbury trai cho anh một cái nhìn làm người khác nao núng, “Với một chút may mắn và vài cú bắn tuyệt vời của anh, anh Larkin, tôi thâm chí có thể sống để chứng kiến sinh nhật lần thứ sáu tư của mình”.

Mắt Larkin trố ra không tin trong khi Portia che giấu một tiếng ho đột ngột sau chiếc găng tay cưỡi ngựa.

Adrian quan sát ông qua đôi mắt nhíu lại, “Wilbury, ông đã ít nhất sáu mươi tuổi rồi khi tôi còn chưa mặc nổi cái quần soóc”.

“Vớ vẩn”, người quản gia nói với một cái khịt mũi cao ngạo, “Tôi chỉ trông già hơn vì ngài trẻ hơn. Và ngài không cần phải lo lắng rằng tôi sẽ làm vướng đường. Không phải tôi không biết làm thế nào để tự xoay xở trong những tình hương này. Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng tôi đã góp phần trong chiến tranh lúc còn trai trẻ”.

Lurkin khịt mũi: “Chiến đấu với đoàn quân người Norman khi chúng xâm lược Anh quốc à?”

Portia đưa tay ra và trao cho bàn tay xương xẩu của ông già một cái siết tay. “Tôi sẽ lấy làm vinh dự được cưỡi ngựa xông vào trận chiến bên cạnh ông, Wilbury ạ”.

“Cảm ơn, cô Portia”, ông trả lời với vẻ thành thật, “Tôi lẽ ra không đến, nhưng tôi lo lắng cho cô Eloisa. Cô biết đấy, tôi là người duy nhất có thể dỗ được cô ấy khi cô ấy thức dậy từ một cơn ác mộng. Một cốc sữa ấm và một vài câu thơ trong bài ‘Dạo chơi trong ngõ của chúng ta’ và cô ấy thường quay trở lại giấc ngủ ngay lập tức”.

Portia chớp mắt gạt đi dòng nước mắt nhức nhối, hy vọng Wilbury đổ lỗi cho làn gió lạnh giá đang rít quá sườn đồi, “Tôi chắc chắn rằng ông là nguồn an ủi lớn nhất đối với con bé khi chúng ta tìm thấy con bé”.

Adrian liếc nhìn mặt trời đang lặn nhanh qua vai. “Nếu chúng ta đi, tốt nhất nên đi bây giờ trước khi cặp sinh đôi xuất hiện trên một đôi ngựa non và vung vẩy những thanh kiếm gỗ”.

Theo sự dẫn đầu của anh, họ thúc ngựa di, xuống đồi, quyết tâm không phí thêm một phút giây quý giá nào của ánh sáng ban ngày.

***

Họ lao thẳng đến trang viên như thể nó là một bãi chiến trường, giật phăng tất cả mảnh vải nhiều trên các cửa sổ và khiến những căn phòng bụi bặm và hành lang hoang vắng ngập tràn ánh nắng mùa đông. Portia và Adrian tìm kiếm dầu vết của cầu thang hay lối đi bí mật trong những căn phòng và gác mái ở tầng trên trong khi Larkin và Wilbury cày xới phòng bếp và những hầm chứa ở tầng trệt, những cây cung nằm trong tư thế sẵn sàng.

Portia bắt đầu tiến vào một phòng ngủ rộng mênh mông trên tầng ba, sau đó dừng lại giữa đường, Hai bộ cùm sắt trống rỗng lủng lẳng trên những cái móc chôn sâu vào trong tường. Cô rùng mình, nhớ lại Valentine đã đề nghị để những tay nô lệ của Raphael giữ cô bận rộn trong khi cô ta giải trí cho Julian. Từ mùi vị tanh tanh vẫn còn lơ lửng trong không khí và những vệt đen đầy trên sàn gỗ, cô nghi ngờ việc chúng có thể làm ai khác bận rộn được nữa.

“Gì thế?” Adrian lẩm bẩm trong khi tiến đến sau lưng cô

Cô lắc đầu. “Điều mà em thà không nhớ đến thì hơn”.

Anh siết chặt vai cô an ủi trước khi dẫn đường đến phòng kế tiếp.

Họ trở lại phòng khiêu vũ đúng lúc Larkin và Wilbury xuất hiện từ khu vực tầng hầm của ngôi nhà, mạng nhện phủ kín trên tóc họ. Không đáng ngạc nhiên khi Wilbury có vẻ khá tự nhiên với chúng.

