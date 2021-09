Nga sắp quay phim điện ảnh ngoài không gian

Đoàn làm phim “The Challenge” của Nga có kế hoạch đưa diễn viên, đạo diễn lên Trạm không gian Quốc tế ISS trong tháng 10.

Theo Variety, đoàn phim dự trù vượt mặt Hollywood để lần đầu có phim điện ảnh quay tại ISS, sau hơn 60 năm nước Nga phóng thành công Sputnik – vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới.

Tác phẩm kể về một bác sĩ bay vào không gian cứu một phi hành gia. Dự án do cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, đài truyền hình Channel One và hãng phim Yellow, Black and White hợp tác sản xuất. Đạo diễn là Klim Shipenko, người từng làm ‘Son of a Rich’ (phim có doanh thu cao nhất mọi thời ở Nga). Diễn viên là Yulia Peresild, gương mặt quen thuộc trên màn ảnh và sân khấu, được tuyển qua cuộc tìm kiếm tài năng toàn quốc đầu năm ngoái.

Nếu mọi việc suôn sẻ theo kế hoạch, Shipenko và Peresild sẽ lên đường ngày 5/10 bằng phi thuyền Soyuz do phi hành gia Anton Shkaplerov điều khiển, làm việc trong 12 ngày. Một phi hành đoàn được dự phòng trong trường hợp có vấn đề vào phút cuối. Cùng ngày, Channel One phát sóng buổi phóng tàu vũ trụ và chiếu trực tuyến trên nền tảng web với nhiều ngôn ngữ.

Đầu năm, ê-kíp sản xuất trải qua khóa học về du hành vũ trụ tại Trung tâm Đào tạo Phi hành gia Yuri Gagarin, sau đó được phê duyệt để vào không gian ngày 16/9. Tại cuộc họp báo cùng ngày ở Moskva, nữ diễn viên Peresild cho biết cô không còn lo lắng. Cô nói với phóng viên: “Nếu sợ sói, bạn không nên vào rừng… không còn thời gian để sợ hãi”. Đạo diễn Shipenko cho biết chế độ ăn uống của phi hành đoàn ngoài vũ trụ đa dạng hơn cả nhà hàng ở Trái Đất.

Theo New York Times, năm 2008 doanh nhân Richard Garriott từng vào vũ trụ với tư cách khách du lịch, quay phim ngắn bảy phút tên ‘Apogee of Fear’ với hình ảnh một số phi hành gia. Năm 1984, Liên Xô quay ‘Return from Orbit’ lồng ghép một số cảnh ngoài Trái Đất. Nhưng “The Challenge” là dự án đầu tiên có diễn viên và đạo diễn được đưa vào không gian để quay phim.

Tháng 5/2020, NASA thông báo đang hợp tác với tập đoàn SpaceX của Elon Musk và Tom Cruise để quay phim trên ISS. Dự án chưa đặt tên, do Doug Liman làm đạo diễn, được đồn đoán có kinh phí 200 triệu Mỹ kim. Tháng 9/2020, Deadline đưa tin có thể Tom Cruise bay vào không gian trong tháng 10 năm nay, nhưng hiện chưa có thông tin gì khác.

Konstantin Ernst – giám đốc điều hành Channel One – phủ nhận việc chạy đua vào không gian, cho rằng “điện ảnh không phải là thể thao”. Ông nói với Variety: “Chúng tôi chắc chắn muốn đến ISS cùng lúc với Tom Cruise. Chúng tôi thích quay phim cùng nhau hơn”.

Trạm ISS cách Trái Đất hơn 350km, là tổ hợp công trình được xây dựng phục vụ mục đích nghiên cứu không gian, do nhiều quốc gia hợp tác phát triển, nhưng Nga và Mỹ là hai nước vận hành chủ đạo. Đây được xem là vệ tinh nhân tạo lớn nhất trong quỹ đạo Trái Đất, lớn hơn bất kỳ trạm vũ trụ nào khác.