Phim đen trắng Belfast đoạt giải cao nhất tại LHP Toronto

Theo Hollywood Reporter hôm 18/9, tác phẩm đen trắng “Belfast” của đạo diễn Bắc Ireland Kenneth Branagh chiến thắng hạng mục People›s Choice – giải cao nhất tại Lễ hội phim quốc tế Toronto TIFF 2021.

Với chiến thắng ở hạng mục People’s Choice – giải cao nhất tại TIFF lần thứ 46, “Belfast” trở thành ứng viên nặng ký trên đường đua Oscar 2022. Trong lịch sử, những phim được xướng tên ở giải thưởng People’s Choice như Room, La La Land, 12 Years of Slave và gần đây nhất là Nomadland đều thắng lớn tại giải Oscar.

Tác phẩm “Belfast” kể về thời thơ ấu bên gia đình của chính đạo diễn Kenneth Branagh ở quê hương Bắc Ireland vào năm 1969 – thời điểm diễn ra cuộc xung đột giữa hai cộng đồng Thiên Chúa giáo và Tin lành. Cuốn phim đen trắng quy tụ dàn sao gồm Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciaran Hinds, Jude Hill…

Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn Kenneth Branagh bày tỏ niềm vui và biết ơn đến khán giả. Ông từng nhận 5 đề cử giải Oscar nhưng chưa chạm tay vào tượng vàng danh giá lần nào. Vì thế, “Belfast” chính là niềm hy vọng mới của nhà làm phim Bắc Ireland. Phim do hãng Focus Features phát hành, dự trù sẽ ra rạp vào ngày 12/11.

Xếp sau tác phẩm Belfast tại hạng mục People’s Choice năm nay là phim độc lập Scarborough do hai đạo diễn người Canada là Shasha Nakhai và Rich Williamson thực hiện. Vị trí thứ ba thuộc về tác phẩm ‘The Power of the Dog’ của nhà làm phim Jane Campion, có tài tử Benedict Cumberbatch đóng chính. Trong khi đó, tác phẩm Titane do nhà làm phim Pháp Julia Ducournau đạo diễn, từng thắng Cành cọ vàng ở LHP Cannes 2021, được vinh danh ở giải Midnight Madness.

LHP quốc tế Toronto 2021 diễn ra im ắng do đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến hầu hết hoạt động thuộc khuôn khổ sự kiện phải chuyển sang tổ chức trực tuyến. Số lượng phim tham dự năm nay cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 100 tác phẩm, giảm mạnh so với con số trung bình 300 phim góp mặt ở giai đoạn trước đại dịch.