“Không có gì”, Larkin xác nhận, vẻ mặt anh đầy u ám, “Không ma cà rồng. Không có mấy tên nô lệ. Và tệ nhất là – không có Eloisa. Chúng tôi thậm chí không tìm thấy một quan tài nào mà một mà cà rồng có thể đang trốn”.

Portia cau mày, “Có thể có một hầm mộ của gia đình nằm sâu trong lòng đất của ngôi nhà này không?”

Larkin lắc đầu, “Anh đã nhân tiện ghé thăm người chủ cũ của dinh thự này hôm nay. Hắn thề rằng tổ tiên của mình đều được chôn cất trong nghĩa địa của ngôi làng này”.

Bóng tối đã bắt đầu trườn xuống chiều dài của căn phòng, xóa đi ánh sáng yếu ớt. Portia liếc trộm cánh cửa sổ kiểu Pháp nằm phía cuối phòng khiêu vũ, “Mặt trời đang lặn rồi, Adrian. Chúng ta sẽ làm gì đây?”

Anh văng ra một tiếng chửi thề đau đớn. “Việc anh muốn làm là thiêu rụi cái nơi đáng nguyền rủa này và không để lại gì ngoài trừ một đống tro nơi anh đã đứng”.

“Em hiểu anh làm được nhưng chúng ta không dám,” Portia nói, “Cho đến khi chúng ta hoàn toàn chắc chắc rằng chúng không giấu Eloisa ở đâu đó trong những bức tường này”.

“Có một khả năng lớn là Valentine biết rằng đây là nơi đầu tiên chúng ta sẽ đến tìm cô ta”, Larkin nói. “Nếu cô ta cảnh báo cho gã Raphael này, không một tên ma cà rồng nào dám bén mảng đến cánh cửa này lần nữa. Có lẽ chúng ta nên quay lại nhà”, anh lưỡng lự gợi ý, “Cô ta có thể gửi lời nhắn nào đó trong khi chúng ta đi khỏi”.

“Một lá thư đòi tiền chuộc?” Adrian khịt mũi, “Cô ta sẽ nói gì? Mang đầu em trai ngươi đến cho ta hoặc ngươi sẽ không bao giờ gặp đứa con gái bé bỏng của mình còn sống lần nữa?”

“À, thực ra anh không thể mang cho cô ta đầu của Julian vì nếu anh cắt lấy nó, cậu ấy sẽ tan thành bụi”, Larkin chỉ ra.

Adrian chỉ nhìn anh trừng trừng, “Tôi chỉ đang nói một cách hình ảnh mà thôi”.

“Dù sao ả cũng không muốn cái đầu của anh ấy”, Portia u ám nói. “Mà là trái tim của anh ấy”.

Adrian đưa tay cào cào tóc, “Có lẽ anh nên nhìn lại những hầm chứa trước khi chúng ta đi. Chỉ để có dịu đầu óc anh”.

“Em sẽ ở đây và canh chừng”, Portia xung phong khi Larkin và Adrian sải bước về phía lối đi mái vòm, “Hầm chứa là nói cuối cùng chúng ra muốn bị mắc bẫy nếu những tên ma cà rồng quay lại”.

“Tôi ở lại với cô nhé?” Wilbury hỏi, ném một cái nhìn ao ước theo những người đàn ông.

Portia kéo cái cung qua vai và lắp một mũi tên trước khi trai cho ông một nụ cười trấn an, “Tôi sẽ ổn cả thôi, Wilbury. Họ có thể cần một gã trẻ to cao như ông để đẩy cửa hoặc di chuyển một hòn đá nặng”.

Gật đầu với vẻ biết ơn, ông vội vã đi theo những người đán ông, những bước chân di chuyển đầy vẻ nhanh nhẹn, Portia ngồi xuống những bậc thang đá dẫn đến phòng trưng bày ở tầng hai, thầm biết ơn vì giây phút riêng tư này.

Cô khó có thể tin rằng chỉ hai đêm trước cô đã xoay vòng quanh chính căn phòng này trong vòng tay của Julian. Thậm chí còn khó tin hơn rằng cô có thể sẽ không bao giờ nếm được khoái cảm ngọt ngào và đê mê cô đã tìm thấy ở đó nữa. Cô ước gì anh đã có thể làm cô mang thai. Cô sẽ vui sướng chịu đựng mọi sự sỉ nhục mà xã hội chất lên cô chỉ để có thứ gì đó nhớ về anh Có lẽ là một cậu bé với đôi mắt đen lanh lợi và một nụ cười ranh mãnh. Hình ảnh đó gây ra một nỗi đau buốt nhói xuyên qua trái tim cô.

Cô đứng phắt dậy, ghê tởm chính mình vì đã quá ích kỷ khi mơ ước được ôm đứa con của mình trong khi Eloisa nhỏ bé vẫn đang nằm trong lòng nhân từ của những tên quái vật. Cô bồn chồn đi quanh phòng khiêu vũ, quan sát những tia mặt trời cuỗi cùng tắt dần trong không khí. Không thể chịu đựng sự ngột ngạt của những bóng tối đang xâm lấn, cô rút ra một hộp bùi nhùi trong túi bộ đồ cưỡi ngựa và thắp sáng những ngọn nến rải rác, khắp phòng.

Khi cô lấy lại chiếc cung và quan sát công việc của mình từ chân cầu thang, cô lần nữa lại nhìn thấy đôi mắt của Julian lấp lánh nhìn xuống cô trong ánh nến, cảm thấy bàn tay mạnh mẽ của anh trên tấm lưng thon của cô, thôi thúc cô lại gần hơn với mỗi nhịp chuyển động của hông anh, mỗi vòng quay chóng mặt quanh sàn khiêu vũ. Nhưng chiếc lá chết đã cuộn lên bên dưới chân họ với từng bước nhảy, một âm thanh giòn tan đói lập với âm thanh bay bổng của điệu van-sơ ảo.

Khi Portia nhắm mắt lại, cô gần như có thể thề rằng cô đã nghe được những nhịp điệu đó lần nữa, văng vẳng bên tai cô trong một tiếng vọng ma quái. Cô nghiêng đầu về phía đó, chìm đắm trong nỗi khao khát đến nỗi phải mất một phút cô mới nhận ra cô không phải đang nghe một điệu van-xơ, mà là một bài hát ru. Một bài hát ru ê a bởi một giọng nữ cao du dương với một chút âm điệu của giọng Pháp.

Cô từ tử mở mắt ra bà quay lại, toàn bộ lông tơ trên người cô dựng lên.

Valentine đứng ở đầu cầu thang như buổi tối hôm đó. Portia nâng cung tên lên theo bản năng, sau đó hạ nó xuống cũng nhanh chóng như thế. Bởi vì nằm yên ả và gọn gàng trong vòng tay của Valentine là Eloisa đang ngủ.

CHƯƠNG 20

Portia hốt hoảng tìm kiếm khuôn mặt của cô cháu gái bên dưới những lọn tóc màu mật ong lộn xộn, giằng xé giữa nỗi sợ hãi và nhẹ nhõm. Cái miệng xinh xắn của Eloisa chu lại thành một nụ hồng hoàn hảo, gò má hồng hào với một sắc hồng mềm dịu. Cổ họng của cô bé không có dấu vết và vòm ngực đang nâng lên hạ xuống đều đặn bên dưới vạt áo ngủ viền đăng ten. Cô bé có vẻ còn sống và chưa bị tổn hại gì.

Portia muốn tự đá mình khi cô nhận ra rằng Valentine chắc chắn đã đi ra từ căn phòng mà cả cô và Adrian đều chưa lục soát. Căn phòng với những vết bẩn kinh tởm trên sàn và những sợi xích trống trên tường – những sợi xích có thể kéo hoặc vặn để mở ra một căn phòng hoặc một lối đi bí mật.

Ngón tay cô chạm nhẹ vào cò cung tên. Cô biết rằng cô không hy vọng có được một cú bắn gọn vào trái tim Valentine – khi mà cô ả đang sử dụng Eloisa làm một cái khiên sống.

Eloisa đang cứng đơ như một con ngựa non nhỏ, nhưng cánh tay nhợt nhạt và thon nhỏ của ả ma cà rồng không hề cho thấy dấu hiệu căng thẳng. Sức mạnh siêu nhiên của ả có thể cho phép ả bế đứa trẻ trong nhiều giờ mà không phải chịu đựng gì nhiều cho dù là một cái giật khó chịu của cơ bắp.

“Ta đã từng có một đứa con, ngươi biết không”, Valentine nhẹ nhàng nói, nhìn xuống mặt Eloisa với vẻ âu yếm ớn lạnh. “Một bé gái rất giống đứa bé này”.

“Chuyện gì xảy ra với cô bé? Cô ăn nó à?”

Valetine bắn cho cô một tia nhìn lạnh giá, “Tất nhiên là không. Sau khi ta bị tấn công lúc đang đi dạo dọc bờ sông Seine và biến thành ma cà rồng, ta chưa bao giờ nhìn thấy con bé lần nữa. Ta thường tự hỏi con bé lần nữa. Ta thường tự hỏi con bé giờ này như thế nào”. Ả ta thở dài, đôi mắt màu lục bảo cuốn hút gợn lên chút dấu vết buồn bã. “Ta cho rằng bây giờ nó đã chết vì tuổi già từ lâu rồi”.

Portia gồng mình chống lại một cơn hối tiếc, biết rằng cô sẽ phát ốm nếu phải chịu đựng nó. “Nếu cô đã từng là một người mẹ, cô phải nhớ đến cảm giác chịu đựng sự sợ hãi vì đứa con của mình là như thế nào, Lúc này chị gái tôi đang phải chịu đựng như thế, từng phút giây của chị ấy đang chìm trong ác mộng”. Cô đặt một bàn chân lên cầu thang, để gần với Eloisa thêm một bước, “Nếu có một chút nhân tính còn lại trong cô, một chút nhân từ, làm ơn đưa đứa bé lại cho tôi để tôi trả nó về với vòng tay của mẹ”.

“Ta thực sự ước rằng ta có thể làm như thế”, Valentine nói với một tiếng thở dài nuối tiếc, “Đặc biệt khi ngươi đã đề nghị một cách dễ thương như vậy. Nhưng ta e rằng chị gái cô sẽ vẫn phải tiếp tục chịu đựng cho đến khi Julian trở lại trong vòng tay ta”.

“Đó là điều duy nhất tôi không thể trao cho cô! Vì tôi thậm chí không biết anh ấy đang ở đâu”.

“Chắn chắn anh ấy không chán ngươi nhanh thế chứ? Ngươi đã quên mất rằng ta biết ham muốn tình dực của anh ấy vô độ như thế nào? Lần đầu tiên chúng ta ở cùng nhau, phải mất một tuần vô cùng tuyệt vời anh ấy mới để ta ra khỏi giường”.

Bụng Portia quặn lại thành một cái nút đau đớn khô cô tuyệt vọng trong việc cố gắng không tưởng tượng Julian làm những việc ngọt ngào và hoang dại với Valentine như anh đã làm với cô.

“Tại sao anh ấy lại bỏ ngươi khi ngươi có thể trao anh ấy một thứ duy nhất ta không bao giờ có thế – tình yêu của ngươi?”

Trên môi của Valentine, từ đó nghe như một sự khinh bỉ. Eloisa ngọ ngậy không yên trên tay ả, lông mày cô bé nhăn thành một cái cau mày.

“Làm thế nào tôi có thể giải thích cho cô hiểu tình yêu của một người mẹ đối với một đứa con hay tình yêu của một người đàn bà đối với một người đàn ông?” Portia hỏi lại vào nhích thêm một bước nữa. “Tất cả những gì cô hiểu là tham lam, thèm khát, nhục dục và bạo lực. Tình yêu cần sự kiên nhẫn, chăm sóc và hy sinh chính mình vì lợi ích lớn hơn”.

“Tình yêu không có tác dụng gì ngoài việc làm người ta yếu đuối! Nó biến thành một mục tiêu của sự thương hại và chế nhạo – một sinh vật đáng thương rên rỉ không đáng sống bằng một con côn trùng quằn quại trên vỉa hè sau một cơn mưa lớn của mùa hè”.

Portia lắc đầu, “Đấy không phải là tình yêu. Đấy là sự ám ảnh. Tình yêu thực sự không làm người ta yếu đuối. Nó làm người ta mạnh mẽ. Nó cho người ta can đảm trải qua ngay cả những đêm cô đơn nhất”. Hàng lông mi của Eloisa bắt đầu động đậy, Portia liều thêm một bước nữa, “Tôi thường nghĩ rằng yêu có nghĩa là được nhấc bổng lên bởi một hoàng tử đẹp trai, người sẽ không bao giờ rời khỏi mình. Nhưng bây giờ tôi biết rằng hoàng tử có thể yêu mình nhiều đến mức anh ấy cảm thấy không có sự lựa chọn nào khác là để mình ra đi”.

Một giọng nam thích thú đến từ sau lưng cô, theo sau là một tràng vỗ tay khô khan, “Hoan hô! Tôi chưa tứng nghe thấy một màn biểu diễn nào cảm động như thế kể từ khi người ta dụ dỗ Sarah Siddons thôi nghỉ hưu để bước ra sân khấu của Nhà hát Drury Lane lần cuối cùng”.

Trước khi Portia có thể quay lại, Eloisa đã mở mắt, dang hai cánh tay nhỏ bé mũm mĩm về phía cánh cửa kiểu Pháp và bi bô, “Chú Jules! Chú Jules!”.